mif, Novinky

Patrně největší rozruch vzbudily nové iPhony XS a XS Max, prodávat se začaly minulý víkend. Americký počítačový gigant do nich vkládá velké naděje, neboť situace na trhu s chytrými telefony pro něj není vůbec jednoduchá.

Už před lety byl tento podnik sesazen z trůnu nejúspěšnějšího výrobce smartphonů jihokorejskou společností Samsung.

V druhém kvartálu se pak podařilo předběhnout firmu s logem nakousnutého jablka v prodejích také čínskému podniku Huawei. Applu tak v současnosti patří v žebříčku nejpopulárnějších prodejců až třetí příčka.

Právě modely XS a XS Max by to mohly zvrátit a měly by vrátit amerického počítačového giganta zase na přední příčky. Představují totiž nejvýkonnější, nejchytřejší a nejlepší smartphony na trhu.

Novinky však mají ještě jedno nej – jde o nejdražší iPhony na trhu. Menší iPhone XS bude startovat na ceně 29 990 Kč, za což případní zájemci získají 64GB kapacitu paměti. Nejlepší 512GB verze ale už vyjde na 40 490 Kč. Verze XS Max je logicky ještě dražší, cenovky startují na 32 990 Kč a vyšplhat se mohou až na 43 490 Kč.

Nahradí i PC

Také společnost Samsung ukázala nové želízko v ohni. Řeč je o modelu Galaxy Note9, který láká především na velkou zakřivenou obrazovku a pokročilé dotykové pero, jímž je možné celý přístroj ovládat.

Novinka díky vysokému výkonu dokáže zastat také funkci stolního počítače, stačí připojit klávesnici a monitor. Podporována je stejně jako u předchůdce technologie Samsung DeX, kterou výrobce představil už loni. Dokovací stanice DeX Pad se bude prodávat samostatně.

Další vlajkové lodi představily například společnosti Sony a HTC. Hned několik výrobců se navíc chystá prémiové smartphony ukázat ještě před Vánocemi, jednou z nich je například čínský Huawei.

Apple iPhone XS a XS Max: noví králové

Nové iPhony XS a XS Max vychází stejně jako model XR designově z loňského iPhonu X. Mají tedy takřka bezrámečkový displej, který zabírá co možná největší část čelní strany. Pouze v horní části je dotykový panel vyříznutý, aby bylo kam umístit čelní kameru a další senzory.

Video

Apple iPhone XS a XS Max

Zdroj: archív výrobce

IPhony řady XS dostanou podporu pro strojové učení v reálném čase. To v praxi bude využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech.

Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, u obou novinek jsou momentky pořizovány ve spolupráci se systémem umělé inteligence. Díky tomu dovede jablečný smartphone například sám poznat, že fotí v protisvětle a složit snímek z několika expozic tak, aby vypadal co možná nejlépe a bylo v něm co nejvíce detailů. Na zadní straně je umístěna duální optika, přičemž každý senzor má rozlišení 12 megapixelů.

Navzdory veškerým vylepšením by měla výdrž baterie stoupnout v případě modelu XS o půl hodiny proti předchůdci, a u modelu XS Max dokonce až o hodinu a půl. Oba nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost než předchůdce, konkrétně splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodou až dva metry po dobu 30 minut.

Klady: podpora strojového učení, špičkové fotoaparáty

podpora strojového učení, špičkové fotoaparáty Zápory: velmi vysoká pořizovací cena

velmi vysoká pořizovací cena Cena: od 29 990 Kč (iPhone XS); od 32 990 Kč (verze XS Max)

HTC U12+: ovládá se mačkáním

HTC vsadilo na speciální dotykovou konstrukci už u předchozího modelu, tentokrát je však celá „mačkací“ technologie vylepšena a přichází v druhé generaci. Nově tak na těle přístroje nenaleznete žádné mechanické tlačítko.

Video

HTC U12+

Zdroj: archív výrobce

Funkci tlačítek převzala vyznačená místa na obvodovém rámu, citlivém na tlak. Podle výrobce je díky tomu ovládání smartphonu spolehlivější a konstrukce telefonu ještě pevnější. Telefon lze totiž ovládat klidně i v rukavicích, což přijde vhod především v zimě.

HTC U12+ staví na šestipalcovém displeji s poměrem stran 18 : 9 a rozlišením 1440 x 2880 pixelů. Displej je tedy protáhlý a zabírá velkou část přední plochy. Velmi zajímavá je také zadní strana, která je skleněná. U modré varianty je místy průsvitná a odhaluje tak vnitřní komponenty. Pro konzervativnější uživatele bude k dispozici ještě černá a červená varianta.

Model HTC U12+ staví na čipsetu Qualcomm Snapdragon 845, který patří k těm nejvýkonnějším na trhu. Do vínku dostal přístroj dále 6 GB operační paměti a 64GB úložný prostor.

