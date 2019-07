Vladimír Klepáč, Právo

Člověk ani nemusí při pořizování snímku tušit, že je vážně nemocný. K odhalení leukokorie přitom stačí i nekvalitní foto. Většina lidí nad takovýmto snímkem pobaveně zakroutí hlavou, neboť na něm mají červené oči. Ty ale lze za pár vteřin odstranit v počítačovém programu. U nemocných je to jiné – jejich oči svítí do běla.

„Kočičí oči jasně signalizují vážné onemocnění. Uživatel s takovýmto snímkem by měl co nejdříve vyhledat lékaře,“ řekl Právu tvůrce aplikace Pavel Hřebíček z fakulty informatiky brněnského Vysokého učení technického (VUT). Vytvořil ji za pomoci oční lékařky Barbory Žajdlíkové z brněnské fakultní nemocnice.

Aplikaci na 1600 fotografiích naučili rozeznávat pacienty s leukokorií. Stačí si jen s její pomocí udělat tzv. selfíčko, tedy vyfotit se, a počkat pár vteřin.

Červené oči vznikají na nekvalitním snímku u zdravého člověka, protože paprsek světla projde zornicí a odrazí se zpět v oku od prokrvené cévnatky. U nemocných je ale mezi zornicí a cévnatkou překážka, což si nemusí uvědomovat. Nenastává odraz, ale vzniká bělavý svit.

Zvířata mají na nevydařených fotkách bělavé, až tyrkysové oči. U nich se světlo odráží od vrstvy zvané tapetum lucidum, tedy od části oka, již člověk nemá.

Efekt kočičího oka se projevuje u nedonošených dětí, u pacientů s nádorovým onemocněním oka, u lidí s vrozeným zákalem oční čočky a také u osob trpících toxoplazmózou a toxokarózou, závažnými přenosnými parazitickými onemocněními šířenými psy a kočkami.

Programu si cení v Mexiku i Íránu



Vývojář s lékařkou nejprve aplikaci naučili na stovkách fotografií, které oko je zdravé a které nemocné. V testovací fázi jí pak předložili 556 dalších snímků. Eye Check vše správně určil u 98,14 procenta snímků, což je podle odborníků velmi slušný výsledek.

Hřebíček následně vytvořil aplikaci v češtině a také v angličtině. Ta je již několik týdnů zdarma ke stažení na celém světě. Využili ji už nejen Evropané, ale i Kanaďané, Íránci, Mexičané nebo Nikaragujci.

„Řekl jsem si, že vytvořím něco jednoduchého a praktického, co by mohlo pomoci co největšímu počtu uživatelů. Eye Check je orientačním vyšetřením. Může napomoci k tomu, aby se pacient dostal k lékaři co nejdříve, čímž se zvyšují jeho šance na uzdravení,“ dodal Hřebíček.

Podrobnosti o leukokorii i aplikaci naleznou zájemci na www.eyecheck.cz.