Dávno jsou pryč doby, kdy se počítačoví piráti zaměřovali pouze na klasické počítače. V jejich hledáčku jsou stále častěji také smartphony a tablety.

Do mobilních zařízení se přitom kyberzločinci snaží dostat prakticky stejným způsobem jako do klasických počítačů. Hledají chyby v nejrůznějších aplikacích a operačních systémech, které by jim dovolily propašovat záškodníka na cizí přístroj.

Hackeři také spoléhají na to, že uživatelé rizika podceňují. Na klasických počítačích provozuje antivirový program prakticky každý, u mobilů a tabletů tomu tak ale není. Počítačovým pirátům tak nic nestojí v cestě.

Bez antiviru přitom nemá běžný uživatel prakticky žádnou šanci všimnout si, že byl jeho přístroj infikován. Každý tablet a chytrý telefon by tak měly být vybaveny bezpečnostním softwarem, který bude všechny hrozby neustále hlídat.

Citlivé údaje mají cenu zlata

Na počítači i mobilních zařízeních uchováváme přitom stále více citlivých informací. Vedle osobních fotografií také kopie občanských a řidičských průkazů, nejrůznějších smluv a samozřejmě i hesla k online účtům, a to zpravidla i včetně internetového bankovnictví.

Pokud se podaří počítačovému pirátovi k takovým datům dostat, jsou to pro něj druhé Vánoce. Na černém trhu totiž všechna data prodá za nemalé sumy.

K průnikům do cizích strojů jsou nejčastěji používány počítačové viry a trojské koně. Najít je v operačním systému přitom nemusí být vůbec jednoduché. Ještě před pár lety škodlivé kódy mazaly soubory nebo citelně zpomalovaly systém, nyní se však snaží co nejdéle zůstat v anonymitě a potají otevírají zadní vrátka pro útočníka.

Nezvané návštěvníky dokážou v počítači i mobilu odhalit speciální programy. Kromě klasických antivirů jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Velmi důležité jsou také aktualizace, protože právě chyby v operačním systému a nejrůznějších programech počítačoví piráti velmi často zneužívají k tomu, aby do něj propašovali nezvané návštěvníky. S jejich instalací by tak lidé neměli otálet.

Spamihilator: zatočí s nevyžádanou poštou

Většina e-mailových klientů obsahuje nástroje pro blokování nevyžádané pošty. Výjimkou není ani populární Microsoft Outlook či Mozilla Thunderbird. Pokud se vám však zdá filtr těchto programů málo účinný, můžete vyzkoušet doplňkový program Spamihilator.

Spamihilator

FOTO: Novinky

Stejně jako většina podobných aplikací dokáže program automaticky vyhodnotit příchozí e-mail a v případě podezření jej zařadí do složky s nevyžádanou poštou.

Přímo na serveru přitom dokáže takové zprávy ihned přesunovat do koše, abyste je nemuseli zbytečně stahovat nebo manuálně odstraňovat. Spamihilator je nabízen zdarma. Díky tomu se tento užitečný nástroj drží několik posledních měsíců na vrcholu žebříčků nejstahovanějších aplikací.

Eset Smart Security: bič na hackery

Ochránit počítače, mobilní telefony i počítačové tablety se snaží balík bezpečnostních aplikací Eset Smart Security, který je aktuálně dostupný už v deváté verzi. Ta je určena pro domácí i firemní uživatele. Obsahuje antispyware, osobní firewall, antispamový filtr a antivirus, zabezpečit tak dovede počítač po všech stránkách.

Eset Smart Security

FOTO: archív tvůrců

Asi nejzajímavější je však funkce zvaná AntiTheft. Jde o modul, který se snaží zamezit krádežím a ztrátám počítačů, především tedy notebooků. Když svůj stroj nebudete moci najít, jednoduše se připojíte do on-line portálu služby a necháte jej ukázat na mapě. Funguje to tedy velmi podobně jako u výše zmiňovaného antiviru Avira Mobile Security, který je však určen pouze pro mobily a tablety.

Vyzkoušet Eset Smart Security je možné zdarma. Plná licence pak vyjde na 1500 Kč, případně na 1600 Kč ve verzi pro rodiny. Druhá zmiňovaná varianta dokáže kromě počítačů ochránit i chytré telefony a počítačové tablety.

Symantec Norton Internet Security: užitečný balík

Symantec Norton Internet Security je kompletní balík pro ochranu PC. Kromě antispamu obsahuje také antivirus, antiphishingovou ochranu a nástroj pro odstraňování spywaru.

Symantec Norton Internet Security

FOTO: archív tvůrců

Sám dokáže automaticky naplánovat kontrolu PC a aktualizaci všech součástí bezpečnostního balíku na dobu, kdy počítač není používán. Díky tomu je vhodný pro použití i na pomalých počítačích.

Plná verze je placená. Roční licence pro jeden počítač vyjde na necelých 1300 Kč. Symantec navíc nabízí speciální licenci s možností zálohy dat on-line (až do velikosti 25 GB), která na 12 měsíců vyjde na 1900 Kč.

ZoneAlarm free: ochrana před hackery

Program ZoneAlarm free od společnosti ZoneLabs je alternativou k firewallu, který je předinstalován ve Windows. Jeho hlavní úkol je stejný, bránit počítač proti nezvaným návštěvníkům. Program je velice jednoduchý na obsluhu a neustále běží na pozadí operačního systému, přesto je jeho přínos nepopiratelný.

ZoneAlarm free

FOTO: archív tvůrců

Uživatel si u něj může sám určit, který program má přístup k internetu a který ne. Tím, že neustále běží na pozadí a v podstatě sleduje neustále síťovou komunikaci, může občas vytěžovat hardware počítače, a dokonce i zpomalovat připojení. To je daň za bezpečí. V placené verzi navíc dokáže Zone Alarm monitorovat příchozí e-maily a vyhledávat nebezpečné přílohy nebo vyhledat zdroj útoku.

Avira Mobile Security: cílí na tablety a smartphony

Ochránit počítačové tablety a chytré telefony před škodlivými kódy se snaží program Avira Mobile Security. Ten na zmiňovaných zařízeních funguje v podstatě úplně stejně jako antivirové aplikace na klasických stolních počítačích.

Avira Mobile Security

FOTO: archív tvůrců

Dokáže tedy monitorovat soubory proudící ze zařízení a do něj, a pokud narazí na podezřelý nebo infikovaný soubor, uživatele na to upozorní. V zachytávání hrozeb je přitom podle zkušeností uživatelů nástroj od společnosti Avira poměrně úspěšný.

Tento bezplatný antivirus toho ale umí daleko více. V případě ztráty zařízení jej dokáže najít a ukázat jeho umístění na mapě, přístroj však musí být připojen k internetu. Pokud nejde z nějakého důvodu získat zařízení zpět, je možné jej na dálku zamknout, nebo dokonce i vymazat.