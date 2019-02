mif, Novinky

Co způsobilo tak markantní propad cen? Své samozřejmě udělaly povánoční výprodeje, nezanedbatelný podíl na atraktivnějších cenovkách má také mobilní veletrh Mobile World Congress, který se bude konat už na konci února tradičně ve španělské Barceloně.

Na něm totiž výrobci z celého světa pravidelně představují nové tablety a chytré telefony pro nadcházející měsíce. Příchod novinek již ohlásily společnosti Samsung, Honor, Motorola, LG, Nokia a mnoho dalších.

Prodejci se tak logicky snaží zbavit skladových zásob dříve, než na trh přijdou atraktivnější modely. U špičkových přístrojů jsou slevy nejmarkantnější, u levnějších modelů se pohybují spíše v řádech stokorun, i když i zde je možné narazit na výjimky.

Nejlevnější nemusí být nejlepší

Najít v internetovém obchodu nejvýhodnější cenu pomáhají nákupní rádci, jako je například portál Zboží.cz.

Na něm stačí do vyhledávače zadat název požadovaného telefonu, případně ještě hledání zpřesnit doplňujícími informacemi, například zda je přístroj na prodejně dostupný k okamžitému vyzvednutí nebo jakou má barvu.

Je důležité zdůraznit, že nižší cena se automaticky nerovná nejlepší nabídka. V řadě případů totiž přístroje nemusejí být pro český trh určeny, což může přinést celou řadu problémů.

Obchodníci například nabízejí chytré telefony a tablety, které neobsahují češtinu. Za její dodatečnou instalaci si pak nechají pěkně připlatit. Některé modely zase nejsou určeny do provozu v tuzemských sítích, a tak se může stát, že si s telefonem sice zavoláte, ale rychlý internet nespustíte. Před nákupem podobných telefonů je tedy vždycky vhodné si obchodníka pořádně „proklepnout“.

Samsung Galaxy S9 a S9+: čekání na nové vlajkové lodi

Na konci února se bude ve španělské Barceloně konat největší mobilní veletrh na světě MWC 2019. Právě na něm by se měl ukázat špičkový model Galaxy S10. A pravděpodobně také větší varianta Galaxy S10+, stejně jako v minulých letech. Díky tomu aktuálně nabízené devítky citelně zlevnily.

Galaxy S9 a S9+

FOTO: archív výrobce

Video

Samsung Galaxy S9 a S9+

Zdroj: archív výrobce

S ohledem na cenovku je výbava telefonů velmi lákavá. Menší devítka má 5,8palcový displej a větší verze plus 6,2palcový panel. Stejné displeje měly i loňské modely, což platí také o rozlišení – to nabízí v obou případech hodnotu 2960 x 1440 obrazových bodů. Displej je u obou modelů zakřivený, plynule se přelévá z přední strany na pravou a levou bočnici.

Jedno z největších vylepšení – ve srovnání s předchůdci – se týká fotoaparátů. Hlavní 12MPx senzor je totiž vůbec poprvé vybaven tzv. variabilní clonou, která je schopná pracovat velmi podobně jako lidské oko. Podle množství okolního světla automaticky přizpůsobí své nastavení a světelnost.

V jasném prostředí použije hodnotu f/2,4, ve zhoršených podmínkách pak využije maximální světelnost objektivu f/1,5. Takovou hodnotu světelnosti drtivá většina konkurentů nenabízí. Oba přístroje dokážou pomocí hlavních fotoaparátů na zadní straně natočit video rychlostí 960 snímků za sekundu v rozlišení 720p, tedy se čtyřikrát vyšší frekvencí záběrů než u běžného zpomaleného videa ve 240 fps.