Klady: unikátní systém ovládání se povedl

unikátní systém ovládání se povedl Zápory: zatím se nabízí jen v rámci předobjednávky

zatím se nabízí jen v rámci předobjednávky Cena: 21 995 Kč

Honor 10: cena hraje prim

V útrobách chytrého telefonu Honor 10 se ukrývá procesor Kirin 970, který je aktuálně tím nejvýkonnějším čipem v nabídce výrobce. Tento čip má k dispozici 4 GB operační paměti. Honor 10 sází na moderní displeje s poměrem stran 18 : 9, protáhlý dotykový panel s úhlopříčkou 5,84 palce tedy zakrývá velkou část přední plochy.

Honor 10

FOTO: archív výrobce

Jedním z lákadel nové vlajkové lodi má být také duální fotoaparát na zadní straně. Oba senzory spolupracují dohromady, jeden snímač se u smartphonu stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Hlavní fotoaparáty na zadní straně mají rozlišení 16 a 24 megapixelů a jsou napojeny na objektivy se světelností f/1.8. Přední fotoaparát nabízí také rozlišení 24 megapixelů. Všechny senzory mimochodem spravuje umělá inteligence, která se například stará o volbu scény a další funkce fotoaparátu.

Navzdory všem kladům nasadil výrobce cenovku velmi nízko. Svou výbavou totiž Honor 10 odpovídá spíše prémiovým smartphonům, které jsou o několik tisíc korun dražší.

Klady: velmi zajímavý poměr cena/výkon

velmi zajímavý poměr cena/výkon Zápory: telefon nenabízí zvýšenou odolnost proti vodě a prachu

telefon nenabízí zvýšenou odolnost proti vodě a prachu Cena: od 10 990 Kč

Sony Xperia XZ3: brilantní zvuk

Xperia XZ3 od společnosti Sony je svým vzhledem takřka k nerozeznání od předchůdce s pořadovým číslem dva. Proti němu však nabízí hned několik vylepšení, týkají se například obrazu. K dispozici je nově šestipalcový displej s rozlišením QHD+, který má lehce zaoblené hrany, a podpora HDR obrazu.

Xperia XZ3

FOTO: archív výrobce

Sony navíc vůbec poprvé sáhlo u mobilů po technologii OLED, kterou fanoušci této značky dobře znají z televizorů Bravia. Díky tomu Xperia XZ3 nabízí opravdu brilantní barevné podání, skvělý kontrast a hlubší odstíny černé.

Hardwarové součástky uvnitř telefonu ale zůstaly stejné jako u dvojky. Už ta totiž patřila k těm nejvýkonnějším smartphonům na trhu. Výrobce použil platformu Snapdragon 845 v kombinaci se 4 GB operační paměti. Úložný prostor dosahuje kapacity 64 GB a je možné jej dále rozšířit prostřednictvím paměťových karet typu microSD až o 400 GB.

Velký důraz byl stejně jako u předchůdce kladen také na kvalitu stereofonních reproduktorů a audia obecně. Trojka totiž stejně jako předchůdce využívá systém dynamických vibrací (Dynamic Vibration System), který analyzuje data z audia, takže divácký zážitek můžete i cítit. Filmům, hrám i videu tak vdechne život.

Klady: prémiové audio, lepší displej než u předchůdce

prémiové audio, lepší displej než u předchůdce Zápory: trojka přichází na trh pouhý půlrok po premiéře dvojky

trojka přichází na trh pouhý půlrok po premiéře dvojky Cena: 20 000 Kč

Samsung Galaxy Note9: nahradí i počítač

Svým vzhledem se Galaxy Note9 velmi podobá loňské osmičce, má však větší obrazovku – úhlopříčka narostla z 6,3 na 6,4 palce. Rozlišení však zůstalo stejné, tedy 2960 x 1440 bodů. Obrazovka je opět zakřivená, plynule přechází z přední části na bočnice. Displej na bočnicích má být, stejně jako u předchůdce, využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Samsung Galaxy Note9

FOTO: archív výrobce

Novinka díky vysokému výkonu dokáže zastat také funkci stolního počítače, stačí připojit klávesnici a monitor. Podporována je stejně jako u předchůdce technologie Samsung DeX, kterou výrobce představil už loni. Dokovací stanice DeX Pad se bude prodávat samostatně.

V porovnání s loňskou osmičkou se velkého vylepšení dočkaly také zvukové schopnosti nové vlajkové lodi. Stereo reproduktory u modelu Note9 totiž byly vyvinuty ve spolupráci s experty ze společnosti AKG, podporována je také technologie Dolby Atmos.

Proti předchůdci by měl být přístroj až o třetinu výkonnější. To je zásluha především čipsetu Exynos 9810, u tohoto osmijádrového procesoru jsou čtyři jádra taktována na 2,7 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Základní verze nabízí 6GB paměťový modul, výkonnější pak 8GB.