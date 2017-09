Novinka doplňuje aktuální vlajkové lodi – smartphony Galaxy S8 a S8+. A v určitých ohledech je překonává. Řeč je především o použitém displeji, který má úhlopříčku 6,3 palce. Spíše než běžnému telefonu se tak novinka svými proporcemi blíží malému tabletu.

Paradoxně větší dotykový panel se nijak dramaticky nepromítl do proporcí celého zařízení. Výrobci se totiž podařilo využít větší část čelní plochy pro displej, má velmi tenké rámečky. A to navíc jen podél horní a spodní strany.

Novinka láká také na certifikaci IP68, tedy na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Phablet díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Nahradí stolní PC

Mluvit o novince jako o obyčejném smartphonu není na místě. Podobně jako ke starším osmičkám je možné i k Notu8 dokoupit stojánek, k jehož jedné straně se připojí prostřednictvím USB kabelu telefon a z druhé pak monitor, klávesnice a myš. Obyčejný mobil se tak promění doslova ve stolní počítač.

Celý systém je navíc kompatibilní i s dalšími smartphony, které v nadcházejících letech přijdou na trh. To jinými slovy znamená, že stojánek nebude sloužit pouze k osmičkám, a tedy že pro uživatele nepůjde o jednorázovou investici.

Operačního systému Android, který si společnost Samsung upravila k obrazu svému, se týká i další vylepšení. Doplní jej umělá inteligence zvaná Bixby. V podstatě jde o virtuálního asistenta, který bude schopen s uživatelem prostřednictvím mobilu komunikovat.

Samsung Galaxy Note8: vysoký výkon, prémiový fotoaparát

Po výkonnostní stránce patří Note8 k tomu nejlepšímu, co je na pultech obchodů k dostání. To je zásluha především osmijádrového procesoru, u kterého budou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz.

Samsung Galaxy Note8

FOTO: archív výrobce

Samsung Galaxy Note8

FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Důležité je nicméně to, že tento čip byl vyráběn pokročilou 10nm technologií, takže by měl být citelně výkonnější než podobně taktované procesory starší výroby. Do vínku dále tento stroj dostal 6 GB operační paměti, úložný prostor se pak chlubí kapacitou 64 GB a nechybí ani čtečka paměťových karet.

6,3palcový displej je zakřivený a nabízí rozlišení 2960 x 1440 obrazových bodů. Dotyková plocha tak plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách je stejně jako u modelu Galaxy S8 využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Vylepšení se dočkala i zadní strana telefonu, konkrétně použitý fotoaparát. Jihokorejský elektronický gigant totiž vůbec poprvé vsadil na duální optiku. Ta se skládá ze dvou částí, teleobjektivu s dvojnásobným optickým zoomem a rozlišením 12 Mpx a širokoúhlého objektivu. Ten je vybaven 12 Mpx snímačem s Dual Pixel technologií a se světelností f/1.7.

Klady: vysoká odolnost, kvalita displeje

vysoká odolnost, kvalita displeje Zápory: vysoká cena, čtečka otisků prstů je umístěna na zadní straně

vysoká cena, čtečka otisků prstů je umístěna na zadní straně Cena: 27 000 Kč

Alcatel Idol 4 Pro: pod taktovkou Windows

Idol 4 Pro od společnosti Alcatel jako jeden z mála nových přístrojů sází na operační systém Windows. A k tomu špičkovou výbavu. Smartphone je vybaven 5,5palcovým displejem s rozlišením full HD (1920 x 1080 obrazových bodů).

Alcatel Idol 4 Pro

FOTO: archív výrobce

Alcatel Idol 4 Pro

FOTO: archív výrobce

Čtyřka zaujme stejně jako předchůdce také svou sofistikovanou konstrukcí. Horní i spodní strana jsou totiž symetrické, a tak uživatel nemusí vůbec řešit, jak zrovna chytil telefon do ruky. Displej se vždy přetočí tak, jak je potřeba.

Stroj je poháněn čtyřjádrovým procesorem Snapdragon 820, který byl ještě v loňském roce tím nejlepším, co bylo možné zakoupit. A i letos patří k těm nejrychlejším čipům na světě. U tohoto čtyřjádrového procesoru jsou dvě jádra taktována na 1,6 GHz a další dvě na 1,25 GHz. Idol 4 Pro má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Výkon by měl být dostatečný i pro chod virtuální reality.

