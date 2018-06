mif, Novinky

V posledních dvou měsících přišly na pulty obchodů desítky nových her.

Je jedno, zda jde o tituly pro nejmenší, extrémně rychlé střílečky nebo logické válečné akce. Tvůrci se prakticky u všech titulů snaží využít výkonnostní potenciál moderních zařízení naplno, díky tomu působí nové hry až neskutečně věrným dojmem.

Hráči se tak musí zpravidla jen rozhodnout, zda chtějí hrát na PC nebo televizní konzoli. Druhá zmiňovaná varianta láká především příznivější cenou, v obchodech se zpravidla moderní konzole nabízí za částky okolo deseti tisíc korun, v některých případech dokonce i levněji.

Počítat je však nutné s tím, že samotné hry pro konzole jsou pak často o několik stokorun dražší. V tomto ohledu vyjde hraní na PC lépe, na druhou stranu pořízení opravdového herního počítače není vůbec levná záležitost.

Hraní na počítači

Ceny herních sestav začínají těsně pod hranicí 40 000 korun. Ano, na hraní se dají pořídit i o pár tisícovek levnější modely, ale pak se uživatelé musí smířit s některými omezeními. Například kvůli nižšímu výkonu není možné některé nové hry hrát ve vysokém rozlišení při nastavených vysokých detailech.

Ty nejvýkonnější stroje jsou vybaveny osmijádrovými procesory a pořádnou dávkou operační paměti. Zatímco běžné sestavy dnes mají 4 GB paměti, ty herní často nabízí klidně i 64 GB. Stejně tak se sestavy určené pro hráče neobejdou bez rychlých SSD jednotek, které nahradily starší a pomalejší pevné disky.

Klíčovou komponentou při výběru herního PC je ale vcelku logicky grafická karta. Ta také do značné míry rozhoduje o pořizovací ceně, protože ty nejvýkonnější modely se prodávají klidně i za více než 20 000 korun. Přitom v extrémně výkonných sestavách mohou být takové karty použity klidně i dvě najednou.

Prakticky stejným herním výkonem, jaký nabízejí extrémně výkonné stolní sestavy, se v dnešní době mohou chlubit klidně i notebooky. Nepočítejte však s tím, že by šlo o stroje vhodné pro každodenní přenášení.

Velmi výkonné komponenty totiž kladou velké nároky na chlazení, a to nejen u stolních PC, ale pochopitelně také u herních notebooků. Ty tak mohou vážit klidně i více než osm kilogramů.

Detroit – Become Human: velkolepá vzpoura androidů

Za titulem Detroit – Become Human stojí autoři inovativních filmových adventur Fahrenheit a Heavy Rain. V jejich nejnovější hře dojde ke vzpouře androidů, které lidstvo používá jako levnou a postradatelnou pracovní sílu. Android Marcus se stane vůdcem povstání a bude pouze na vašich rozhodnutích, jak futuristický příběh plný emocí dopadne.

Video

Upoutávka na hru Detroit: Become Human

Zdroj: archív tvůrců

Detroit v roce 2038 vypadá skutečně velkolepě. Město je omlazené zavedením vysoce pokročilých androidů, kteří jsou tu jen proto, aby sloužili lidstvu. Ale to vše se změní. Vžijte se do kůže tří odlišných androidů ve chvíli, kdy tento překrásný nový svět balancuje na okraji chaosu.

Connor (hraje Bryan Dechart známý ze seriálu Pravá krev či filmu Den po konci světa) je špičkový prototyp androida, který je zvláštním policejním vyšetřovatelem, který pomáhá policii stopovat „devianty“ – androidy, jež se vzepřeli svému programu.

Poté, co Markus (hraje Jesse Williams známý ze seriálu Chirurgové nebo filmu Chata v horách) uteče od svého pána a přidá se k rozrůstající se podzemní skupině odpadlíků, se ujme organizace osvobození androidí populace v Detroitu – jakou cestu mu vyberete pro vyslání jasné zprávy lidem: cestu nenásilných protestů… nebo vzpurného násilí?

