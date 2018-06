mif, Novinky

Ty nejlevnější klávesnice se v dnešní době dají pořídit už za pár stovek, Craft ve srovnání s tím vyjde v tuzemských obchodech na 4500 Kč, což rozhodně není málo.

Patrně není velkým překvapením, že na kvalitě zpracování si s ohledem na vysokou pořizovací cenu dal výrobce opravdu záležet. Zatímco horní pruh je hliníkový, zbytek klávesnice je plastový.

Logitech Craft

FOTO: mif, Novinky

Logo výrobce

FOTO: mif, Novinky

Je to rozhodně dobře, neboť hliníková základna by při práci nepříjemně studila do rukou, jak už jsme se v minulosti přesvědčili u některých konkurenčních modelů. Použitý plast je nicméně velmi pevný a řada uživatelů si jej patrně na první pohled i s nějakou kovovou slitinou splete.

Vyzdvihnout si zaslouží také design testovaného kousku. Klávesnice je neskutečně tenká a nebýt horního podlouhlého pruhu z hliníku, ve kterém se mimochodem ukrývá veškerá elektronika i baterie, patrně byste nenašli žádnou zbytečně prázdnou plochu.

Celkově tak klávesnice působí velmi čistým a jednoduchým dojmem. Ten narušuje snad jen kovové kolečko v levém horním rohu, které je jednou z největších předností testovaného modelu.

O kolečko navíc

Kolečko je možné pouze otáčet a klikat na něj, přesto je jeho využitelnost poměrně široká. V různých programech se totiž jeho funkčnost mění.

Kolečko je schopno rozpoznat, v jaké aplikaci právě pracujete, a podle toho umožní přístup k jednotlivým nástrojům. Lehce se ho dotkněte a získáte přístup například k velikosti štětce, jasu, typu grafu, velikosti písma – klepnutím funkci vyberete a otočením změníte její hodnotu.

Nejzajímavějším prvkem klávesnice je multifunkční kolečko.

FOTO: mif, Novinky

V obslužné aplikaci Logitech Options je možné nainstalovat vlastní profily pro jednotlivé programy, které jsou v počítači nainstalované. Podporovány jsou například aplikace Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe InDesign CC či Microsoft PowerPoint, Excel a Word.

Mezi podporovanými aplikacemi nechybí ale například ani multimediální přehrávač VLC, prakticky všechny nejpopulárnější internetové prohlížeče či samotný operační systém Windows – v něm je možné pomocí kolečka ovládat hlasitost. Ovladač můžete rovněž použít pro přepínání mezi pracovními plochami nebo aplikacemi.

Příjemná ergonomie, inteligentní funkce

Jednotlivá tlačítka mají nízký zdvih a velmi se podobají klasickým notebookovým klávesnicím. Jejich stisk je velice přesný, za žádných okolností se tlačítka neviklají. Vyzdvihnout si zaslouží malé prohlubně v každé klávese, které navedou prst vždy přímo do středu tlačítka. Díky tomu se na klávesnici ani při velmi rychlém psaní nestává, že byste omylem zmáčkli jiné tlačítko.

Jednotlivé klávesy mají malé prohlubně.

FOTO: mif, Novinky

Klávesy mají mezi sebou drobné rozestupy.

FOTO: mif, Novinky

Rozložení jednotlivých tlačítek se drží v přísném standardu QWERTZ. Počeštěná verze se bohužel oficiálně nenabízí, což rozhodně může celou řadu uživatelů od koupě odradit.

Prakticky celý horní okraj lemují multimediální tlačítka, která jsou umístěna na funkčních klávesách F1 až F12. Uživatel si může mimochodem v nastavení vybrat, zda chce primárně používat multimediální tlačítka či funkční klávesy při stisku. Přepínač Fn je pak umístěn vpravo dole, vedle tlačítka ctrl.

Jednotlivá tlačítka jsou podsvícená, svítí bílou barvou, přičemž intenzitu podsvícení je možné regulovat v několika krocích. Podsvícení je navíc inteligentní, v praxi je schopné přímo reagovat na vaše prsty a pohyby.

Aby se šetřila co nejvíce baterie, podsvícení automaticky zhasíná. Samo se ale aktivuje hned ve chvíli, kdy k tlačítkům přiblížíte ruce. Zabudovaná baterie mimochodem nabízí zhruba týdenní výdrž při velmi intenzivním používání. Nabíjení je realizováno prostřednictvím standardu USB-C.

Numerický blok kláves

FOTO: mif, Novinky

Indikační dioda se nachází vlevo nahoře.

FOTO: mif, Novinky

Závěrečné hodnocení

Klávesnice Logitech Craft je skutečně luxusní počítačová periferie, která kromě líbivého vzhledu přidává šikovné funkce navíc. Především tedy multifunkční kolečko a inteligentní podsvícení klávesnice. Pořizovací cena 4500 Kč je však opravdu poměrně vysoká.