mif, lez ort, Novinky

Do 2000 Kč



Logitech G305

Myš Logitech G305, která je díky kompaktním rozměrům a bezdrátové konektivitě vhodná i na cesty, působí velmi nenápadným dojmem. Při pohledu na symetrickou konstrukci a černé plasty by jen málokoho napadlo, že jde ve skutečnosti o propracovaný herní model.

Logitech G305

FOTO: archív výrobce

Cena: 1300 Kč

Nokia 1

Nokia 1 je nejlevnějším telefonem v nabídce tohoto podniku. Jednička má být oslím můstkem mezi obyčejnými tlačítkovými mobily a pokročilejšími chytrými telefony, cílit bude na seniory i děti.

Nokia 1

FOTO: archiv výrobce

Přístroj pohání čtyřjádrový procesor MediaTek a 1 GB RAM, které napájí 2150 mAh vyměnitelná baterie. Nabídne 4G konektivitu, úsporný 4,5“ IPS dotykový displej. 8GB úložiště rozšiřitelné o microSD karty nebo 5MPx hlavní fotoaparát.

Nokia 1 je vybavena čistým operačním systémem Android Oreo v Go edici, která je optimalizovaná právě pro zařízení s 1 GB operační paměti a méně. Přizpůsobené jsou také nové aplikace navržené tak, aby fungovaly rychle a plynule s co nejmenší náročností na data a úložný prostor.

Cena: 1700 Kč

TP-Link Smart bulb

Chytrá žárovka TP-Link Smart bulb vypadá na první pohled jako nějaký obyčejný model. Ve skutečnosti jde ale o poměrně sofistikované zařízení, které se dokáže připojit k domácí wi-fi síti. Poté je možné žárovku ovládat pomocí chytrého telefonu klidně i z druhého konce planety.

TP-Link Smart bulb

FOTO: archív výrobce

Žárovka má světelný tok 800 lumenů a je možné jej upravovat. Dokáže se tedy přizpůsobit aktuálním potřebám uživatele – zda v danou chvíli ocení vyšší, nebo nižší hladinu osvětlení. Kromě jasu je možné upravovat i barevnou teplotu bílého světla od měkké bílé (2500 K) po denní světlo (9000 K). A dokonce také měnit i zbarvení světla.

Cena: 700 Kč

Samsung Galaxy Gear VR

Výhradně pro chytré telefony od společnosti Samsung je určena helma Galaxy Gear VR. Právě vložený smartphone se totiž stará o zobrazení virtuální reality. Sama o sobě helma není funkční.

Samsung Galaxy Gear VR

FOTO: archív výrobce

Na rozdíl od kartónových brýlí je pokročilý model od jihokorejského elektronického gigantu daleko pohodlnější. Části, které se dotýkají obličeje, jsou měkčené. Pomocí speciálního pásku na suchý zip je pak možné připevnit brýle tak, aby držely pevně na svém místě.

Cena: 1800 Kč

PanzerGlass Privacy CamSlider

Nová skla PanzerGlass Privacy CamSlider nabízejí v první řadě speciální vrstvu, díky které je obsah displeje telefonu viditelný pouze ze zorného úhlu uživatele. Když se tedy na něj snaží podívat někdo z boku, nic neuvidí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nová edice odolných skel PanzerGlass Privacy CamSlider

Zdroj: archív výrobce

Kromě ochrany před šmíráky může přijít vhod také ochrana před hackery. Odolná skla totiž mají speciální CamSlider, prostřednictvím něhož je možné zakrýt kdykoliv čelní kameru přístroje. I pokud se tedy nějaký počítačový pirát na dálku do přístroje dostane, bude mu čelní kamera k ničemu.

Cena: 999 Kč



Forever VR-110

Videokamera Forever VR-110 je v prodeji již více než rok, přesto má na trhu své místo. Zatímco ceny drtivé většiny automobilových modelů startují okolo 800 Kč, přístroj od společnosti Forever se nabízí za něco málo přes 300 Kč. Levnější videokameru byste na trhu v současnosti hledali marně.

