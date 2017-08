Tahat s sebou na horskou túru zrcadlovku? Výrobci klasických zrcadlovek už nabízejí některé modely, které jsou už tak titěrné, že se člověk diví, jak se do nich potřebná mechanika vejde (Nikon D5600, Canon 100D).

Ale do kapsy je stejně nedáte, navíc když už máte zrcadlovku, vezmete si i nějaké to lepší sklo, že jo. Širokáč na krajinky, pětatřicítku nebo padesátku na reportážní fotky a taky něco delšího na ptáčky… a batoh máte plný, ani nevíte jak.

Panasonic Lumix LX15

FOTO: mif, Novinky

Ovládací prvky

FOTO: mif, Novinky

Oproti tomu třída zmíněných profi kompaktů už dnes dokáže nabídnout skvělý obrazový výstup a široké možnosti manuálního nastavení v pidibalení. Je jen dobré kvalitu výstupu vnímat v kontextu fyzikálních zákonů a neporovnávat ho s plnoformátovou zrcadlovkou s nasazeným ultrasvětelným sklem za desetitisíce.

Lumix LX15 je na trhu už bezmála rok a řadí se mezi menší modely řady LX. V jeho útrobách najdeme jednopalcový senzor s rozlišením 20 megapixelů, jedná se tedy o menší čip, než je u Panasoniku obvyklý formát micro 4/3. Světlo na něj dopadá přes objektiv s ohniskovým rozsahem 8,8 – 26,4 mm, což přepočteno na kinofilm (v tomto případě krát 2,7) dává solidně univerzálních 24 – 72 mm.

Panasonic Lumix LX15

FOTO: mif, Novinky

Detailní pohled na objektiv

FOTO: mif, Novinky

Výhoda světelného objektivu



Silnou stránkou je světelnost objektivu Leica, která začíná na nadprůměrné hodnotě F1,4 na nejširším ohnisku a končí na parádních F2,8 na nejdelším. To umožňuje i s malým palcovým snímačem jakžtakž dosahovat nízké hloubky ostrosti a efektně mazat pozadí a zároveň udržet i v horších světelných podmínkách kratší časy a tím i ostřejší snímky.

Fotíte-li do JPG a nastavíte-li si barevný profil Živé, bude muchomůrka červená možná až moc červená, ale to už záleží na vkusu. Vždycky ale můžete fotit do RAW a nechat úpravy na později. Fotka je nicméně použitelná i při docela vysoké citlivosti. Čas: 1/125, clona: f/2,8, ohnisko: 26,4 mm, ISO: 1000

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Nejširší ohnisko má v přepočtu 24 mm, což na základní krajinkování na dovolené stačí. Čas: 1/160, clona: f/8, ohnisko: 8,8 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Oproti větším modelům nedisponuje LX15 hledáčkem, kompozici je potřeba tvořit prostřednictvím třípalcového displeje s rozlišením 720×480 pixelů, který je vyklápěcí. A navíc je samozřejmě dotykový, takže se na něm dají pohodlně jedním ťuknutím vybírat ostřící body, případně rovnou fotit nebo točit video. Přístroj ho zvládá v rozlišení Full HD, ale i 4K.

Mechanické ovládání zahrnuje kromě obvyklých tlačítek spouště, čtyřsměrného menu, dalších funkčních tlačítek či otočného voliče režimů také kruhový ovladač clony kolem objektivu. Je to takové milé retro řešení, nicméně ovládání clony rollerem v režimu A by mi přišlo trochu pohodlnější.

U portrétů pomáhá automatické ostření na oči. K většímu rozmazání pozadí by bylo potřeba delší ohnisko, na širokém nepomůže ani hodně otevřená clona. Jenže na překomponování už se modelce nechtělo čekat. Čas: 1/500, clona: f/2, ohnisko: 8,8 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Obrazová kvalita je velmi dobrá, snímky jsou ostré, nepostrádají detaily a živost, dynamický rozsah je na poměry relativně malého senzoru dost široký. Není třeba se obávat ani focení s vyšší citlivostí, ještě kolem ISO 1600 dokáže LX15 produkovat použitelné fotografie. Vyšší ISO už bych nedoporučoval. Nicméně díky světelnému objektivu, spolehlivému ostřícímu systému a velmi efektivní stabilizaci není třeba chodit s citlivostí tak vysoko. To dělá z LX15 skvělý přístroj pro focení po večerech.

Snímek náročný na dynamický rozsah. Oblohu se podařilo udržet modrou, přesto u stromů ve stínu vpravo nahoře lze ještě vytušit nějaké ty větve. Čas: 1/160, clona: f/5,6, ohnisko: 8,8 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Ale ani prudké světlo nedělá foťáku problém. Chybí mu sice vestavěný ND filtr, ale díky elektronické závěrce lze nastavit čas až 1/16000 s a tím pádem fotit za jasného světla i s otevřenější clonou pro dosažení nižší hloubky ostrosti. Mechanická závěrka má nejnižší čas 1/4000 s.

Dalo to trochu práce vystihnout ten správný úhel, při kterém začal objektiv při západu slunce házet odlesky. Čas: 1/400, clona: f/8, ohnisko: 8,8 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Při cloně f/2,8 nečekejte ani na nejdelším ohnisku v přepočtu 72 mm nějaký krémový bokeh, i tak lze ale zaostřený objekt příjemně odpíchnout od pozadí. Čas: 1/160, clona: f/2,8, ohnisko: 26,4 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Lumix LX15 pohodlně unese ministativ se třemi malými nožkami. Nastavíte delší čas, desetisekundovou samospoušť a hurá na umění. Čas: 1/2, clona: f/8, ohnisko: 26,4 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Chcete-li vyrazit s Lumixem LX15 na fotolov, vyberte si vhodného živočicha. Sysel v Radouči vám za kousíček mrkve ochotně zapózuje. Čas: 1/2500, clona: f/2,8, ohnisko: 26,4 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Autofokus je rychlý a když je potřeba, chytá se i příslovečného stébla. Čas: 1/8000, clona: f/1,8, ohnisko: 8,8 mm, ISO: 125

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

Ideální parťák na výlety



Na krkonošském výletě se Panasonic Lumix LX15 jednoznačně osvědčil, se svými 310 gramy nepředstavuje takřka žádnou zátěž, a přitom z něj lezou mnohem lepší fotky než z mobilů.

Díky přítomnosti wi-fi pak můžete večer na chatě zachycené zážitky přes mobilní aplikaci rovnou sdílet na sociálních sítích. Pozor si dejte snad jen na relativně nízkou výdrž baterie. Tu lze ale dobíjet přes USB port, takže plánujete-li delší pobyt v divočině, powerbanku s sebou.