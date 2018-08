mif, Novinky

Za průměrnou domácí sestavu lze v současnosti považovat stroj, který je vybaven čtyřjádrovým procesorem s frekvencí okolo 3 GHz, operační pamětí o velikosti 4 GB, 500GB pevným diskem, vypalovací mechanikou a integrovanou grafickou kartou.

Taková sestava spotřebuje při běžné práci zhruba 70 W. Pokud ale využijete její výkon naplno, vezme si PC klidně i 200 W. U opravdu výkonných herních sestav může být tato hodnota klidně až dvojnásobná.

Zapnuté příslušenství se prodraží

Uvedené hodnoty navíc nejsou finální, je k nim nutné připočítat hodnotu dalších připojených zařízení – především tedy monitoru. Moderní LCD panely si ze zásuvky vezmou zpravidla méně než 40 W, u starších modelů to ale může být klidně i více než 60 W a v případě starých velkých CRT obrazovek dokonce klidně i více než 100 W.

Právě u monitorů typu CRT se tedy rozhodně vyplatí přemýšlet nad výměnou za modernější LCD panel.

V případě, že máme připojeny reproduktory, tiskárnu či skener, stoupne toto číslo o několik desítek wattů. Například zmiňované reproduktory mohou zvýšit roční vyúčtování klidně i o několik stovek, a to i pokud je nepoužíváme. Příslušenství tak nenechávejte zapnuté zbytečně.

Úsporné notebooky

Daleko lépe jsou na tom se spotřebou notebooky. Model s podobnou konfigurací jako výše uvedená sestava si při běžné práci vezme ze zásuvky jen 25 až 30 W, a to včetně napájení vestavěného monitoru.

Při plné zátěži sice tato hodnota stoupne na cca 80 W, ale ve srovnání s klasickými stolními počítači jde stále o velmi příznivou hodnotu. Najdou se ale samozřejmě také modely, které jsou ještě daleko úspornější – nebo naopak výrazně energeticky náročnější.

A jak jsou na tom ceny? Pokud používáme průměrný notebook čtyři hodiny denně celý rok, vyjde nás jeho provoz s ohledem na současné ceny elektřiny zhruba na 250 Kč. V případě kancelářského počítače to však je již okolo 800 Kč a u herní sestavy se pak výsledné vyúčtování může vyšplhat klidně i na více než 3000 Kč.

Snížení spotřeby nastavením Windows

Aby člověk dosáhl nižších účtů za elektřinu, nemusí hned kupovat nový počítač. Stačí mít přehled o funkcích v operačním systému Windows. Kromě zapnutého a vypnutého počítače rozlišujeme ještě několik dalších stavů, jako je například režim spánku.

V něm počítač vypne všechny hardwarové součástky, které aktuálně nepotřebuje. Spotřeba díky tomu klesne přibližně na 10 W, což je až desetkrát méně, než když na počítači běží jen spořič obrazovky.

Ještě úspornější je funkce hibernace. Ta uloží všechnu rozdělanou práci automaticky na pevný disk a počítač zcela vypne. Spotřeba je tedy téměř nulová. U obou funkcí je možné nastavit přesný čas, kdy se mají aktivovat, pokud počítač nepoužíváte.

Nastavení se ukrývá v ovládacích panelech v nabídce Možnosti napájení.

Huawei MateBook X Pro: zrozen pro multimédia

Huawei MateBook X Pro je typickým zástupcem multimediálních notebooků. Sází na elegantní design, ale zároveň nabízí velmi slušný výkon a dlouhou výdrž baterie.

MateBook X Pro

FOTO: archív výrobce

Konkrétně se v útrobách MateBooku X Pro ukrývá procesor Intel Core osmé generace a případní zájemci mohou volit mezi středně výkonným čipem řady Core i5 a nejvýkonnějším provedením Core i7. V obou případech je přitom k dispozici také dedikovaná grafická karta Nvidia GeForce MX150 s 2GB pamětí typu GDDR5.

Novinka se chlubí 13,9palcovou obrazovkou s vysokým rozlišením 3000 x 2000 pixelů. Tento panel s poměrem stran 3:2 má mimochodem velmi tenký rámeček, díky čemuž působí velmi luxusně. Kovové tělo notebooku je tenké pouze 14,6 mm a váží 1,33 kg.

Vyzdvihnout si zaslouží také vysokokapacitní 57,4Wh baterie a energeticky úsporné zpracování notebooku, díky kterému stroj zvládne bez elektrické zásuvky až 12 hodin přehrávání videa, 14 hodin běžné práce nebo 15 hodin brouzdání na internetu.

Spotřeba: 30 W (při běžné práci); 75 W (v zátěži)

30 W (při běžné práci); 75 W (v zátěži) Cena: 43 000 Kč

Intel NUC Kit 8i7HNK2: malé tělo, slušný výkon

Herní počítače, které jsou vhodné pro chod virtuální reality, zpravidla nebývají příliš kompaktní. Důvod je prostý – jejich výkon je tak obrovský, že se musí všechny důležité součástky velmi účinně chladit. A chladiče v takové sestavě zpravidla zaberou více místa než samotné hardwarové komponenty.

