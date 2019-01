mif, Novinky

Pokud se hráči rozhodnou vybrat ten nejvýkonnější hardware, jaký je aktuálně k dispozici, pravděpodobně se budou rozhodovat mezi grafikami GeForce RTX 2080 a ještě výkonnější verzí GeForce RTX 2080 Ti.

Situace na trhu s herními grafickými kartami je totiž poměrně jednoduchá – konkurence pro zmiňované hi-endové modely neexistuje. A tak opravdu nároční hráči mají v podstatě jedinou možnost, co koupit.

Grafiky od AMD v závěsu

Společnost AMD se sice na veletrhu CES nechala slyšet, že v únoru přinese vlastní špičkovou grafiku zvanou Radeon VII, ale ta na krále herního trhu stačit nebude. Zástupci AMD totiž už na výstavišti zdůrazňovali, že novinka bude schopná konkurovat modelu GeForce RTX 2080. [celá zpráva]

To tedy jinými slovy znamená, že na pracovní tempo vylepšené verze RTX 2080 Ti stačit nebude. A to i přesto, že AMD mělo více než půl roku na to, aby na nabídku od Nvidie zareagovalo.

Karta GeForce RTX 2080 Ti zabere ve skříni více než dva sloty.

FOTO: mif, Novinky

Pohled na logo herní divize ROG

FOTO: mif, Novinky

V podstatě jedinou překážku pro hráče tak může představovat v současnosti pořizovací cena. Ta startuje u základních modelů těsně pod hranicí 30 000 Kč. Navíc celá řada výrobců si upravuje grafiku k obrazu svému – přidává vyšší pracovní tempo, nebo tišší chlazení, což se pochopitelně promítá i do celkové pořizovací ceny.

Za vylepšené karty si výrobci klidně řeknou i více než 35 000 Kč, což je i případ hlavního hrdiny dnešní recenze. Model Asus GeForce ROG Strix Gaming RTX 2080Ti A11G vyjde v obchodech na 37 600 Kč. Navzdory vysokému výkonu jde ale o jednu z nejtišších vzduchem chlazených grafik na trhu, alespoň tedy s daným jádrem.

Balada pro uši, pastva pro oči

Při běžné práci se totiž větráčky Axial-tech vůbec netočí, a tak neprodukují vůbec žádný hluk. I při maximálním zatížení se ale hlučnost drží na velmi příznivé úrovni, více rušit dovede i boxovaný chladič dodávaný výrobci procesorů.

Jedinou daní za tišší chlazení je velikost, ve skříni zabírá karta od Asusu 2,7 slotu, což není rozhodně málo. I s ohledem na délku přesahující 30 cm je tedy nutné počítat s tím, že do menších skříní se toto herní dělo nevejde.

Karta využívá procesor s architekturou Turing, koneckonců jako všechny karty řady GeForce RTX. Jádro u tohoto konkrétního modelu udává pracovní tempo při frekvenci až 1665 GHz. Je nicméně nutné zdůraznit, že díky velmi účinnému chlazení není problém kartu přetaktovat a dostat tak ještě vyšší výkon. Model ROG Strix Gaming RTX 2080Ti A11G má k dispozici 11 GB paměti typu GDDR6, jak už koneckonců napovídá samotný název karty.

Asus GeForce ROG Strix Gaming RTX 2080Ti A11G

FOTO: mif, Novinky

Tiché chlazení je jednou z největších předností testovaného kousku.

FOTO: mif, Novinky

Grafika nabízí z konektorových výstupů 2x HDMI, 2x DisplayPort a 1x USB typ-C konektor. Bez problémů tak k ní připojíte více monitorů, nebo klidně i moderní headsety pro virtuální realitu. Z použitých a podporovaných technologií se sluší vyzdvihnout: OpenGL 4.5, DirectX 12, VR Ready, Nvidia Ansel, HDR a Nvidia G-Sync.

Právě poslední zmiňovaná technologie slibuje hraní bez lagů a trhání obrazu. Trhání obrazu při hraní způsobuje pevně daný frame rate monitoru. Některé hry totiž nemají fixní frekvenci. Proto před lety vznikla technologie V-Sync, která trhání zabrání, jenže pouze za cenu lagů.

