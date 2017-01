„I dobře placený zaměstnanec se ale může s firmou rozloučit z mnoha jiných důvodů. Jedním z nich je například nerespektování jeho volného času, jinými slovy přepracovanost. Být neustále ‚na příjmu‘ a pod tlakem povinností nedokáže každý a i ti otrlejší takový režim vydrží jen po určitou dobu. Obdobně demotivačně působí ztráta důvěry v nadřízeného nebo jeho špatné vedení firmy,“ připomíná ředitel společnosti Petr Kubačka.

Ideálním důvodem ke změně místa je lepší pracovní nabídka.

Prakticky polovina (49 procent) lidí se podle něj rozhodne opustit současnou práci kvůli nemožnosti povýšení. To se děje jak v menších firmách, kde vyšší pozice třeba ani neexistuje, tak i ve větších korporacích, kde povýšení nepřichází z jiných důvodů.

Nepříjemné prostředí odradí

Na spokojenost zaměstnanců má velký vliv také kolektiv. Vztahy s kolegy ovlivňují atmosféru pracovního prostředí, i to dokáže leckteré pracovníky přimět k odchodu.

Ideálním důvodem ke změně místa je pak lepší pracovní nabídka. Ať už z pohledu finančního ohodnocení, pracovního prostředí a benefitů, nebo z hlediska atraktivnější pracovní náplně.

Tisíce pracovníků totiž tíží také fakt, že jim jejich zaměstnání nepřináší dostatek příležitostí k seberealizaci, chybí jim pocit svobody či možnosti průběžného vzdělávání a učení se novým dovednostem.

Kandidáty zaujmout

Aktuálně je na českém trhu práce výrazně větší množství volných pracovních pozic než vhodných uchazečů. Někdy dochází i k tomu, že se firmy o vhodné kandidáty „perou“. Těm, kdo se rozhodli změnit zaměstnání, tedy současná situace přeje.

Mnoho společností podle Kubačky dělá chybu už při počátečním oslovení potenciálního zaměstnance, ve vlastní prezentaci. Inzeráty s otevřenými pozicemi jsou často nic neříkající, tím pádem neatraktivní. Zdaleka ne vždy je to přitom způsobeno tím, že by daná firma neměla co nabídnout.

Nepodceňovat detaily

Pro potenciálního zájemce jsou při rozhodování důležité i zdánlivé detaily v podobě různých benefitů, jež firma nabízí. Důležité je také zmínit možnost kariérního růstu a co nejkonkrétněji popsat rozpětí finančního ohodnocení.

Společnost by při své prezentaci měla myslet na to, že kandidáti nyní mají z čeho vybírat a mnohým z nich časové možnosti nedovolují, aby obešli desítky pohovorů. Zvláště to platí u lidí, kteří si novou práci hledají během výpovědní lhůty, nebo dokonce při plném pracovním nasazení ještě před podáním výpovědi.

Cílem takových kandidátů bývá nalézt několik nejzajímavějších nabídek a zúčastnit se pouze několika pohovorů.