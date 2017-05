Hned na úvod se sluší zmínit, že nový Shield je v podstatě evolucí toho starého. Majitelé první generace přesto smutnit nemusí. Zjednodušeně by se dalo říci, že vše, co novinka umí, umí zároveň i původní model. Výrobce totiž prostřednictvím softwarových aktualizací přidává neustále nové vychytávky.

Hlavní rozdíl je u druhé generace, která je aktuálně dostupná v tuzemských obchodech, je v samotném hardwarovém zpracování. Relativně vysoký výkon se podařilo vtěsnat do až překvapivě kompaktních rozměrů.

Už první generace působila proti tradičním konkurentům – Xboxu One od Microsoftu a PlayStationu 4 od Sony – velmi drobně. Novinka přitom ještě prošla dietou a proti původní verzi je o 40 % menší. V podstatě tak konzole na stole nezabírá víc místa než samotný herní ovladač.

Novinka je velmi kompaktní

FOTO: Novinky

Herní ovladač

FOTO: Novinky

Kro si hraje…

Hráčům není patrně potřeba společnost Nvidia nijak zdlouhavě představovat, aktuálně největšího výrobce grafických karet na světě zná zřejmě každý. Lidé jsou u něj zvyklí, že jeho nejlepší modely nabízejí oslnivý výkon, který konkurence jen velmi obtížně dohání.

U Shieldu však výrobce zvolil trochu jinou taktiku, s nejlepšími herními přístroji se novinka měřit nemůže. Srdcem konzole je čip Tegra X1, který by měl podle výrobce poskytovat stejný výkon jako superpočítače v roce 2000, i když na současné televizní konzole to bohužel nestačí. Dále jsou k dispozici 3 GB operační paměti.

Konektorová výbava

FOTO: Novinky

Relativně nízký výkon, který víceméně odpovídá nějakému chytrému telefonu nebo počítačovému tabletu, ale překvapivě žádným problémem není. Celý koncept staví na tom, že hráči budou využívat placenou službu Nvidia Now. Díky ní bude používán výpočetní výkon serverů Nvidie a oni tak nebudou muset mít výkonnou konzoli doma.

V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje. Konzole by tak měla majitelům sloužit klidně i několik dlouhých let.

Ukázka uživatelského prostředí

FOTO: Novinky

Her je k dispozici více než dost.

FOTO: Novinky

Dále je možné na tomto systému hrát prakticky jakoukoliv hru, která je k dispozici pro operační systém Android. A to samozřejmě včetně titulů, které jsou pro tuto platformu k dispozici zadarmo.

Další výhodou absence výkonných součástek je, že si systém vystačí pouze s pasivním chlazením. Na rozdíl od konkurentů je tedy konzole velmi tichá. Počítat je však nutné s tím, že služba Nvidia Now si žádá pro plynulé hraní relativně kvalitní internetové připojení, v lokalitách s pomalejším připojením bude prakticky nepoužitelná.

Minimální potřebná rychlost je 20 Mbps. Služba Nvidia Now stojí 10 eur (265 Kč) za měsíc. Sluší se nicméně podotknout, že hry je do Shieldu možné streamovat i z domácího počítače, pokud to jeho výkon umožňuje.

Ukázka ze hry

FOTO: Novinky

Ukázka ze hry

FOTO: Novinky

Nejen na hry

Hráče budou samozřejmě nejvíce zajímat hry, ale Shield má v domácnostech daleko větší ambice – z původně ryze herního zařízení totiž postupně dospěla tato konzole až na pokročilé multimediální centrum, které se chlubí podporou zvukové technologie Dolby Atmos či obrazového standardu HDR (High Dynamic Range).

Sluší se připomenout, že standard HDR v dnešní době přitom často nenabízejí ani některé televizory, je výsadou spíše těch prémiových TV. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. A přesně to dokáže také Shield.

Dálkový ovladač

FOTO: Novinky

Interní paměť o velikosti 16 GB sice není pro ukládání sbírky filmů a seriálů nijak oslnivá, je ji však možné snadno rozšířit připojením externího USB disku.

Jak bylo uvedeno i výše, za jeden z největších kladů lze považovat fakt, že výrobce neustále dovednosti konzole vylepšuje. Už dříve na ní bylo možné sledovat videa prostřednictvím Youtube či Netflixu. Nově je však k dispozici například internetové televizní vysílání Kuki TV.

Ukázka uživatelského prostředí

FOTO: Novinky

Aplikace Kuki TV na Shieldu

FOTO: Novinky

Uživatelé tak mohou využít zařízení k tomu, aby přijímali televizní signál přes internet. Zároveň je k dispozici internetový archív přímo od poskytovatelů TV. Uživatelé mohou vedle tradičních televizních kanálů v HD kvalitě, jako je například Česká televize, Nova, Prima, HBO, TV Barrandov, Nickelodeon či Eurosport, sledovat také nejrůznější seriály z obsáhlé knihovny.

Aktuálně je k Shieldu Kuki TV nabízena na jeden rok zadarmo, pak je ale nutné počítat s měsíčním poplatkem. Ten nejlevnější balíček vyjde na 200 Kč/měsíc.

Vyplatí se?

Shield je s cenovkou pohybující se těsně pod hranicí 6000 Kč zajímavou alternativou k tradičním televizním konzolím. Nvidia s tímto řešením ukazuje, že není potřeba utrácet nemalé peníze za velmi výkonný hardware a že budoucnost hraní může být řešena i daleko elegantněji. Je však nutné počítat s tím, že bez kvalitního internetového připojení se neobejdete.

Nvidia Shield

FOTO: Novinky