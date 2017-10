Běžná stolní počítačová sestava spotřebuje při běžné práci 50 až 70 W.

Pokud ale využijete její výkon naplno, vezme si PC klidně i 200 W. Bavíme se přitom o výkonnostně průměrných strojích. V případě výkonných herních sestav totiž bývá spotřeba ještě výrazně vyšší, klidně i dvojnásobná.

Uvedené hodnoty navíc nejsou finální, je k nim totiž nutné připočítat hodnotu dalších připojených zařízení – především tedy monitoru. Velké CRT obrazovky, které kralovaly stolům ještě před několika lety, si se zásuvky vezmou klidně i více než 100 W.

Monitory a další příslušenství

Přestože nejdou v dnešní době v obchodech již zakoupit, v řadě domácností je nalezneme stále. V takových případech se vyplatí přemýšlet nad výměnnou za LCD panel, který má spotřebu čtyřikrát nižší. V součtu tedy typická sestava s monitorem spotřebuje minimálně 75 W.

V případě, že máme připojeny reproduktory, tiskárnu či skener, stoupne toto číslo o několik desítek wattů. Například zmiňované reproduktory mohou zvýšit roční vyúčtování klidně i o několik stovek, a to i pokud je nepoužíváme. Příslušenství tak nenechávejte zapnuté zbytečně.

Daleko lépe jsou na tom se spotřebou notebooky. Průměrný model si při běžné práci vezme jen 25 až 30 W, a to včetně napájení vestavěného monitoru. Při plné zátěži pak tato hodnota stoupne na cca 80 W. Najdou se ale samozřejmě také modely, které jsou ještě daleko úspornější.

Pokud tedy používáme notebook čtyři hodiny denně celý rok, vyjde nás provoz s ohledem na ceny elektřiny zhruba na 250 Kč. V případě kancelářského počítače to však je již okolo 800 Kč a u herní sestavy se pak výsledné vyúčtování může vyšplhat klidně i na více než 3000 Kč.

Zotac PI220 pico: na velikosti záleží

Počítač Zotac PI220 pico na první pohled připomíná trochu baculatější USB flash disk. Místo USB konektoru však na jedné jeho straně trčí HDMI konektor. Pomocí něj se připojuje celá sestava k monitoru nebo k televizoru.

Zotac PI220 pico

FOTO: archív výrobce

Ve druhém zmiňovaném případě může sloužit jako HTPC (Home Theater Personal Computer, tzn. domácí počítačové kino). K TV se novinka jednoduše připojí prostřednictvím HDMI konektoru, přičemž napájení obstarává USB port.

Pracovní tempo u novinky obstarává čtyřjádrový procesor Atom x5, který je taktován v základu na 1,44 GHz. V případě potřeby se ale dovede automaticky přetaktovat až na 1,84 GHz. Dále je k dispozici integrovaná grafika Intel HD, 2 GB operační paměti a 32GB úložný prostor. Ten je možné dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu SD.

Pokud by se i tak místa pro ukládání multimediálních dat nedostávalo, je samozřejmě možné využít také USB port pro připojení klasického externího disku.

Spotřeba: 7 W (při běžné práci); 18 W (v zátěži)

7 W (při běžné práci); 18 W (v zátěži) Cena: 200 000 Kč

Digital Storm Aura: herní dělo

Společnost Digital Storm se chlubí nejvýkonnějším all-in-one počítačem na světě. Model zvaný Aura totiž výkonný hardware ukrývá ve velkém zakřiveném 34palcovém monitoru s rozlišením 3440x1440 obrazových bodů. Připojit tak stačí už jen klávesnici a myš.

Digital Storm Aura

FOTO: archív výrobce

V nejvyšší konfiguraci pohání sestavu nový Intel Core i7-6950X Extreme, který je aktuálně nejvýkonnějším procesorem pro stolní počítače na světě. Ten pracuje standardně na 3,0 GHz, dokáže se ale přetaktovat automaticky až na 3,4 GHz.

Zmiňovaný čip od Intelu může být doplněn až 32 GB operační paměti typu DDR4 a v neposlední řadě také extrémně rychlými SSD jednotkami Samsung 950 PRO s kapacitou až 512 GB. Hráče bude ale patrně nejvíce zajímat použitá grafická karta. V nabídce nechybí model Nvidia GTX 1080, který se ještě donedávna pyšnil titulem nejvýkonnější jednočipová karta na světě.

Grafika nabízí výkon 9 TFLOPS. Její jádro je taktováno na 1,6 GHz a dokáže se automaticky přetaktovat až na 1,73 GHz. V základu je k dispozici 8 GB operační paměti typu GDDR5X, která nabízí propustnost až 320 GB/s.

