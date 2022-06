Aplikace k souhlasu se sexem má podle odborníků nedostatky

V tuto chvíli ale v aplikaci nejde zrušit souhlas v průběhu styku. Podle sexuologa Petra Weisse může být tato část riziková. „Každá aplikace se může užitečně využít nebo také zneužít. Umím si představit, že to bude použito v nějakých krajních případech k vydírání. I když bude tisíc aplikací, vždy jeden ze zúčastněných může říct, že ten druhý tu domluvu nějakým způsobem překročil. Není svědek, který by dosvědčil, že to pravda není,“ sdělil Weiss.

S tím souhlasí socioložka Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Podle ní může souhlas udělený v aplikaci fungovat jako brzda nahlášení znásilnění, ke kterému dojde po udělení povolení. „Pachatel ho může přímo využít proti podání oznámení ve smyslu, že oběti nikdo nebude věřit, protože to tady podepsala. Je to i jeden z důvodů, které jsou uváděny v zahraničí proti podobnému postupu udělování souhlasu,“ konstatovala Nyklová.

V zahraničí se podobné aplikace objevují od roku 2014. Například v USA existuje program Good2Go. Dánští developeři zase minulý rok vypustili do světa aplikaci iConsent. „Všechno, co se objeví ve Spojených státech, během deseti let dojde i do Evropy. Není žádné překvapení, že se objevila i u nás,“ poznamenal Weiss. Dodal, že je dobře, když se partneři shodnou na sexuálních aktivitách, které jsou pro oba přijatelné. Ať už v rámci poskytnutí souhlasu v xPass, nebo při partnerském rozhovoru.