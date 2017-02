Hned na úvod si dovolíme malé zamyšlení. Je jasné, že sestavu za 220 000 Kč si nekoupí každý. Počet prodaných kusů za rok bychom pravděpodobně napočítali na prstech jedné ruky.

Sestava využívající komponenty, které z velké části patří ke špičce na trhu, ale jasně ukazuje, co je s dostatkem finanční hotovosti možné postavit. Za výše zmiňovanou sumu je možné pořídit například sestavu Transformer, která pochází z dílen CZC.cz.

Ta jasně ukazuje, že utrácet je možné v současnosti nejen za špičkový výkon, ale klidně i za – na první pohled – naprosté zbytečnosti. Prakticky čtvrtinu pořizovací ceny totiž netvoří výkonné grafické karty nebo snad nějaký ultrarychlý procesor, ale obyčejná počítačová skříň.

Mobily do ruky



I když slůvko obyčejná není v tomto případě na místě. Jak již samotný název napovídá, skříň má totiž velmi unikátní konstrukci, kterou je možné transformovat. Zjednodušeně řečeno se s pomocí mohutných vzpěr dokáže celá skříň sama rozložit a zase složit. Stačí stisknout příslušné tlačítko ve přední části.

Případně je také možné stáhnout aplikaci do mobilního telefonu a skříň rozkládat a skládat na dálku pomocí mobilního telefonu. Stačí sestavu připojit ke smartphonu prostřednictvím bezdrátového standardu bluetooth.

Takto vypadá otevřená sestava.

FOTO: archív výrobce

Pro většinu smrtelníků to bude naprostá zbytečnost, ale techničtí hračičkové budou před strojem dlouhé dny vysedávat a neustále jej skládat a zase rozkládat. A samozřejmě se chlubit komukoliv, kdo půjde okolo. Zkrátka i dospělí muži potřebují své hračky, a je jedno, jestli jde o motorku, sporťák nebo počítačovou skříň, která se dokáže rozložit a složit sama.

Nejde však pouze o efekt, celý systém má i svou funkční stránku. Zcela rozložená sestava se totiž promění v podstatě na stůl, díky čemuž je možné snadno vymontovávat a měnit jednotlivé komponenty. V praxi se tak může hodit jedincům, kteří často mění grafické karty či jiné hardwarové díly.

Daní za líbivý vzhled je prašnější prostředí uvnitř skříně. Prostřednictvím mezer v konstrukci se zkrátka drobná smítka dostanou do útrob snáze než u klasické skříně.

Výkon na prvním místě



Když už si někdo takto drahý počítač koupí, pravděpodobně to nebude jen kvůli vzhledu – ale také kvůli jeho výkonu. A toho má Transformer na rozdávání.

Pracovní tempo udává procesor Intel Core i7-6900K, jehož osm jader je taktováno na 3,2 GHz. Dokážou se ale v případě potřeby automaticky přetaktovat na 4 GHz. Tento čip navíc podporuje technologii Hyperthreading, takže uživatel v praxi pracuje celkem se 16 vlákny.

Základní desku i grafické karty do sestavy dodala společnost Asus. Konkrétně jsou zde použity dvě grafiky ROG Strix GTX1080, které jsou zapojeny v režimu SLI. Jádro každé karty pracuje na frekvenci 1607 MHz a má k dispozici 8 GB grafické paměti s frekvencí 10 000 MHz.

Pro úplnost dodejme, že sestava má k dispozici 64 GB operační paměti typu DDR4, 400GB SSD disk pro operační systém, 1TB SSD disk pro práci s nejčastěji používanými daty a klasický pevný 8TB disk pro archivaci důležitých souborů. To vše běží pod operačním systémem Windows 10.

Existují i výkonnější

Zběhlejší čtenáři patrně již po přečtení hardwarové specifikace tuší, že výkon celého tohoto červenočerného monstra je obrovský. Stroj stačí i na hraní na třech 4K monitorech při těch nejvyšších detailech a v nejvyšším možném rozlišení. A to platí i pro ty nejnáročnější tituly, které jsou aktuálně na trhu.