Spotřeba: nejvyšší konfigurace – 112 W (při běžné práci); 386 W (v zátěži)

nejvyšší konfigurace – 112 W (při běžné práci); 386 W (v zátěži) Cena: 200 000 Kč

Asus PRO B9440: slušný výkon v kompaktním těle

Společnost Asus láká již nějakou dobu na extrémně lehký notebook s označením PRO B9440. Váží pouhý jeden kilogram. Přestože jde o plnohodnotný laptop, svou hmotností se směle může srovnávat s většími tablety.

Asus PRO B9440

FOTO: archív výrobce

Proti nim má ale citelně vyšší výkon. Pracovní tempo budou udávat procesory Intel Core i5 a i7. Dále bude k dispozici až 16 GB operační paměti a až 512GB SSD jednotka. Potěšující je i výdrž, která by se v praxi měla přiblížit hranici deseti hodin v případě kancelářské práce.

Ve snaze vytvořit co nejkompaktnější stroj se výrobce dokonce rozhodl zcela přepracovat systém uchycení obrazovky k tělu notebooku. Panty jsou tak velmi tenké a spodní strana displeje slouží v podstatě jako podstavec, jak je vidět na snímku výše. Díky tomu je příjemně nakloněna klávesnice a píše se na ní o poznání příjemněji než na tradičních laptopech, což jsme měli možnost přímo na veletrhu vyzkoušet.

Spotřeba: 25 W (při běžné práci); 47 W (v zátěži)

25 W (při běžné práci); 47 W (v zátěži) Cena: 28 000 Kč

HP Pavilion Wave: zrozen pro multimédia

Sestava HP Pavilion Wave cílí především na hudebníky a fanoušky dobrého poslechu, o čemž koneckonců svědčí už samotná konstrukce. Místo počítačové skříně totiž výrobce použil 26 centimetrů vysoký reproduktor, který má trojúhelníkovou základnu.

HP Pavilion Wave

FOTO: archív výrobce

Sluší se zmínit, že na návrhu celé konstrukce a zabudovaných reproduktorů se podíleli inženýři ze společnosti Bang & Olufsen. Kvalita zvukové reprodukce by se tak skutečně měla držet na vysoké úrovni, podle výrobce zvládne unikátní konstrukce produkovat věrný 360° zvuk napříč celou místností.

Stydět se Pavilion Wave nemusí ani za své další parametry. Pracovní tempo bude udávat procesor Intel Core i5 šesté generace, který bude spolupracovat s operační pamětí typu DDR4 s kapacitou 8 GB. Pro uložení dat jsou pak určeny 1TB pevný disk a rychlá SSD jednotka s kapacitou 128 GB.

Není bez zajímavosti, že novinka poslouží i náročnějším uživatelům, kteří touží po vyšším grafickém výkonu, například pro hraní her. Standardně má stroj sice integrovaný grafický čip, volitelně nicméně půjde osadit dedikovanou grafickou kartou AMD Radeon R9 M470, která by měla stačit na většinu nových her.

Spotřeba: základní model s integrovanou grafikou - 36 W (při běžné práci); 107 W (v zátěži)

základní model s integrovanou grafikou - 36 W (při běžné práci); 107 W (v zátěži) Cena: 19 000 Kč

Acer Nitro 5 Spin: otáčet a ohýbat

Nitro 5 Spin vypadá na první pohled jako obyčejný multimediální notebook. Ve skutečnosti jde ale o poměrně sofistikovaný hybridní stroj, které je možné používat také jako počítačový tablet. A to díky speciálním pantům, jež je možné otáčet v úhlu 360°.

Acer Nitro 5 Spin

FOTO: archív výrobce

Teoreticky je tak stroj možné používat ve čtyřech různých režimech. Tím prvním je samozřejmě režim notebooku. Jediným pohybem jej pak snadno proměníte v tablet. Další dvě možnosti jsou stojánek nebo stan. Stojánek je ideální volbou pro prohlížení obrázků nebo sledování filmů, režim stan je vhodný například pro videochat.

Základem tohoto stroje jsou procesory Intel Core osmé generace, které nesou kódové označení Kaby Lake Refresh. V útrobách dále nalezneme grafickou kartu Nvidia GeForce GTX 1050, která je napojena na grafickou paměť GDDR5. Ta by mělo stačit například na tituly Dota 2, Overwatch či League of Legends. Stroj je vybaven 15,6palcovým displejem s rozlišením Full HD a rychlou SSD jednotkou s kapacitou až 512 GB.