Nositelná elektronika se těší stále větší popularitě. Řeč je například o fitness náramcích, které se snaží monitorovat zdravotní stav a kondičku, chytré hodinky zase dovedou přenášet data z telefonů a tabletů a v některých případech i telefonovat. Zobrazování času je u nich až druhotná funkce.

V portfoliu společnosti Fitbit nalezneme jak fitness náramky, tak chytré hodinky. Právě druhé zmiňované kategorii se dnes budeme věnovat.

Fitbit Ionic

FOTO: mif, Novinky

Fitbit Ionic

FOTO: mif, Novinky

Kvalitní zpracování, příjemná ergonomie

Hlavním výrobním materiálem u hodinek Ionic je odolná kovová slitina, z té je vyrobeno prakticky celé pouzdro. Tělo je vyrobeno z jednoho kusu a slouží také jako anténa pro standardy Bluetooth a GPS. Díky tomu je v praxi signál těchto bezdrátových standardů velmi slušný.

Kvalita zpracování se drží na velmi vysoké úrovni a použité materiály působí velmi odolným dojmem. Důkazem odolné konstrukce je i certifikace IP68. Ta zaručuje, že je možné hodinky používat klidně i pod vodou, a to až do hloubky 50 metrů. Tento konkrétní model se tak hodí mimo jiné i pro plavecké sportovní disciplíny.

Dodávaný řemínek je velmi příjemný na dotek, díky čemuž se hodinky velmi pohodlně nosí. Díky velkému počtu děr hodinky padnou na menší i větší ruce. Potěší i možnost snadné výměny řemínků, stačí stisknout jediné tlačítko. Vzhled hodinek se s různými řemínky dramaticky mění, testovaný model se díky tomu hodí do práce, divadla i na nejrůznější sporty.

Model od společnosti Fitbit se nosí velmi pohodlně.

FOTO: mif, Novinky

FOTO: mif, Novinky

Pokročilé funkce

Model Fitbit Ionic se snaží nalákat především na pokročilé funkce. Tyto chytré hodinky jsou vybaveny SpO2 snímačem, který dovoluje měřit např. spánkovou apnoi, vestavěným GPS senzorem, sadou dynamických sportovních tréninků, vylepšeným měřením srdečního tepu a voděodolností do hloubky 50 metrů.

Uplatnění navíc naleznou hodinky také v obchodech, dokážou totiž nahradit platební karty – lze s nimi platit bezkontaktně. Potěší také vestavěný přehrávač hudby či až čtyřdenní výdrž. Pro porovnání, chytré hodinky Apple Watch Series 3 se bez elektrické zásuvky obejdou pouze den.

Za pozornost stojí také osobní trenér Fitbit Coach. Ten nabízí dynamické tréninky umístěné přímo v chytrých hodinkách, které se přizpůsobují podle zpětné vazby uživatele. Jak je z řádků výše nejspíše již patrné, hodinky je možné využít také při plaveckých trénincích, což většina konkurenčních modelů neumí. Hodinky ukazují počet bazénů v reálném čase a zaznamenají dobu plavání a množství spálených kalorií.

Na spodní straně je umístěno hned několik senzorů.

FOTO: mif, Novinky

Hodinky jsou poměrně tenké.

FOTO: mif, Novinky

Dobře čitelný displej

Všechna naměřená data je možné zobrazit přímo na hodinkách, případně je odesílat do spárovaného chytrého telefonu. V něm se pak zobrazují přehledné grafy s dosaženými cíli a aktuálním zdravotním stavem.

Dotykový displej hodinek má úhlopříčku 1,42 palce a nabízí rozlišení 348 x 250 pixelů, což je na tak malou plochu více než dostatečná hodnota. Zajímavé je, že jas je možné vytáhnout až k hodnotě 1000 nitů, díky čemuž je displej dobře čitelný i na ostrém slunci.

Menu hodinek je poměrně intuitivní, a tak se v něm noví majitelé rychle zorientují. Obsluha hodinek je tedy velmi snadná. Jednotlivé nabídky jsou rozřazeny do přehledných kategorií, díky čemuž uživatelé najdou přesně to, co potřebují.

Hodinky se chlubí také vestavěnou pamětí o velikosti 4 GB, vejde se tedy do nich klidně několik desítek alb ve formátu mp3. Na jedno nabití vydrží hodinky pracovat zhruba čtyři dny.

Ukázka uživatelského prostředí

FOTO: ryn, Novinky

Ukázka uživatelského prostředí

FOTO: ryn, Novinky

Závěrečné hodnocení

Přestože jde o prvotinu výrobce na poli chytrých hodinek, je model Fitbit Ionic velmi schopný. Potěší především sportovní nadšence, neboť podnik při návrhu evidentně zúročil své letité zkušenosti s nejrůznějšími fitness náramky. Cena testovaného modelu startuje podle Zboží.cz na 7990 Kč.

Konkurenční hodinky Apple Watch Series 3 jsou nepatrně dražší, prodávají se od 9790 Kč. Proti předchozí generaci nabízí trojka navíc především integraci LTE konektivity, takže se novinka vůbec poprvé v historii obejde i bez iPhonu. Tento model je ale logicky dražší a bohužel zatím není v Česku dostupný.

Vzhled se nicméně velmi podobá předchozím generacím, jedinou markantnější změnou je červeně zbarvená korunka. Výraznějšího vylepšení se však dočkaly vnitřní součástky, hardware je u novinky citelně výkonnější než u loňské dvojky.

Video

Apple Watch series 3

Zdroj: Apple