lez, Novinky

Společnost Fitbit se v uplynulých letech soustředila především na výrobu nejrůznějších fitness náramků, i když portfolio firmy je daleko širší – nalezneme v něm například i chytré váhy a v neposlední řadě i chytré hodinky.

Loňský model hodinek Ionic lákal především na pokročilé funkce, čemuž logicky odpovídala také vyšší pořizovací cenovka pohybující se okolo devíti tisíc korun. Letošní model Versa je proti tomu cenově dostupnější, podle zvoleného pásku a provedení se nabízí za pět až šest tisíc korun.

Video

Chytré hodinky Fitbit Versa

Zdroj: archív výrobce

Široká škála variant a provedení

A tím se rovnou dostáváme k zaměření tohoto modelu. Přestože Versa se dělá i v černé variantě, která rozhodně neurazí mužské zájemce, prim hrají nejrůznější barevná provedení. Pouzdra mohou mít černou, stříbrnou nebo růžově zlatou barvu. Pásků je pak k dispozici nespočet; jednobarevné, vzorované, silikonové, kožené či tkané.

My jsme měli možnost testovat růžové zlato v kombinaci s růžovým silikonovým páskem. Kvalita zpracování se drží na velmi vysoké úrovni a použité materiály působí velmi odolným dojmem, především tedy kovové pouzdro. Důkazem odolné konstrukce je i vodotěsnost do hloubky 50 metrů. Tento konkrétní model se tak hodí mimo jiné i pro plavecké sportovní disciplíny.

Fitbit Versa

FOTO: mif, Novinky

Senzor srdečního tepu a napájecí konektor

FOTO: mif, Novinky

Dodávaný řemínek je velmi příjemný na dotek, díky čemuž se hodinky velmi pohodlně nosí. Díky velkému počtu děr hodinky padnou na menší i větší ruce. Potěší i možnost snadné výměny řemínků, stačí stisknout jediné tlačítko. Vzhled hodinek se s různými řemínky dramaticky mění, testovaný model se díky tomu hodí do práce, divadla i na nejrůznější sporty. Ve všech případech potěší nízká hmotnost 38 gramů.

Přestože jde o levnější hodinky v nabídce společnosti Fitbit, funkcí je k dispozici více než dost. Hodinky zvládnou nepřetržité monitorování srdečního tepu, sledování spánkových fází či možnost rychlých odpovědí pro uživatele s operačním systémem Android.

Přímo do hodinek je možné ukládat také hudbu, což se hodí ve chvílích, kdy chce jejich majitel sportovat bez chytrého telefonu. Mimochodem nedílnou součástí novinky je také zabudovaný kondiční trenér, který s uživatelem komunikuje přímo prostřednictvím malého dotykového displeje.

Fitbit Versa lze doplnit řadou řemínků

FOTO: archív výrobce

Ukázka několika variant provedení Fitbit Versa

FOTO: archív výrobce

Menstruační kalendář, bezkontaktní platby

Jak již bylo uvedeno výše, při návrhu hodinek myslel výrobce na ženy, monitorovat je totiž možné například menstruační cyklus. Hodinky zobrazí přehledně informace na jednom místě.

Uplatnění navíc najdou hodinky také v obchodech, dokážou totiž nahradit platební karty – lze s nimi platit bezkontaktně. Potěší také čtyřdenní výdrž baterie. Pro porovnání, chytré hodinky Apple Watch Series 4 se bez elektrické zásuvky obejdou většinou pouze den.

Za pozornost stojí také osobní trenér Fitbit Coach. Ten nabízí dynamické tréninky umístěné přímo v chytrých hodinkách, které se přizpůsobují podle zpětné vazby uživatele. Jak je z řádků výše nejspíše již patrné, hodinky je možné využít také při plaveckých trénincích, což většina konkurenčních modelů neumí. Fitbit Versa ukazují počet bazénů v reálném čase a zaznamenají dobu plavání a množství spálených kalorií.

Jeden z ciferníků

FOTO: mif, Novinky

Ukázka uživatelského prostředí

FOTO: mif, Novinky

Všechna naměřená data je možné zobrazit přímo na hodinkách, případně je odesílat do spárovaného chytrého telefonu. V něm se pak zobrazují přehledné grafy s dosaženými cíli a aktuálním zdravotním stavem.

Dotykový displej hodinek má úhlopříčku 1,34 palce a nabízí rozlišení 300 x 300 pixelů, což je na tak malou plochu více než dostatečná hodnota. Zajímavé je, že jas je možné vytáhnout až k hodnotě 1000 nitů, díky čemuž je displej dobře čitelný i na ostrém slunci.

Menu hodinek je poměrně intuitivní, a tak se v něm noví majitelé rychle zorientují. Obsluha hodinek je tedy velmi snadná. Jednotlivé nabídky jsou rozřazeny do přehledných kategorií, díky čemuž uživatelé najdou přesně to, co potřebují.

Závěrečné hodnocení

Chytré hodinky Versa jsou v praxi velmi příjemným společníkem. Vyzdvihnout si zaslouží především nízká hmotnost tohoto modelu, která přitom nijak neubírá praktičnosti – displej je dostatečně velký a čitelný, výdrž baterie pak nadprůměrná. Také cena je u tohoto modelu nastavena velmi rozumně. Zamrzí snad jen absence GPS modulu, který přijde vhod především sportovcům.

Fitbit Versa

FOTO: archív výrobce

V nabídce jsou i kovové řemínky

FOTO: archív výrobce