Forever VR-110

FOTO: archív výrobce

Bohužel nižší ceně odpovídá i kvalita. Plastové tělo kamery působí velmi laciným dojmem a přístroj si pověst příliš nenapraví ani v otázce obrazové kvality. Snímač nabízející rozlišení 1280 x 720 obrazových bodů totiž stačí tak akorát na zachycení barvy automobilů a chování řidičů, ale jejich registrační značku zpravidla již nepřečtete. Obzvláště nevalná je kvalita záznamu v noci.

Kromě nízké ceny se Forever VR-110 snaží nalákat také na kompaktní rozměry, jak už koneckonců napovídá samotný název.

Cena: 320 Kč

Do 5000 Kč



Fitbit Charge 3

V pořadí již třetí generaci náramku Charge nabízí společnost Fitbit. Novinka má OLED displej, který je dostatečně velký a dobře čitelný i na ostrém horském slunci. Proti předchůdci je totiž obrazovka o 40 % větší a nabízí téměř dvakrát vyšší jas.

Fitbit Charge 3

FOTO: archív výrobce

Na displeji je možné zobrazir nejen čas, ale také notifikace odeslané z připojeného chytrého telefonu. Nechybí ani snímač tepové frekvence PurePulse, který si klade za cíl nastavit správný rytmus různých sportovních aktivit.

Fitness náramek během dne sleduje, kolik kroků uděláte, celkově uraženou vzdálenost, aktivní minuty a spálené kalorie. Přítomen je i režim automatického monitorování tréninku SmartTrack, který pozná sportovní aktivitu, vytvoří o ní záznam a ten pak můžete po synchronizaci analyzovat v aplikaci Fitbit.

Cena: 3900 Kč

Nikon Coolpix W100

Coolpix W100 od společnosti Nikon se na první pohled nijak výrazně neliší od konkurenčních modelů, které uživatele lákají příznivou cenou. Ve skutečnosti má ale navrch hned v několika ohledech. V první řadě se nabízí v široké škále pastelových barev, díky čemuž se hodí jako dárek pro většinu mladších ročníků.

Nikon Coolpix S33

FOTO: archív výrobce

Navíc má speciální konstrukci, která je odolná proti pádům a prachu. Přístroji dokonce nevadí ani voda, ponořen může být až do hloubky deseti metrů. Logicky tedy nevadí, když na zimní dovolené foťák spadne do hromady sněhu, o čemž si většina konkurentů může nechat jenom zdát.

I přes zvýšenou odolnost nepřišel tento kompakt o trojnásobný optický zoom. Objektiv se světelností f/3,3-5,9 je napojen na CMOS snímač s rozlišením 13,2 megapixelu. Kvalita snímků nicméně odpovídá cenové kategorii, především za zhoršených světelných podmínek je na snímcích znát značný šum.

Cena: 3300 Kč

Samsung Gear 360

S modelem Gear 360 se Samsung pouští do segmentu akčních videokamer, kde doposud neohroženě vládla americká společnost GoPro. Té bude jihokorejský výrobce elektroniky konkurovat hned dvěma objektivy.

Samsung Gear 360

FOTO: archív výrobce

Jak už samotný název napovídá, Gear 360 dokáže natáčet 360° videa. S novinkou je tak možné díky dvěma objektivům pořizovat videa určená pro systémy virtuální reality. Když si je pak budete ve speciální helmě přehrávat, budete mít pocit, jako byste se skutečně na dané místo vrátili.

Cena: 3500 Kč

HyperX Cloud Flight

Společnost HyperX, která je odnoží amerického podniku Kingston, se letos snaží zaujmout novými sluchátky Cloud Flight. Ta si kladou za cíl zprostředkovat co možná nejlepší reprodukci při hraní her, ale zároveň také při poslechu hudby. Jde navíc o vůbec první model výrobce s bezdrátovou konektivitou.

HyperX Cloud Flight

FOTO: archív výrobce

Sluchátka poskytují zvýšené pohodlí díky polstrovanému nastavitelnému hlavovému mostu, který se přizpůsobí velikosti vaší hlavy. Jemně polstrované náušníky se výborně přizpůsobí každému uchu a poskytnou pohodlí při delším poslechu. S 30hodinovou výdrží baterie si můžete užít opravdu spoustu hudby nebo herních zážitků.

