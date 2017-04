Nová vlajková loď společnosti Samsung se bude nabízet ve dvou různých provedeních – menšími rozměry se bude snažit zaujmout Galaxy S8, větším displejem pak provedení Galaxy S8+.

Hned na úvod je nicméně nutné zdůraznit, že ani v jednom případě nepůjde o žádné drobečky, což je dáno především většími úhlopříčkami obrazovky. Paradoxně větší dotykové panely se nijak dramaticky nepromítly do proporcí celého zařízení.

Výrobci se totiž podařilo využít větší část čelní plochy pro displej, má tak velmi tenké rámečky. A to navíc jen podél horní a spodní strany. Na bočnice se totiž plynule přelévá displej z čelní strany – u obou modelů je zakřivený.

Nahradí stolní PC

Mluvit o obou novinkách jako o obyčejných smartphonech nicméně není na místě. K modelům Galaxy S8 a S8+ si lidé budou moci dokoupit volitelně stojánek, k jehož jedné straně se připojí prostřednictvím USB kabelu telefon a z druhé pak monitor, klávesnice a myš. Obyčejný mobil se tak promění doslova ve stolní počítač.

Zástupci Samsungu přitom slíbili, že celý systém bude kompatibilní i s dalšími smartphony, které v nadcházejících letech přijdou na trh. To jinými slovy znamená, že stojánek nebude sloužit pouze k osmičkám, a tedy že pro uživatele v případě stojánku nepůjde o jednorázovou investici.

Operačního systému Android, který si společnost Samsung upravila k obrazu svému, se týká i další vylepšení. Doplní jej totiž umělá inteligence zvaná Bixby. V podstatě by mělo jít o virtuálního asistenta, který bude schopen s uživatelem prostřednictvím mobilu komunikovat a plnit jím zadané úkoly.

Prodej obou osmiček odstartuje na konci dubna.

Samsung Galaxy S8 a S8+: zakřivený pohled na svět

Výkonem mají novinky od společnosti Samsung patřit k tomu nejlepšímu, co bude na pultech obchodů k dostání. V útrobách přístroje tepe osmijádrový čip, u kterého jsou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Počítat uživatelé mohou také se 4 GB operační paměti a rychlým úložištěm s kapacitou 64 GB.

Zleva: Samsung Galaxy S8 a Galaxy S8+.

FOTO: Richard Drew, ČTK/AP

Samsung bude s novými smartphony fušovat do řemesla i výrobcům stolních PC.

FOTO: Richard Drew, ČTK/AP

Menší osmička má 5,8palcový displej a větší verze plus 6,2palcový panel. V obou případech je dotyková plocha zakřivená a nabízí rozlišení 2960x1440 pixelů.

Totožné jsou u obou novinek fotoaparáty. Stejně jako u předchůdců výrobce vsadil na technologii tzv. duálních pixelů. Díky tomu by měl být zachycovaný obraz daleko jasnější a ostřejší. Hlavní fotoaparát na zadní straně má rozlišení 12 megapixelů a je napojen na objektiv se špičkovou světelností F1,7. To je hodnota, které nedosahuje většina objektivů klasických digitálních zrcadlovek.

Dobrá světelnost by se měla příznivě promítnout do obrazové kvality při špatných světelných podmínkách. Pro úplnost dodejme, že objektiv na přední straně má rozlišení osm megapixelů, světelnost je opět skvělých F1,7.

Klady: elegantní vzhled, prémiové fotoaparáty

elegantní vzhled, prémiové fotoaparáty Zápory: vyšší cena

vyšší cena Cena: 22 000 Kč (Galaxy S8); 25 000 Kč (Galaxy S8+)

Alcatel Idol 4 Pro: sázka na mobilní Windows

Idol 4 Pro od společnosti Alcatel jako jeden z mála nových přístrojů sází na operační systém Windows. A k tomu přidává špičkovou výbavu. Smartphone je vybaven 5,5palcovým displejem s rozlišením Full HD (1920x1080 obrazových bodů).

Alcatel Idol 4 Pro

FOTO: archív výrobce

Alcatel Idol 4 Pro

FOTO: archív výrobce

Čtyřka zaujme stejně jako předchůdce také svou sofistikovanou konstrukcí. Horní i spodní strana jsou totiž symetrické, a tak uživatel nemusí vůbec řešit, jak zrovna chytil telefon do ruky. Displej se vždy přetočí tak, jak je potřeba.

Stroj je poháněn čtyřjádrovým procesorem Snapdragon 820, který byl ještě v loňském roce tím nejlepším, co bylo možné zakoupit. A i letos patří k těm nejrychlejším čipům na světě. U tohoto čtyřjádrového procesoru jsou dvě jádra taktována na 1,6 GHz a další dvě na 1,25 GHz. Idol 4 Pro má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor.

