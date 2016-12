Nákupem dárků stráví zaměstnanci hodinu a půl pracovní doby

Vánoční dárky zaměstnanci stále více obstarávají přes mobil. Dochází tak jako každý prosinec k jejich rozptylování a největšímu poklesu jejich pracovního výkonu. V rozmezí od 1. do 20. prosince vzrostla ve firmách a institucích v ČR míra zneužívání pracovního času meziročně o další tři minuty na 95 minut denně. Je to o 37 minut více, než kolik promrhají ve zbytku roku. Podle druhu profese to znamená, že zaměstnanci v průměru stráví mimopracovními aktivitami přibližně třetinu svého celkového aktivního času na pracovním počítači či mobilním telefonu. Vyplývá to z dat společnosti truconneXion.