Cena: 3900 Kč

Nvidia Shield TV

Srdcem konzole Nvidia Shield TV je čip Tegra X1, který by měl podle výrobce poskytovat stejný výkon jako superpočítače v roce 2000, i když na současné televizní konzole to bohužel nestačí. Dále jsou k dispozici 3 GB operační paměti.

Nvidia Shield TV

FOTO: archív výrobce

Relativně nízký výkon, který víceméně odpovídá nějakému chytrému telefonu nebo počítačovému tabletu, ale překvapivě žádným problémem není. Celý koncept staví na tom, že hráči mohou využívat placenou službu GeForce Now. Díky ní je používán výpočetní výkon serverů Nvidie, a uživatelé tak nemusí mít výkonnou konzoli doma.

Cena: 4000 Kč

Do 10 000 Kč



Withings Steel HR Sport

Nositelná elektronika je fenoménem dneška, především tedy chytré hodinky. Výrobci přitom neustále hledají recept na to, jak by moderní zařízení připevněné k zápěstí mělo vypadat a co by mělo umět. Společnosti Withings se s modelem Steel HR Sport podařilo zkombinovat eleganci, klasiku i moderní funkce.

Withings Steel HR Sport

FOTO: archív výrobce

Letošní novinka zvaná Steel HR Sport totiž funguje v první řadě jako klasické ručičkové hodinky. Teprve až po detailnějším ohledání si všimnete, že ve spodní části je jeden ručičkový ciferník navíc a v horní pak ještě klasický displej.

Teprve když stisknete tlačítko na boku, aktivujete displej, který zobrazuje dosažené výsledky detailněji. OLED panel, který je mimochodem velmi dobře čitelný na slunci, zobrazuje například informace o ušlých krocích, aktuální srdeční tep, ale například i notifikace na události, hovory a zprávy z připojeného chytrého telefonu.

Cena: 5290 Kč



Bang & Olufsen BeoPlay P6

BeoPlay P6 v sobě ukrývá měniče se špičkovým výkonem 96 W, což je s ohledem na kompaktní rozměry zařízení dechberoucí hodnota. V praxi zvládne tento kousek bez problémů ozvučit klidně i větší open space během nějaké párty. Důraz je u tohoto modelu kladen na hutnější basovou linku, díky čemuž se hodí především pro poslech tvrdších stylů, taneční muziky nebo popu.

Bang & Olufsen BeoPlay P6

FOTO: archív výrobce

Kvalitu poslechu dokládají i parametry testovaného kousku. Novinka nabízí frekvenční rozsah 68 Hz až 21 kHz. Zajímavostí je mikrofon, díky kterému je možné reproduktor použít u telefonu i jako bluetooth handsfree. Potěší i odolnost proti prachu a postříkání vodou. Na jedno nabití vydrží reproduktor hrát až 16 hodin.

Cena: 10 000 Kč

Sennheiser Momentum True Wireless

O tom, jak obrovské mohou být rozdíly v kvalitě zvuku u bezdrátových sluchátek, svědčí model Momentum True Wireless od společnosti Sennheiser. Už samotná cenovka koneckonců naznačuje, že tato novinka cílí především na náročnější uživatele.

Sennheiser Momentum True Wireless

FOTO: archív výrobce

Hudbu je možné poslouchat doma, na cestách i při sportu. Sluchátka se totiž chlubí voděodolnou konstrukcí s krytím IPX4, takže jim nevadí déšť, sníh nebo třeba pot. K chytrému telefonu se sluchátka připojují prostřednictvím technologie bluetooth. Testovaný model podporuje nejnovější kodeky, jako jsou AAC, AptX či AptX LL společnosti Qualcomm s nízkou latencí.

U každého sluchátka se výdrž v praxi pohybuje okolo čtyř hodin. Je však možné ji citelně navýšit díky dodávanému dobíjecímu pouzdru, sluchátka se pak obejdou bez nabíječky až po dobu 12 hodin.