Kara (hraje Valorie Curry známá z filmů Twilight sága: Rozbřesk – 2. část nebo Blair Witch), označená za deviantní a na útěku s nevinnou dívkou, kterou se zapřísahala chránit, je vhozena do nelítostného světa, ve kterém ji dovedete k tomu, aby přijala nerovnosti kolem sebe… nebo ji ve snaze ochránit bezpečí jejího náhradního dítěte necháte jednat.

Platformy: PS4

PS4 Cena: 1599 Kč

Vampyr: Londýn postihla smrtící epidemie

Hra Vampyr si odbyla premiéru teprve na začátku června. Pochází z pera tvůrců zvučných titulů Remember Me a Life is Strange. Děj nové akční hry je zasazen do Velké Británie 20. století během epidemie smrtící španělské chřipky.

Ukázka ze hry Vampyr

FOTO: archív tvůrců

Ulice Londýna jsou ochromeny nemocí, násilím a strachem. Ti, kteří jsou natolik bláhoví či zoufalí nebo mají takovou smůlu, že se ocitnou na ulici v tomto naprosto chaotickém a strašidelném městě, padnou za oběť těm nejnepolapitelnějším dravcům, kteří v Británii řádí: upírům.

Prominentní doktor, který se nedávno proměnil v upíra, se snaží porozumět svému novému soužení. Jeho výprava plná intuice, objevů a úsilí se promění ve smrtící drama, když se bude snažit zastavit svou nezkrotnou žízeň, která ho neustále nutí ničit lidské životy. Zatímco se budete snažit uchovat si to, co zůstalo z vašeho lidství, vaše rozhodnutí budou mít vliv na osud vašeho hrdiny během pátrání po odpovědích v dusícím se mlhavém městě, které se snaží vypořádat s dozvuky španělské chřipky.

Samotný příběh je utvářen podle morálních voleb hráče – nakolik dokáže být upír lidský, když se musí nakrmit? Jednotlivé volby ovlivní vývoj samotného příběhu a nevyhnutelně také životy těch, kteří v Londýně přežívají. Budoucnost leží ve vašich rukou...

Platformy: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Cena: 1299 Kč (PC); 1499 Kč (konzole)

Far Cry 5: proti kultu náboženských fanatiků

Pátý díl Far Cry zavede hráče do amerického státu Montana a jeho fiktivní oblasti Hope County. Až kouzelná idylka, kterou si hráči mohou užívat díky velmi poutavé grafice, však příliš dlouho nevydrží. Postavíme se totiž tamní skupince fanatiků soudného dne známé jako The Project at Eden's Gate, kterou vede charismatický prorok Joseph Seed a jeho oddaní bratři a sestry - The Heralds.

Video

Upoutávka na hru Far Cry 5

Zdroj: archív tvůrců

Eden's Gate pomalu proniká do všech oblastí každodenního života, v této kdysi klidné oblasti. Váš příchod však podnítí kult k násilnému převzetí kontroly nad regionem. Dostanete tak za úkol vzbouřit odboj mezi místními a osvobodit zdejší utlačovanou komunitu od všeho schopných fanatiků.

Grafika nového pokračování je skutečně dechberoucí a patří k nejsilnějším stránkám daného titulu. Oblastí Hope County můžete svobodně křižovat po řekách, zemi i nebi, v doposud nejširší paletě vozidel a zbraní v sérii. Všechna místa a postavy, které objevíte, budou přitom postupně zasahovat do příběhu a směrovat jeho další vývoj.

Mimo příběhové mise i zde je velká škála vedlejších aktivit. Těmi není konečně hráč zahlcen, jako tomu bylo v předchozích dílech, a ze hry také konečně zmizelo otravné šplhání na věže. Nyní se hráči poodkryje mapa po dobytí nepřátelského kempu. Stejně tak zmizelo zdlouhavé lovení zvěře pro získání materiálu na tvorbu předmětů.

Platformy: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Cena: 1499 Kč (PC); 1199 Kč (konzole)

God of War: Učitel a ochránce ve světě plném násilí

Starší, moudřejší a zdánlivě bez svého všudypřítomného hněvu. Kratos se v novém dílu série God of War, která se mimochodem velmi změnila, vrací v plné síle. Ve velkolepém převyprávění klasického příběhu na hráče čeká obtížná a nezvyklá cesta.