Klady: symetrická konstrukce

symetrická konstrukce Zápory: Windows nenabízí tolik aplikací jako Android

Windows nenabízí tolik aplikací jako Android Cena: 14 200 Kč

Huawei P10: ve spolupráci s Leicou

Hovořit o novince od společnosti Huawei jako o dalším smartphonu se vůbec nesluší. Model nazývaný P10 je totiž spíše fotoaparátem, který umí i telefonovat. Však se také na vývoji unikátní optické soustavy podílela společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi.

Huawei P10

FOTO: archív výrobce

Huawei P10 se nabízí ve dvou velikostech, vlevo je větší verze P10 Plus.

FOTO: Reuters

Novinka je vyzbrojena duálním fotoaparátem na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Pracovní tempo u smartphonu P10 udává procesor Hisilicon Kirin 960 při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader. Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Sluší se také podotknout, že tento model disponuje 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů.

Lepší displej je výsadou až druhého provedení zvaného P10 Plus. To se pochlubí 5,5palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Zájemci o jemnější obrazovku se navíc mohou těšit z ještě vyššího výkonu. Procesor je sice zcela stejný, avšak kapacita operační paměti narostla na 6 GB.

Klady: kvalita duálního fotoaparátu

kvalita duálního fotoaparátu Zápory: vyšší rozlišení displeje nabízí až dražší model

vyšší rozlišení displeje nabízí až dražší model Cena: 12 000 Kč (P10); 18 200 Kč (P10 Plus)



Honor 8 Pro: vstupenka mezi elitu

Honor hrál na mobilním trhu tak trochu druhé housle, ty nejlepší a nejvýkonnější přístroje totiž byly nabízeny v rámci sesterské značky Huawei. Z pozadí však chce čínský výrobce vystoupit před letními prázdninami díky novému modelu 8 Pro. Honor 8 Pro je vybaven 5,7palcovým displejem s rozlišením 2560 x 1440 obrazových bodů.

Honor 8 Pro

FOTO: archív výrobce

Detailní pohled na duální fotoaparát

FOTO: archív výrobce

Srdcem telefonu je procesor Huawei Kirin 960, který se svým výkonem může měřit s těmi nejvýkonnějšími konkurenty na trhu. Čtyři jádra u něj pracují na frekvenci 2,4 GHz a další čtyři na 1,8 GHz.

Smartphone dostal dále do vínku 6 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Nechybí ani slot na paměťové karty, který je možné zároveň využít pro vložení druhé SIM karty. V takovém případě však již do přístroje nebude možné vložit zmiňovanou paměťovou kartu.

Klady: duální fotoaparát

duální fotoaparát Zápory: některým uživatelům již mohou vadit příliš velké rozměry

některým uživatelům již mohou vadit příliš velké rozměry Cena: 14 000 Kč

HTC U Ultra: dva displeje

Patrně největším lákadlem modelu U Ultra je integrace druhého displeje. Prakticky celou přední stranu zakrývá displej s úhlopříčkou 5,7 palce, který se chlubí rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů. Horní okraj lemuje nicméně ještě druhý monitor.

HTC U Ultra

FOTO: archív výrobce

Druhý displej se ukrývá v horní části čelní strany.

FOTO: archív výrobce

Jde v podstatě o malý tenký proužek s úhlopříčkou 2,05 palce a rozlišením 1040 x 160 pixelů. Jeho hlavním úkolem je nepřetržitě zobrazovat všechny důležité informace, jako je například aktuální čas, nesplněné úkoly, schůzky z kalendáře či zástupce zvolených aplikací a kontaktů.

Co se hardwarové výbavy týče, výkon je špičkový. Srdcem telefonu je čtyřjádrový procesor Snapdragon 821, jehož dvě jádra jsou taktována na 2,15 GHz a další dvě na 1,6 GHz. Do vínku dostal stroj dále 4 GB operační paměti. Na výběr bude z úložných prostorů o velikosti 64 a 128 GB – v obou případech se přitom počítá s podporou paměťových karet typu microSD.