Cena: 7800 Kč

SteelSeries Arctis Pro Wireless

Připojení sluchátek SteelSeries Arctis Pro Wireless je realizováno prostřednictvím USB vysílače s podporou 2.4G sítě zaručující bezztrátový přenos s velmi nízkou latencí až do vzdálenosti 12 metrů. Stejně tak je ale sluchátka možné připojit k mobilnímu zařízení prostřednictvím technologie Bluetooth.

Arctis Pro Wireless

FOTO: archív výrobce

Bezdrátová sluchátka mají na rozdíl od kabelového řešení dvě vlastní baterie, v každém sluchátku se ukrývá jedna. Dohromady oba akumulátory stačí až pro 20 hodin nepřetržitého hraní, což je velmi slušná hodnota. Díky dvěma akumulátorům lze navíc neustále vyměňovat baterie za provozu, a tím získat neomezený herní čas.

Headsety disponují měniči se silnými neodymovými magnety reprodukujícími Hi-Res Audio o frekvenci až 40 000 Hz, což je téměř dvakrát více než hodnoty standardních sluchátek (22 000 Hz). Nabízí dynamický rozsah 121 dB a zkreslení sinusového signálu -95 dB. To jsou parametry, které by měly uspokojit i velmi náročné posluchače.

Cena: 8500 Kč

BEDO Ajax

BEDO Ajax Hub

FOTO: archív výrobce

Za zmínku stojí především startovací kit, který obsahuje už několik užitečných doplňků, přestože cena sady je vyšší pouze o tisícovku. Součástí sady je například detektor pohybu. Ten, jak už samotný název napovídá, dokáže monitorovat vytyčený prostor.

V balení lidé naleznou také detektor pro ochranu dveří a oken. Ten dokáže totiž monitorovat dveře či okna a upozornit uživatele, pokud dojde k jejich otevření. Poslední částí celé sady je pak dálkový ovladač. S jeho pomocí můžete odemykat či zamykat střežený prostor, pokud zrovna nemáte po ruce chytrý telefon.

Cena: 6000 Kč (samotná řídicí jednotka); 7000 Kč (kit se senzory)

Nokia 7.1

Nokia 7.1 navzdory příznivější ceně nabízí některé prvky, na které jsou zvyklí spíše majitelé dražších přístrojů. Novinka například láká na prémiové výrobní materiály. Přední i zadní stranu tak zdobí odolné sklo, které je uprostřed spojeno hliníkovým rámem série 6000. Zaujmout mohou také kontrastní prvky, jako například rozdílné povrchové úpravy kovu, které se doplňují spolu se sklem v různých barevných provedeních.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nokia 7.1

Zdroj: archív výrobce

Přestože jde o smartphone střední třídy, výkonu má více než dost. To je zásluha především procesoru Qualcomm Snapdragon 636, u kterého jsou čtyři jádra taktována na 1,8 GHz a další čtyři na 1,76 GHz. K dispozici má telefon dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor, nechybí ani slot na paměťové karty. Smartphone má tedy dostatek výkonu například pro plynulé streamování HDR obsahu.

Jedním z dalších lákadel modelu 7.1 je obrazovka s technologií PureDisplay. Ta má úhlopříčku 5,84“ a rozlišení Full HD+, nabízí poměr stran 19 : 9 a podporuje standard HDR10. Špičkový je i kontrastní poměr 1 000 000 : 1, který by měl být využitelný i při sledování běžných videí. Panel totiž pomocí 16bitového enginu dokáže zvýšit kontrast u jakéhokoliv obsahu – u videí i fotografií.

Cena: 7500 Kč

Za více než 10 000 Kč



Asus ROG Phone

ROG Phone od společnosti Asus je na první pohled tuctový chytrý telefon. Ve skutečnosti jde ale o daleko sofistikovanější zařízení, které dokáže zastat funkci kapesní i televizní konzole. A to především díky množství volitelných doplňků.

Asus ROG Phone

FOTO: archiv výrobce

Na bočnice tak jde přidělat speciální ovladače pro pohodlnější hraní, nebo dokonce i modul zvaný TwinView Dock. Ten zase přidá ke smartphonu druhý displej, na obou přitom půjde hrát.

