Minulý měsíc se v americkém Las Vegas konal největší počítačový veletrh na světě CES 2018, na kterém se ukázaly stovky nových počítačů. Přednosti těchto novinek jsou nepopiratelné, především jejich výkon je citelně vyšší. To ale ještě neznamená, že by pár let staré sestavy nutně musely do výslužby.

Vylepšit výkon klidně i více než pět let starých sestav je možné hned několika různými způsoby. V první řadě může být řešením výměna některých komponent. Hráči patrně nejvíce ocení výkonnější grafickou kartu, díky které si budou moci zahrát i ty nejnovější tituly.

Sluší se však podotknout, že výměny grafických karet jsou však možné často jen u stolních sestav, u notebooků spíše výjimečně. Pouštět by se do instalace grafik měli jen zkušenější uživatelé.

Přenosným počítačům může stejně jako těm stolním pomoci v rychlejším chodu více operační paměti. Na tu totiž kladou nové operační systémy i programy stále větší nároky. Mnoho sestav má k dispozici stále ještě jen 4 GB paměti nebo méně. Přitom další 4 GB se dají pořídit už za méně než tisícovku.

Před koupí je nutné ověřit, jaký typ paměti je v notebooku nebo PC používán a zda je na základní desce volný slot pro přidání dalšího modulu či zda bude nutné ten původní nahradit.

Práci zdržují také pevné disky. I tento problém je ale možné vyřešit pořízením takzvané SSD jednotky, která je proti klasickým diskům daleko rychlejší.

Jde to i zadarmo

Zrychlit počítač nemusí jen nové součástky, ale i šikovné programy. Chod operačního systému se totiž velmi zpomaluje s tím, jak jsou na disk ukládány nepotřebné soubory.

Řeč je o počítačovém smetí, které je vytvářeno při brouzdání po internetu či při otevírání příloh z e-mailů. Tyto dočasné soubory totiž počítač sám nemaže, což je po několika měsících používání již znát.

Z operačního systému dokážou vymést takové smetí speciální programy. K dispozici jsou placené aplikace i ty zadarmo. Překvapivě dobrých výsledků jsou schopny dosáhnout i ty bezplatné, například CCleaner.

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti: cílí na hráče a náročné uživatele

Grafické karty s jádrem GeForce GTX 1070 Ti nabízejí prakticky všichni velcí výrobci – Asus, MSI, Zotac, Palit, EVGA či Gigabyte. Každý z nich láká na něco jiného, na vyšší pracovní tempo díky přetaktovaným čipům nebo tiché chlazení.

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti

FOTO: archív výrobce

V základu je grafika GeForce GTX 1070 Ti založena na architektuře Pascal, která získala už v minulých provedeních celou řadu ocenění. Disponuje 2432 jádry a 8 GB pamětí běžících na 8 Gbps s totální propustností 256 GB/s.

Jádro je taktováno na 1607 MHz a v případě potřeby se díky technologii boost dokáže automaticky přetaktovat na 1683 MHz.

V porovnání s předchozí generací grafik, konkrétně s dříve velmi oblíbeným modelem GeForce GTX 970, nabízí nový model podle výrobce až dvakrát více výkonu. Grafická karta GeForce 1070 Ti nabízí tradičně podporu DirectX 12, HDR a dostatek výkonu pro moderní hry – například pro Destiny 2, Shadows of War, Star Wars Battlefront II a PlayerUnknown’s Battlegrounds. Měla by být dostatečně výkonná i pro chod systémů pro virtuální realitu.

Klady: vysoký výkon i pro náročné hráče

vysoký výkon i pro náročné hráče Zápory: vyšší pořizovací cena

vyšší pořizovací cena Cena: 13 900 Kč

CCleaner: pryč s nepotřebným smetím

Sluší se podotknout, že nepořádek nezůstává v systému pouze po programech, které uživatel odinstaluje. Aplikace spoustu zbytečných a nepotřebných programů vytvářejí i při své práci. Vznikají například při surfování na webu, práci s textovými dokumenty, ale i během prohlížení filmů a poslouchání hudby.

CCleaner

FOTO: archív tvůrců

Při odstranění takovýchto dat, což umožňuje například aplikace CCleaner, je systém Windows viditelně rychlejší. Nejmarkantnější to samozřejmě je ve chvíli, kdy disk počítače nebyl uklízen delší dobu, klidně i několik měsíců.

Obsluha programu CCleaner je velice jednoduchá a intuitivní. Kromě odstraňování souborů si program poradí s registrem, konkrétně s nepoužívanými položkami, které v něm zanechávají programy. Vyčištění registrů může také výrazně zrychlit chod Windows, před jeho spuštěním doporučujeme udělat zálohu.