Cena v prosinci: 18 500 Kč (Galaxy S9); 21 500 Kč (Galaxy S9+)

18 500 Kč (Galaxy S9); 21 500 Kč (Galaxy S9+) Cena v únoru: 12 900 Kč (Galaxy S9); 15 500 Kč (Galaxy S9+)

Sony Xperia XZ2: líbivý vzhled hraje prim

Někdejší vlajková loď Xperia XZ2 už má svého nástupce s pořadovým číslem tři. Právě díky tomu je ale tento model od společnosti Sony možné aktuálně koupit za velmi atraktivní cenu. Xperia XZ2 je vyzbrojena 5,7palcovým displejem s rozlišením Full HD+. Přístroj totiž láká podobně jako řada dalších smartphonů v letošním roce na protáhlý displej s poměrem stran 18:9.

Výrobce použil platformu Snapdragon 845 v kombinaci se 4 GB operační paměti. Úložný prostor dosahuje kapacity 64 GB a je možné jej dále rozšířit prostřednictvím paměťových karet typu microSD až o 400 GB.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Xperia XZ2

Zdroj: archív výrobce

Xperia XZ2

FOTO: Yves Herman, Reuters

Velký důraz byl kladen na kvalitu audia. A řeč přitom není pouze o stereofonních reproduktorech. Xperia XZ2 totiž využívá zbrusu nový systém dynamických vibrací, který analyzuje data z audia, takže divácký zážitek můžete i cítit. Filmům, hrám i videu tak vdechne život.

Xperia XZ2 je vůbec prvním smartphonem na světě, který umí nahrávat videa v 4K HDR s využitím formátu HLG (Hybrid Log Gamma). Nahrávání super zpomaleného videa bylo také zdokonaleno a nyní umožňuje nahrávání rychlostí 960fps ve Full HD. Pro úplnost dodejme, že zadní kamera má rozlišení 19 Mpx a je vybavena pětiosou stabilizací, přední fotoaparát pak nabízí rozlišení 5 MPx.

Vyzdvihnout si zaslouží také aplikace 3D Creator. Díky ní můžete vytvořit 3D skeny předmětů nebo obličejů přátel během méně než minuty pomocí hlavního fotoaparátu, ale můžete také vytvořit svůj vlastní 3D sken pomocí předního fotoaparátu.

Cena v prosinci: 13 500 Kč

13 500 Kč Cena v únoru: 11 500 Kč

Nokia 7.1: zlatá střední cesta

Nokia 7.1 je typickým zástupcem střední třídy. Tomu odpovídá nabízená výbava i cenovka telefonu. Nicméně loňská novinka má několik prvků, které jsou přece jen typičtější až pro dražší přístroje. Především konstrukce působí prémiovým dojmem.

Výrobce se chlubí u 5,84palcové plochy s rozlišením 2280 x 1080 bodů a poměrem stran 19 : 9 především technologií PureDisplay. Díky ní by se mělo samotné zobrazení přizpůsobit prostředí, ve kterém se zrovna nacházíte – ať už jste uvnitř, nebo venku.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nokia 7.1

Zdroj: archív výrobce

Nokia 7.1

FOTO: archív výrobce

Technologie HDR pak zajišťuje vyšší kontrast, věrohodnější barvy a ostřejší detaily, což přijde vhod především při sledování filmů.

Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 636, kterému sekunduje grafický čip Adreno 509. Jde o osmijádrový čip, u kterého tepe polovina jader na frekvenci 1,8 GHz a druhá polovina na 1,6 GHz. Jádra jsou tedy tradičně rozdělena na dvě skupiny po čtyřech.

Do vínku dostal stroj také 4 GB operační paměti a 64GB úložiště, samozřejmostí je také slot na paměťové karty. V prodeji je nicméně také levnější varianta, která má však pouze 3 GB operační paměti a 32GB úložiště. Vzhledem k tomu, že rozdíl v ceně je pouze 500 Kč, rozhodně se vyplatí sáhnout po vyšším modelu se 4 GB operační paměti.