Patrně nejzajímavějším doplňkem je nicméně Desktop Dock. Jak již samotný název napovídá, díky němu se může smartphone proměnit na herní počítač, stačí připojit klávesnici, myš a monitor. Místo monitoru lze samozřejmě připojit televizor a z ROG Phonu se stane nefalšovaná televizní konzole.

Cena: 23 000 Kč

GoPro Hero 7 Black

Hero 7 Black tvoří vrchol nabídky akčních kamer od společnosti GoPro. Nabídne především pokročilou digitální stabilizaci obrazu zvanou HyperSmooth. Rozdíl proti předchozím verzím je na ukázkových videích skutečně znát. Nejrůznější stabilizátory tak už nebudou potřeba.

GoPro Hero 7 Black

FOTO: archív výrobce

Potěší také možnost živého streamování na sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitch, YouTube nebo Vimeo. Natáčet přitom bude možné v rozlišení 4K při 60 FPS, 2,7K při až 120 snímcích a Full HD v až 240 FPS.

Verze Black má displej na čelní straně, na kterém se zobrazují nejdůležitější informace o stavu kamery. Vzadu je pak druhý displej, na kterém je možné zobrazit natočené snímky. Nechybí ani možnost ovládání pomocí hlasových povelů.

Cena: 11 000 Kč

Microsoft Surface Go

Surface Go od společnosti Microsoft je plnokrevný tablet. Jde však k němu připojit klávesnici, která funguje zároveň jako ochranný kryt na displej. V takovém případě dokáže novinka nahradit při práci i notebook. Pracovní tempo udává procesor Pentium 4415Y z edice Kaby Lake-Y. Ten má dvě jádra a čtyři vlákna díky technologii HyperThreading, všechna pracují při frekvenci 1,6 GHz.

Surface Go

FOTO: archív výrobce

Na výběr budou různá provedení, která se budou lišit velikostí operační paměti a úložného prostoru. Základní provedení nabídne 4 GB operační paměti a 128GB úložný prostor, u vyšší verze budou tyto hodnoty dvojnásobné, tedy konkrétně 8 GB a 256 GB. Výrobce vsadil na 10palcový displej s poměrem stran 3 : 2. Rozlišení tohoto panelu je 1800 x 1200 obrazových bodů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a dovede rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku.

Cena: 12 000 Kč (64GB verze); 16 000 Kč (128GB varianta)

Nvidia GeForce RTX

V České republice se v minulých týdnech začaly prodávat grafické karty s jádry Turing od společnosti Nvidia. Jejich hlavní předností je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim přinesou karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Nové grafické karty s jádry Nvidia RTX dvoutisícové série

FOTO: archív výrobce

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Cena: od 14 000 Kč (RTX 2070); 22 000 Kč (RTX 2080); 32 000 Kč (RTX 20080 Ti)Acer X27 Predator

Acer X27 Predator



Pro nejnáročnější uživatele a profesionální hráče je určen monitor Acer X27 Predator, tomu napovídá i cena přesahující hranici 60 000 Kč. Testovaný kousek nabízí 27" displej s velmi vysokým 4K rozlišením 3840 x 2160 bodů s IPS zobrazovací maticí a odezvou 4 ms, v kombinaci s jasem 600 cd/m^2 a LED podsvícením.

Acer X27 Predator

FOTO: archív výrobce

Pokročilá technologie Quantum Dot přináší mnohem bohatší a živější barvy. Nádherné zobrazení si tak můžete užít při sledování filmů, sportovních zážitků, fotografií či hraní her. Quantum dot nanokrystaly jsou vyrobeny z polovodičového materiálu minimální tloušťky. Výsledkem je zobrazení velmi čistých barev a maximálně široké škály barev. Panel Quantum dot vyniká zároveň velmi dlouhou životností a odolností.

Všechny přednosti tohoto herního panelu je nicméně možné využít pouze s grafickými kartami společnosti NVIDIA, rychlou odezvu bez sekání nabízí díky technologii NVIDIA G-SYNC HDR.