Nvidia proto vyvinula vylepšenou technologii G-Sync, která si poradí s oběma problémy. Tato funkce totiž určuje frekvenci monitoru podle grafické karty. Díky tomu je obraz vždy naprosto čistý a plynulý. Abyste G-Sync využili, potřebujete grafickou kartu Nvidia, která tuto funkci podporuje. A samozřejmě také některý z monitorů, které umí s technologií G-Sync pracovat.

My jsme kartu testovali společně s nedávno recenzovaným monitorem Acer X27 Predator. [celá zpráva]

Obraz byl ve hrách neskutečně plynulý, což je dáno i špičkovou obnovovací frekvencí 144 Hz. Jakékoliv neduhy nemáte šanci zpozorovat ani při těch nejrychlejších FPS akcích. Přednosti tohoto progamingového monitoru dovedla karta ROG Strix Gaming RTX 2080Ti A11G využít naplno, pocitově předchozí generace karet GeForce RTX 1080 Ti potenciál zmiňovaného monitoru využít naplno nedokázala.

Acer X27 Predator

FOTO: lez, Novinky

Barevné podání monitoru je excelentní.

FOTO: lez, Novinky

Testy výkonu

Ale zpět k hlavnímu hrdinovi dnešní recenze. Patrně není potřeba opětovně zdůrazňovat, že díky použitému grafickému jádru patří tato karta na samý vrchol. Proti předchozímu hernímu top modelu GTX 1080 Ti narostl výkon zhruba o třetinu, i když se to pochopitelně liší titul od titulu. To koneckonců dokazují i naše testy, jejichž výsledky si můžete prohlédnout v tabulce níže. Pro úplnost dodejme, že testy byly dělány vždy ve 4K rozlišení při vysokých detailech.

Testy výkonu

GTX 1080 Ti RTX 2080Ti Strange Brigade 76 fps 108 fps Shadow of War 66 fps 99 fps F1 2018 112 fps 145 fps Ashes of the Singularity 103 fps 112 fps Ghost Recon Wildlands 63 fps 81 fps Shadow of Tomb Raider 57 fps 83 fps GTA V 117 fps 122 fps

Paradoxně tou největší předností v přímém srovnání tisícovkové a dvoutisícovkové série není absolutní výkon, ale přítomnost RT jader u nové generace karet. Díky tomu zvládají karty řady GeForce RTX technologii ray tracing, tedy realistické vykreslení každé scény ve hře.

RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Je to patrné i z videoukázek níže. Děj konkrétního titulu dokáže nabrat úplně jinou atmosféru, když v krvelačné vřavě vidíte lehce se pohupující vlnky v protékající řece nebo zahlédnete sebe samotného s puškou v ruce v odrazu okna. I pouhá rozsvícená lampička dovede vdechnout díky realističtějšímu vykreslení stínů hororový nádech prakticky jakékoliv místnosti.

Video

Ukázka ze hry Tomb Raider.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Metro Exodus.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Atomic Heart.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Battlefield V

Zdroj: archív tvůrců

Právě dechberoucí realističnost je největším kladem nové generace grafik – a éry her, které díky tomu přijdou.

Patrně není potřeba zdůrazňovat, že právě karty s jádrem RTX 2080 Ti zvládnou realistické vykreslování nejlépe. RT jádra totiž obsahuje například i levnější model RTX 2060, který stojí méně než deset tisíc korun. I když je zážitek u něj z her citelně lepší než u starší generace grafik, na nejnovější kartu RTX 2080 Ti pochopitelně nestačí.

Vyplatí se?

A tím se plynule dostáváme k resumé tohoto testu. Cena karty ROG Strix Gaming RTX 2080Ti od společnosti Asus je totiž opravdu vysoká. Za bezmála 38 000 Kč si totiž může kdokoliv pořídit klidně i celou herní sestavu.

Ti nejnáročnější uživatelé ale přesto sáhnou po modelech s jádry RTX 2080 Ti. Jednoduše proto, že nic výkonnějšího v herním segmentu v současnosti neexistuje.