Japonský gigant exceluje v oblasti digitálních hodinek s funkcemi už desítky let, ale v tomto případě se jedná o jeho první zářez v oblasti novodobých chytrých hodinek.

Už na první pohled je jasné, na co jsou hodinky určené, ostatně najevo to dává i celý název modelu – Smart Outdoor Watch. Není to tedy žádná designová vychytávka pro hipstery, ale odolný nástroj pro aktivní život. Samo Casio uvádí, že se jedná o hodinky vhodné pro cyklistiku, trekking a rybaření.

Casio Smart Outdoor Watch WSD-F1 U0

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Pokud je řeč o odolnosti, tak to tentokrát není jen povinný marketingový údaj. Casio to myslí vážně, hodinky proto splňují vojenský standard MIL-STD-810G zahrnující celou škálu testů od nárazů po teplotní šoky. Kromě toho disponují vodotěsností do 50 metrů, takže se s nimi dá bez úhony plavat.

Dále mají hodinky senzor schopný měřit atmosférický tlak, nadmořskou výšku a azimut. GPS ve výbavě není, počítá se však s propojením s telefonem, takže lze na hodinkách využívat funkce vyžadující GPS. Kromě toho jsou samozřejmě k dispozici funkce známé z dalších chytrých hodinek, takže nechybí aplikace věnující se zdraví, alarm nebo třeba kalendář.

Dobrá odolnost ale nese daň v podobě velikosti. Hodinky jsou opravdu velké, rozměry 61,7 x 56,4 x 15,7 milimetru jsou dost i na rozměrnější zápěstí. Nicméně dá se to přežít díky jejich nízké hmotnosti. Větší rozměry se navíc můžou hodit při ovládání v rukavicích nebo při nošení přes oblečení, s čímž se u těchto hodinek počítá.

Jedno z možných nastavení vzhledu.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Hodinky jsou opravdu velké, na každé zápěstí nesednou.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Výrobce udává, že při používání chytrých funkcí vydrží hodinky v provozu asi den. Mají však inovativní dvojitý displej. Po vypnutí „chytrého módu“ zhasne barevné LCD a informace se zobrazují na druhém monochromatickém displeji. Takto by měly vydržet v chodu až měsíc.

V souvislosti s výdrží je potřeba zmínit druhou mouchu hodinek – nabíjejí se pomocí magnetického konektoru, který ale po zasunutí do boku pouzdra moc nedrží. Hodinky je tak potřeba položit do správné polohy a nechat je na klidném místě. Stačí o ně totiž drobně zavadit a konektor se odpojí.

Model se prodává ve čtyřech barevných variantách.

FOTO: Casio

Původně se uvádělo, že Casio bude tento model nabízet pouze v Japonsku a USA, což nebylo nikterak překvapivé, vždyť i další japonský hodinářský obr Seiko svoje chytré hodinky prodává pouze na domácím trhu. Ale český distributor pro Novinky.cz potvrdil, že se hodinky objeví v roce 2017 v prodeji i v ČR. Oficiální cena zatím není známa.