Výkon by měl být dostatečný i pro chod virtuální reality. Ve výbavě novinky nechybí ani 21megapixelový fotoaparát na zadní straně, osmimegapixelový senzor vepředu, čtečka otisků prstů a také stereofonní reproduktory.

Klady: symetrická konstrukce

symetrická konstrukce Zápory: zatím se neprodává

zatím se neprodává Cena: cca 16 500 Kč

Apple iPhone 7 a 7 Plus: čekání na nového krále

V současnosti jsou v prodeji iPhony s pořadovým číslem sedm, už letos na podzim by se však měly objevit nástupci s osmičkou v názvu. To nejlepší z nabídky amerického počítačového gigantu tak stále představují loňské sedmičky.

Video

Nové iPhony 7 a 7 Plus

Zdroj: archív výrobce

IPhony 7 vedle sebe

FOTO: archív výrobce

Model iPhone 7 je vybaven stejně jako předchůdce 4,7palcovým displejem, verze 7 Plus má pak 5,5palcovou dotykovou plochu. Na první pohled se novinky příliš neliší od předchůdců, uvnitř se však změn událo mnoho. Velký důraz byl kladen na kvalitu fotoaparátů, a to především u větší verze 7 Plus. Ta se na zadní straně pyšní hned dvěma objektivy, i se senzorem vepředu má tak plusko dohromady tři fotoaparáty. Díky tomu by mělo pořizovat daleko kvalitnější momentky.

Nové iPhony přišly o sluchátkový konektor, což může být považováno za nedostatek. Apple alespoň vylepšil zabudované reproduktory, nově jsou stereofonní. Jeden je nad displejem, druhý pak pod ním. V režimu na šířku si tak uživatelé skutečně vychutnají stereofonní zvuk.

Konstrukce je nově vodotěsná a ukrývá nový procesor Apple A10, který je dvakrát výkonnější než předchůdce. Novinky by tak měly být připraveny na ty nejnáročnější hry ve vysokém rozlišení. I přesto se podařilo zvýšit proti předchozí generaci výdrž baterie.

Klady: svižný chod operačního systému iOS

svižný chod operačního systému iOS Zápory: telefony nemají sluchátkový konektor

telefony nemají sluchátkový konektor Cena: od 17 000 Kč (iPhone 7); od 21 500 Kč

Honor 6X: láká nízkou cenou

Na poměrně zajímavý poměr cena/výkon se snaží nalákat uživatele chytrý telefon Honor 6X. Pracovní tempo u něj udává procesor Huawei Kirin 655, u nějž jsou čtyři jádra taktována na 2,1 GHz a další čtyři na 1,7 GHz.

Honor 6X

FOTO: rim, Novinky

Na zadní straně se pyšní dvojitý fotoaparát.

FOTO: rim, Novinky

Do vínku dostal tento stroj 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor, který je možné dále rozšiřovat pomocí paměťových karet typu microSD. Displej má úhlopříčku 5,5 palce a nabízí rozlišení Full HD. Pro úplnost dodejme, že rozměry telefonu jsou 150,9x72,6x8,2 mm a hmotnost činí 162 g. Přístroj pracuje pod operačním systémem Android.

Hlavní výhoda je jasná už při pohledu na zadní stranu novinky. Na ní se totiž ukrývá dvojitý fotoaparát, kterým se chlubil například už i loňský top model Honor 8. Verze 6X však duální optiku přináší vůbec poprvé i do kategorie cenově příznivějších chytrých telefonů.

Klady: poměr cena/výkon

poměr cena/výkon Zápory: výkonem na nejlepší smartphony nestačí

výkonem na nejlepší smartphony nestačí Cena: 6800 Kč

Huawei P10: skoro jako fotoaparát

Hovořit o novince od společnosti Huawei jako o dalším smartphonu se vůbec nesluší. Model nazývaný P10 je totiž spíše fotoaparátem, který umí i telefonovat. Však také na vývoji unikátní optické soustavy se podílela společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi.

Huawei P10

FOTO: Reuters

Huawei P10

FOTO: Paul Hanna, Reuters

Novinka se navíc bude nabízet i ve větším provedení. Jde o obdobu dvojitého fotoaparátu, jakým se chlubí také Honor 6X. Řešení od společnosti Huawei je v praxi ale na vyšší úrovni, jak jsme si mohli v praxi vyzkoušet. Funkčnost je nicméně stejná, pro novinku P10 hovoří tak v zásadě jen lepší rozlišení.

Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Pracovní tempo u smartphonu P10 něj udává procesor Hisilicon Kirin 960 při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader. Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Sluší se také podotknout, že tento model disponuje 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 1920x1080 obrazových bodů.