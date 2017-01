Živnostenskému podnikání se věnuje pouze osm procent všech mladých lidí v tomto věku. Ve věkové skupině mezi 41 a 50 lety má aktivní živnost každý čtvrtý člověk.

Podobné procento živnostníků je také mezi lidmi ve věku od 51 do 60 let, a to 22 procent. Ve věkové kategorii lidí mezi 31 a 40 lety tvoří živnostníci 17 procent populace, mezi lidmi staršími 60 let je to 11 procent.

Někteří ještě studují

„Mladí lidé se do podnikání příliš nehrnou. Důvodů je více. Někteří v tomto věku ještě studují, věnují se koníčkům nebo mají malé děti, jiní sbírají zkušenosti v prvním zaměstnání. Pro mladé jde o bezpečnější formu získávání pracovních zkušeností než podnikání. Proto se také do podnikání pouštějí častěji až poté, co získají určitou praxi ve výdělečné činnosti,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Z aktivních 1,4 miliónu všech živnostníků tvoří třetinu ženy. [celá zpráva]

Více než 90 procent živnostníků a živnostnic podniká bez zaměstnanců. Většina živnostníků se věnuje drobnému podnikání s obratem do jednoho miliónu korun. Nejvíce jich je v Praze, v Libereckém a v Moravskoslezském kraji.