V případě, že by CCleaner smazal něco, co nemá, mohl by způsobit nestabilitu některého z programů, nebo dokonce i celého operačního systému.

Klady: zdarma, velice rychlý

zdarma, velice rychlý Zápory: může smazat i data, která nechcete

může smazat i data, která nechcete Kde stahovat: piriform.com

Revo Uninstaller: zatočí se zbytečnými programy

Disky dnešních počítačů jsou tak obrovské, že není vůbec žádný problém uložit na ně klidně i několik stovek různých programů. Reálně ale uživatelé používají jen pár z nich. I když se to nemusí na první pohled zdát, problém může nastat v případě, kdy se lidé snaží nepotřebné programy z PC odinstalovat.

Revo Uninstaller

FOTO: archív tvůrců

Často po nich zůstávají ve Windows zbytečně složky, odkazy a záznamy v registrech, což může v některých případech výrazně zpomalovat počítač. Vyzrát na tento problém dokáže šikovná aplikace Revo Uninstaller, která odstraní z disku všechna data, která se vážou k programu při mazání.

Velice praktický je také takzvaný lovecký mód. Využijete jej v případech, kdy nevíte, jak program odinstalovat. V tomto speciálním režimu se kurzor myši promění na zaměřovač pistole, pak už jen stačí kliknout na program a Revo Uninstaller jej automaticky odinstaluje za vás. Revo Uninstaller je velmi schopný, to je ale i jeden z důvodů, proč chce výrobce za jeho používání zaplatit. Během prvních 30 dní je aplikaci možné testovat zdarma, pak je ale nutné zaplatit za licenci necelých 800 Kč. Bez omezení je možné používat také starší verze programu.

Klady: jednoduchá obsluha

jednoduchá obsluha Zápory: novější verze jsou již placené

novější verze jsou již placené Kde stahovat: revouninstaller.com

IObit SmartDefrag: uklidí pevný disk

Pevný disk může být po delší době zpomalený kvůli roztříštění souborů na fragmenty. Kvůli tomu v sobě Windows ukrývá funkci defragmentace. Ta spojí dohromady co nejdelší bloky souvisejících dat, což umožní jejich rychlejší načítání. Vestavěný nástroj ale nemusí vyhovovat každému, například kvůli menším možnostem nastavení je vhodné využít speciální aplikace. Jednou z nich je IObit SmartDefrag.

IObit SmartDefrag

FOTO: archív tvůrců

Mezi jeho největší přednosti patří rychlost a přehlednost. Defragmentaci je možné naplánovat na určitý čas nebo nechat běžet automaticky na pozadí. V takovém případě pak aplikace využívá nepotřebný výkon počítače.

Sluší se zmínit, že defragmentovat potřebují čas od času klasické pevné disky, moderní SSD jednotky podobný „úklid“ nepotřebují. Je to dáno tím, že nemají žádné mechanické části, které by se při vyhledávání souborů namáhaly – u pevných disků je tomu ale přesně naopak.

Klady: přehlednost aplikace

přehlednost aplikace Zápory: v automatickém režimu je úbytek výkonu na pomalejších PC citelný

v automatickém režimu je úbytek výkonu na pomalejších PC citelný Kde stahovat: www.iobit.com

Adata Ultimate SU800: na rychlosti záleží

Už v řádcích výše jsme hovořili o SSD jednotkách. Právě tato rychlá úložiště dovedou dodat starým počítačům druhý dech. Je však důležité upozornit na to, že i mezi jednotlivými SSD jednotkami mohou být značné rozdíly. A to nejen co se týče kapacity, ale také – a to je důležitější – přenosové rychlosti.

Adata Ultimate SU800

FOTO: archív výrobce

K aktuálně cenově nejdostupnějším modelům, které jsou však nabízeny za poměrně rozumné ceny, patří Adata Ultimate SU800. Zatímco obyčejný pevný disk dokáže číst i zapisovat data rychlostí 110 MB/s, zmiňovaný model čte data rychlostí 550 MB/s a zapisuje rychlostí 510 MB/s. Je tak v praxi citelně rychlejší než celá řada konkurentů.

Například dva roky staré SSD disky měly velmi často i o polovinu horší výsledky. Samozřejmě k dostání jsou v dnešní době ještě rychlejší modely, ale ty jsou vcelku pochopitelně dražší.

A k čemu je vysoká rychlost vlastně dobrá? Rozdíly proti klasickému pevnému disku pocítí uživatelé už při startu operačního systému Windows, ale také při spouštění prakticky jakýchkoli programů. Stejně tak je rychlejší i kopírování nejrůznějších dat. Práce s SSD je zkrátka o poznání rychlejší, plynulejší a příjemnější než v případě klasického pevného disku.