Internetové bankovnictví České spořitelny nebude fungovat na Windows XP

„Rádi bychom vás upozornili, že od 19. 10. 2019 již nebude možné se přihlásit do internetového bankovnictví George na počítačích s operačním systémem Windows XP,“ prohlásili oficiálně zástupci banky a upozornění rozesílají v těchto dnech svým klientům.

Poukazují přitom na to, že zabezpečení letitých XPček již neodpovídá současným nárokům. „Důvodem je, že tento operační systém neodpovídá nárokům na zabezpečení internetového bankovnictví a od roku 2014 není společností Microsoft podporován,“ uvedla spořitelna.

Již od konce loňského roku například není možné využívat na Windows XP antivirový program Avast, zkraje letošního roku pak přestal na zmiňovaném systému fungovat herní klient Steam od Valve. Kvůli tomu není možné hrát na dané platformě celou řadu známých a populárních her. Podporu ukončil také herní dům Blizzard.

Ukončení podpory ze strany Microsoftu neznamená, že by tento populární operační systém přestal ze dne na den fungovat. S trochou nadsázky se dá říci, že Windows XP jsou nesmrtelná. Pokud o to uživatelé budou stát, mohou na počítačích fungovat klidně další desítky let.