CZC PC Gaming Transformer

FOTO: archív výrobce

Příliš se sestava nezapotí ani ve chvíli, kdy budete chtít střihat videa ve vysokém rozlišení či editovat obrovské množství fotek. Systém je zkrátka na současnou generaci tak naddimenzovaný, že by jednotlivé komponenty měly stačit pro práci či hraní ve velmi svižném tempu ještě několik dlouhých let.

Samozřejmě se to může zdát někomu zbytečné. Ale jak bylo řešeno už výše, Transformer si neklade za cíl stát se prodejním bestsellerem. Snaží se především předvést, co všechno je v dnešní době možné.

Abychom ale testované sestavě nekřivdili. Například při počítání nějakých extrémně náročných výpočtů můžete skutečně využít všechen nabízený výkon naplno, třeba pokud se rozhodnete dolovat bitcoiny.

Pikantní na tom celém je, že pro podobné účely se se dnes na zakázku běžně staví dokonce ještě výkonnější sestavy, zpravidla využívající komponenty určené pro servery místo klasických počítačů. Jejich výkon – a často také cena – je logicky ještě vyšší.

Pro lepší představu o výkonu celého stroje přidáváme výsledky nejrůznějších testů a samozřejmě i dosažené výsledky v různých hrách:

Testy výkonu:

Battlefield Hardline - 1920 x 1080: 217 fps Battlefield Hardline – 3840 x 2160: 82 fps Alien Isolation – 1920 x 1080: 236 fps Alien Isolation – 3840 x 2160: 138 fps Far Cry Primal – 1920 x 1080: 144 fps Far Cry Primal – 3840 x 2160: 82 fps Fallout 4 – 1920 x 1080: 127 fps Fallout 4 – 3840 x 2160: 111 fps Grand Theft Auto V – 1920 x 1080: 153 fps Grand Theft Auto V – 3840 x 2160: 94 fps 3DMark 11 – P Score: 30 712 bodů 3DMark 11 – X Score: 16 438 bodů 3DMark FireStrike – default: 22 216 bodů 3DMark FireStrike – extreme: 14 818 bodů CompuBench 1.5 (Bitcoin mining): 102,7 mHash/s

Extrémně tichý chod



Už výše jsme psali, že Transformer jasně ukazuje, co všechno si počítačový fajnšmekr může v dnešní době pořídit. A to neplatí jen o výkonu, ale také o chlazení, které zpravidla bývá největší slabinou extrémně výkonných herních sestav. V případě testovaného kousku to však neplatí.

Zdroj i grafické karty totiž až do určité teploty totiž fungují zcela pasivně. Procesor je pak chlazen vodou, takže o jeho práci také nevíte. I když výkon sestavy trápíte různými testy či přímo hrami, hladina hluku se zvedne jen nepatrně.

Přestože je Transformer aktuálně jedním z nejvýkonnějších počítačů na světě, je v praxi tišší než většina kancelářských sestav. Vysoký výkon se ale vcelku pochopitelně podepsal na spotřebě. Ta se při běžném zatížení pohybuje okolo 120 W, při hraní her ale stoupne klidně až na trojnásobek.

Detailní pohled na použité komponenty

FOTO: archív výrobce

Resumé



Testovaná sestava tak trochu ukazuje, jak se v posledních letech mění trh se stolními sestavami. Poptávka po nich neustále klesá, většímu zájmu se těší stále častěji notebooky či tablety. Z desktopových PC se tak pomalu stává artikl, který vyhledávají pouze opravdoví fajnšmekři.

Takový výkon jako testovaný kousek totiž uživateli žádný notebook nenabídne. Na druhou stranu nabízený výkon ani většina lidí v praxi nevyužije, a to ani při hraní her.

Co říci závěrem? Když si odmyslíme líbivé pouzdro, představuje Transformer extrémně výkonný počítač, který stačí i na ty nejnáročnější úkony. A když zrovna nebudete chtít pracovat ani hrát? Můžete vzít mobil a začít rozkládat a zase skládat… I když to může být za 220 000 korun trochu drahá hračka.