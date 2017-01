Jejich výrobky jsou mezi lidmi oblíbené, kupují je také známé osobnosti, zájem o ně mají i v zahraničí.

„Dobře se doplňujeme,“ říká Dušan Mlynarčík, který zajišťuje technickou a marketingovou stránku firmy, jeho manželka zase tu designovou. „Mám kreativní mysl a jsem emocionální bytost. Mám to štěstí, že tyto dary mohu využívat ve svůj prospěch i celé společnosti, a to mi dává smysl,“ vysvětluje Jitka.

Podnikat začali počátkem devadesátých let. Jitka, jako vyučená zlatnice, začínala v garsonce u malého stolu. Když poznala svého manžela, seznámila ho se zlatnickým řemeslem. Krátce poté, co se dali dohromady, vyrazila Jitka do Venezuely.

FOTO: Kateřina Severová, Právo

„Zůstala tam rok. Z Jižní Ameriky si přivezla vizi dělat šperky barevné, do té doby se totiž u nás pracovalo hlavně se žlutým zlatem. Chtěla to pojmout jinak,“ vypráví Dušan.

Svůj první obchod si otevřeli na pražském Žižkově. A dařilo se jim. Po několika letech se přesunuli do obchodního centra na Floře, v současnosti nabízejí své šperky v obchodě v Praze 4. Tady mají i dílnu, kde pracuje několik zlatníků.

Zajímavostí je, že mezi jejich povinnosti po každé práci patří i opláchnutí rukou v umyvadle se speciálním sítkem, které z jejich rukou zachytává zlatý prach. Ročně tak firma zachrání několik desítek gramů ryzího zlata, které by jinak skončilo v odpadu. I z něho pak vznikají autorské kousky.

Inspirací je život

V jejich dílně vznikl již nespočet originálních šperků. Inspiraci bere Jitka Kudláčková Mlynarčíková, jež stojí za návrhem řady kolekcí, mimo jiné z obyčejných věcí, které nás obklopují a jejich krásy si člověk mnohdy běžně nevšimne. „Z dětství mi třeba v hlavě utkvěla vzpomínka, kdy jsem poprvé viděla kapky ranní rosy třpytit se v trávě, a to na mne velmi zapůsobilo. Měla jsem ten prožitek stále v sobě a po mnoha letech vnikla organická kolekce. Podobně to fungovalo i v případě kolekce Voda nebo Motýli.

Jitka hledá inspiraci všude, třeba i v přírodě.

FOTO: JK Jewels (5x)

Inspirací je mi i samotný materiál, se kterým pracuji. Například tahitské perly jsou velmi krásné, a tak nějak se samo nabízí, jak by měly vypadat v hotovém šperku,“ popisuje svůj tvůrčí proces Jitka. Kromě toho jí dávají podněty k práci také zákazníci, které si při koupi šperků často vyzpovídá, aby měla šanci poznat je lépe a vyrobit jim unikátní kousek na míru.

Nejen ona sama ale přichází s originálními nápady. Jsou to mnohdy samotní klienti, kteří přijdou s výjimečným přáním. To je pak pro celý zlatnický tým výzva.

Nedávno se snažili jedno takové přání splnit herečce Vlastině Svátkové a jejímu partnerovi. Dvojice chtěla mít na snubním prstýnku otisk kůry borovice.

Prstýnky z dílny manželů Mlynarčíkových mají na svém prsteníčku desítky manželských párů.

„Byl to první strom, který si budoucí manželé sami vypěstovali a přivezli nám ho, říká se mu strom života,“ doplňuje Jitka. Výroba trvala několik dní a probíhala stylem pokus omyl. Nakonec prsten vznikl za pomoci speciální 3D tiskárny. Zásnubní prsten z jejich zlatnictví má na prsteníčku i Miss ČR 2013 a moderátorka Gabriela Lašková, koupit dárek své ženě se v obchodě zastavil i Karel Gott.

Ale nejen celebrity mají výjimečné požadavky. K manželům Mlynarčíkovým zamířil také mladý pár, který chtěl dát do snubních prstýnků kus meteoritu.

„Někde si koupili kousek meteoritu. Chtěli ho schovat do svých snubních prstenů, museli jsme proto do nich udělat dutinu a z meteoritu vybrousit plát, ten jsme pak do nich vložili. Nikdo to tak neví, jen oni dva,“ vypráví Dušan. Kromě prstenů vyráběli na zakázku například brože. Jednou to byla orchidej, jindy jezevčík.

Kolekce Andělé patří mezi Jitčiny oblíbené.

Jejich zatím nejdražší zakázka se vyšplhala na sumu dvou miliónů korun. Šlo o soupravu s prstenem, náhrdelníkem a náušnicemi. Byl to dárek od manžela jeho ženě k narozeninám. Vše bylo vyrobeno z drahých kamenů.

Šperky znají i v cizině

„Měli jsme tady také manželský pár, kdy muž před lety koupil ženě náhrdelník z bižuterie. Postupem času zbohatl, tak chtěl manželce k výročí svatby udělat radost.

Nechal proto u nás vyrobit náhrdelník z pravých kamenů. Museli jsme sehnat rubíny, každý musel mít stejnou barvu. Bylo to několik měsíců práce,“ vzpomíná na jednu ze zakázek Dušan. Do rukou se jim dostal i vzácný a drahý opál z Austrálie, vyráběli také šperk z přírodních krystalů.

Přestože většina zákazníků jsou Češi, zkušenosti mají i se zahraniční klientelou. „Máme hodně smíšené páry. Několikrát jsme posílali šperky do Austrálie. Odesíláme je ve speciálním zapečetěném boxu,“ popisuje Dušan s tím, že se zásilkami do ciziny mají spojenou i jednu příhodu, která jim lehce pocuchala nervy.

Za výrobou jednoho šperku jsou hodiny práce.

„Jednou jsme posílali snubní prsten k protinožcům, ale kolegyně se spletla a místo toho, aby zaškrtla leteckou dopravu, tak zaškrtla loď. Letadlem trvá cesta tři dny, lodí dva měsíce. Zákazníci na prsten čekali, z lodi ho samozřejmě nešlo dostat, takže jsme museli rychle vyrobit nový a poslat ho,“ vykládá historku, nyní už s úsměvem, Dušan.

Ačkoliv prsteny na své ruce má od Jitky a Dušana nespočet manželských párů, ty jejich navrhovala rodinná přítelkyně. Oba ale také mají zásnubní prsten, který je autorským dílem právě Jitky. Neobvyklý trojúhelníkový tvar snubního prstenu, který navrhla jejich kamarádka, je zaujal natolik, že volba padla právě na něj. I když se seznámili již začátkem devadesátých let, manželé jsou teprve od roku 2006.

Společná firma je pro ně srdeční záležitostí, ale ani jim se před lety nevyhnula partnerská krize, která málem stála existenci jejich podnikání. Nakonec vše ustáli. Za pomoci psychologa i svých dětí. Vychovávají spolu tři. Nejstarší syn už brzy dokončí studium zlatnické školy. Třeba v budoucnu se v prosklených vitrínách jejich obchodu objeví i jeho jedinečné šperky.