Ukázka ze hry God of War

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vydejte se s Kratosem na cestu osobního růstu plnou násilí a touhy stát se lepším člověkem kvůli svému synovi. Nebude to ale nic snadného, neboť ve světě plném příšer, draků a bohů číhá nejedno nebezpečí. A když je váš život plný krve a chaosu, jak můžete napravit chyby minulosti a ochránit tak svou budoucnost?

Nový díl God of War prošel pozoruhodnou proměnou. Boří totiž základní prvky, které definovaly celou sérii – uspokojující boj, strhující měřítko a podmanivý příběh – a zcela novým způsobem je skládá zase dohromady.

Kratos je jako učitel a ochránce svého syna odhodlán vydobýt si jeho respekt a zároveň tak dostává neočekávanou šanci ovládnout svůj hněv, který jej dlouho utvářel. V pochybách o temném dědictví, které předal svému potomkovi, doufá, že napraví chyby – a hrůzy – své minulosti.

Uprostřed divokých lesů, hor a říší severských legend objeví hráči úplně nový nebezpečný svět s vlastním pantheonem tvorů, monster a bohů. Volná kamera nahlížející přes rameno poskytuje až intimní pohled na svět a přibližuje dění jako nikdy předtím, boj je tak nyní zcela bezprostřední, zuřivý a odhodlaný. Kratosova mocná sekera může sloužit jako brutální zbraň i jako všestranný nástroj při průzkumu.

Platformy: PS4

PS4 Cena: 1149 Kč

Total War Saga – Thrones of Britannia: umění války

Thrones of Britannia je samostatná hra ze série Total War, ve které budete přepisovat důležitý historický milník, od kterého se bude následně odvíjet osud moderní Británie. V čele deseti hratelných frakcí musíte vybudovat a ubránit království v zájmu Anglosasů, gaelských klanů, velšských kmenů nebo vikingských osadníků. Utvářejte spojenectví, spravujte rozvíjející se sídla, budujte vojska a vypravujte se na dobyvačná tažení napříč tou nejdetailnější mapou, jaká se kdy v Total War objevila.

Total War Saga – Thrones of Britannia

FOTO: archív tvůrců

Rozkryjte opar neznáma a objevte anglosaskou Británii v celé šíři od zasněžených skotských vrchovin až po kentské sady a nivy. Různá městečka, města a vesnická prostředí jsou inspirací pro celou řadu různých bojišť. Experimentujte se strategickými možnostmi nově obsazených menších sídel. Přiškrťte nepřátelské obchodní trasy a vymaňte je ze silných, udržitelných pozic.

K dosažení slavného vítězství se lze ve velké kampani dopracovat mnoha způsoby. Můžete agresivně expandovat prostřednictvím hrubé síly, získat si věhlas výstavbou, pokročilými technologiemi a vlivem nebo splnit sérii unikátních úkolů odvíjejících se od historie vámi vybrané frakce. V pozdní fázi hry vás pak čeká epická koncovka a závěrečná, rozhodující vítězná podmínka.

Každá frakce bude čelit řadě unikátních událostí a složitých dilemat, většinou založených na autentických historických událostech a problémech dané doby. Můžete se vydat na vikingské výpravy nebo třeba spravovat rolnické hospodářství. Každá frakce má zkrátka svá specifika. Angažujte svého krále a šlechtu do unikátních rolí, čiňte smysluplná rozhodnutí ohledně jejich rozvoje, upevňujte jejich vliv a vezměte jejich osud pevně do svých rukou.

Hra obsahuje řadu vylepšení základních mechanik Total War týkajících se například provincií, politiky, technologií, verbování, dilemat a mnoha dalších oblastí. Cílem bylo připravit vám intenzivní, strhující a smysluplný prožitek.

Jde o spolehlivou zábavu pro fanoušky série Total War i slibné vykročení celé ságy tím správným směrem. Potěší i fakt, že za novinku zaplatíte poloviční cenu proti běžným titulům.