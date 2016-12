„Ačkoli fyzická ostraha tvoří největší podíl z našeho loňského ročního obratu ve výši 1,7 miliardy korun, nejrůstovějším segmentem jsou vyspělé bezpečnostní technologie. Poptávka po nich meziročně stoupla o 180 procent. Největší zájem o technologické novinky mají velcí hráči z energetiky, průmyslu, retailu a stavebnictví, trh se začíná postupně měnit s požadavky našich klientů,“ vysvětluje Kuník.

Reakce na stoupající cenu práce

Digitalizaci bezpečnostního průmyslu jako sílící trend pro další roky potvrzuje také prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb Jiří Kameník.

„Je to reakce na stoupající cenu pracovní síly v Česku a naopak klesající cenu inteligentních technologií, které začínají běžnou fyzickou ostrahu stále častěji doplňovat a někdy i nahrazovat. Odhaduji, že podíl technologií bude do pěti až sedmi let představovat zhruba 35 procent z celkového koláče bezpečnostních služeb na domácím trhu, zatímco nyní je to maximálně 20 procent,“ uvedl Kameník.

Investice do vyspělých technologií

Cílem je podle Kuníka podporovat vývoj skandinávského modelu zabezpečení a neustále vylepšovat mix klasické fyzické ostrahy a technologií – například mobilních pozemních i vzdušných monitorovacích služeb nebo vzdáleného dohledu.

„Do technologií plánujeme v příštích letech investovat odhadem 170 miliónů korun, každým rokem budeme pro tyto účely počítat se zhruba čtyřmi procenty z ročního obratu společnosti,“ přibližuje své plány.