Intel NUC Kit 8i7HNK2

FOTO: archív výrobce

Intelu se však tuto problematiku podařilo evidentně vyřešit, protože místo klasické počítačové skříně vtěsnal jednotlivé komponenty do krabičky o velikosti 22,1 x 14,2 x 3,8 cm. Takto kompaktních rozměrů se podařilo dosáhnout především díky tomu, že v něm jsou použity notebookové součástky.

Srdcem celého počítače bude procesor Intel Core i7. O grafické operace se pak bude starat dedikovaná karta Radeon RX Vega, která má výkon pro připojení až šesti monitorů najednou.

Spotřeba: 37 W (při běžné práci); 72 W (v zátěži)

37 W (při běžné práci); 72 W (v zátěži) Cena: 20 000 Kč

Acer Predator Orion 5000: herní dělo

Predator Orion 5000 má patřit k tomu nejlepšímu z nabídky Aceru, výkon tohoto modelu je opravdu nekompromisní, což ocení především hráči. Uvnitř se totiž mohou v nejvyšší konfiguraci ukrývat hned dvě grafické karty Nvidia GTX 1080 zapojené v SLI.

Predator Orion 5000

FOTO: archív výrobce

V základu je nicméně k dispozici grafika pouze jedna. I tak ale výkon této sestavy stačí bohatě na hraní her ve vysokém rozlišení, a to velmi často i při nejlepších detailech. Stejně tak je ale možné na tomto stroji upravovat velké množství fotek či stříhat 4K video, síly má na to model Predator Orion 5000 dost.

Srdcem testovaného kousku je procesor Core i7-8700K, který je možné relativně snadno přetaktovat. Tento čip nabízí šest jader a pracovní frekvenci až 4,7 GHz, v základu nicméně pracuje při taktu 3,7 GHz. Výkonnější čip řady Core i9 je výsadou až většího modelu Orion 9000.

Vedle líbivého vzhledu, který je dán tvarem skříně i modrým podsvícením, Predator Orion 5000 láká také na rychlou 256GB SSD jednotku, kterou doplňuje klasický pevný disk s kapacitou 2 TB. Samozřejmostí jsou i bezdrátové adaptéry wi-fi a bluetooth.

Spotřeba: 112 W (při běžné práci); 386 W (v zátěži)

112 W (při běžné práci); 386 W (v zátěži) Cena: 50 000 Kč

Zotac PI223 pico: na velikosti záleží

Počítač Zotac PI223 pico na první pohled připomíná trochu baculatější USB flash disk. Místo USB konektoru však na jedné jeho straně trčí HDMI konektor. Pomocí něj se připojuje celá sestava k monitoru nebo k televizoru.

Zotac PI223 pico

FOTO: archív výrobce

Ve druhém zmiňovaném případě může sloužit jako HTPC (Home Theater Personal Computer, tzn. domácí počítačové kino). K TV se novinka jednoduše připojí prostřednictvím HDMI konektoru, přičemž napájení obstarává USB port.

Pracovní tempo u novinky obstarává čtyřjádrový procesor Atom x5, který je taktován v základu na 1,44 GHz. V případě potřeby se ale dovede automaticky přetaktovat až na 1,84 GHz. Dále je k dispozici integrovaná grafika Intel HD, 2 GB operační paměti a 32GB úložný prostor. Ten je možné dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu SD.

Pokud by se i tak místa pro ukládání multimediálních dat nedostávalo, je samozřejmě možné využít také USB port pro připojení klasického externího disku.

Spotřeba: 7 W (při běžné práci); 18 W (v zátěži)

7 W (při běžné práci); 18 W (v zátěži) Cena: 4200 Kč

HP Envy Curved 34: láká na zakřivenou obrazovku

Počítač HP Envy Curved 34 spadá do kategorie tzv. all-in-one sestav. To znamená, že jednotlivé součástky se ukrývají ve velkém zakřiveném 34palcovém monitoru s rozlišením 3440 x 1440 obrazových bodů. Připojit tak stačí už jen klávesnici a myš.

HP Envy Curved 34

FOTO: archív výrobce

Stroj se nabízí v různých hardwarových konfiguracích, my jsme měli možnost testovat středně výkonnou verzi, která staví na čtyřjádrovém procesoru Intel Core i5-7400T. Ten udává pracovní tempo při frekvenci 2,4 GHz, dokáže se ale přetaktovat až na 3 GHz.

Zmiňovaný čip od Intelu je doplněn o 8 GB operační paměti typu DDR4 a v neposlední řadě také rychlou SSD jednotkou s kapacitou 256 GB, které sekunduje klasický 1TB pevný disk.

Stroj nabízí dostatek výkonu i pro příležitostné hraní, což je zásluha především grafické karty NVIDIA GeForce GTX 950M se 4GB pamětí typu GDDR5. Počítat je však nutné s hraním při nižších detailech a rozlišení, neboť jde přeci jen o starší grafiku.