Cena v prosinci: 8300 Kč

8300 Kč Cena v únoru: 6980 Kč

Honor 8X: nahradí fotoaparát

Řada X představovala historicky vždy smarpthony s atraktivním poměrem cena/výkon, které kladou důraz na kvalitu fotoaparátů. A v tomto ohledu není Honor 8X výjimkou. útrobách přístroje se ukrývá osmijádrový procesor Kirin 710, kterému sekundují 4 GB operační paměti.

U obou verzí – s kapacitou 32 i 64 GB – nechybí slot pro paměťové karty, který případně může posloužit i pro vložení druhé SIM karty. Baterie nabízí kapacitu 3750 mAh, při sledování videí tak vydrží telefon nabitý více než 15 hodin.

Honor 8X

FOTO: archív výrobce

Honor 8X

FOTO: archív výrobce

Vepředu nalezneme 16megapixelový fotoaparát, vzadu pak duální senzor s rozlišením 20 a 2 megapixely. Všechny tři fotoaparáty pracují se systémem umělé inteligence. Například přední kamera díky tomu nabídne detekci pohybu a inteligentní rozpoznávání snímků, podle kterého nastaví správné hodnoty pro různé scény.

To samé zvládá umělá inteligence také u zadního duálního fotoaparátu. U něj navíc spolupracuje i se systémem optické stabilizace, dokáže tak lépe eliminovat třes rukou při delších expozicích nebo natáčení videí.

Displej nabízí úhlopříčku 6,5 palce a rozlišení 2340 x 1080 pixelů. I díky tloušťce 7,8 mm působí přístroj daleko kompaktnějším dojmem, než by úhlopříčka displeje nasvědčovala. Mimochodem skleněná je také zadní strana telefonu. Displej zabírá plných 91 % čelní strany.

Cena v prosinci: 7000 Kč

7000 Kč Cena v únoru: 6000 Kč

Asus ZenFone 5 a 5Z: skoro jako dvojčata

Modely ZenFone 5Z i ZenFone 5 jsou vzhledově zcela shodné, vyznačují se celoplošným displejem o úhlopříčce 6,2 palce s Full HD+ rozlišením, který zabírá 90 % přední strany telefonu. Díky tomu mají tyto dva nové mobily od Asusu srovnatelné rozměry s běžnými 5,5palcovými smartphony.

Zadní stranu pak zdobí zakřivené sklo a také senzor otisku prstu, to nejzajímavější se však ukrývá uvnitř obou přístrojů. ZenFone 5Z je totiž vůbec prvním telefonem, který využívá mobilní platformu Snapdragon 845 s AIE, tedy třetí generaci platformy umělé inteligence, která zahrnuje Hexagon 685 Vector DSP, grafiku Adreno 630 a procesor Kryo 385.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: ZenFone 5 | 5Z

zdroj: archív výrobce

ZenFone 5Z

FOTO: archív výrobce

Tento osmijádrový čip je taktovaný na 2,8 GHz a měl by představovat to nejlepší, co bude možné v letošním roce zakoupit, alespoň tedy po stránce výkonu. Špičkový výkon Asus podpořil hned 8 GB operační paměti a 256GB úložným prostorem.

Pětka bez písmena Z v názvu je o něco pomalejší, pohání ji procesor Qualcomm Snapdragon 636, který je energeticky úspornější. Dále se počítá se 4 GB operační paměti a 64GB úložným prostorem.

Zajímavé je to, že modely ZenFone 5Z a ZenFone 5 jsou vybaveny inteligentními systémy duálních fotoaparátů, které se neustále přizpůsobují a učí. Fotoaparát kombinuje špičkový senzor Sony IMX363 s pixely o velikosti 1,4 μm, širokoúhlý 120° objektiv a clonu f/1,8. Disponuje čtyřosou optickou stabilizací obrazu (OIS) a funkcemi umělé inteligence AI Photo Learning, které dokážou nastavit až 16 různých scénářů podle aktuálních světelných podmínek. Fotoaparát obsahuje i funkce Portrét a Zkrášlení v reálném čase.