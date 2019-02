ort, Novinky

Modrá obrazovka smrti byla u starších verzí Windows nedocenitelným pomocníkem. Ve chvíli, kdy už došlo k pádu systému, zobrazil se u chybové hlášky číselný kód, podle kterého technici či pokročilejší uživatelé byli schopni rozklíčovat konkrétní problém.

U nejnovějších desítek se to však změnilo. Stabilita systému se výrazně zlepšila, a tak americký softwarový gigant obrazovku informující o fatální chybě značně zjednodušil. V podstatě se zobrazí pouze zamračený smajlík, který je doplněn o hlášku, že došlo k nějakému problému.

Pokud uživatelé ale chtějí vědět k jakému, musí se zpravidla vydat luštit informace do speciálních souborů, které se vytvářejí po BSoD na disku systému.

Aktuální BSoD příliš intuitivní není



Toto řešení tedy příliš intuitivní a přívětivé není, právě proto se ale rozhodli pracovníci Microsoftu modrou obrazovku smrti změnit. Společně s hláškou o pádu se tak nově bude zobrazovat i popis nejčastějších chyb.

Novou funkci, která by měla uživatelům usnadnit život, by měly dostat desítky ještě v letošním roce. A to prostřednictvím jedné z chystaných aktualizací. V současnosti se už vychytávka testuje v programu Windows Insider, jak upozornil server The Inquirer.

Vědět, co způsobuje BSoD, je velice důležité. Obzvláště to platí při opakovaných pádech operačního systému. Uživatel tak totiž může zjistit, zda pád způsobila nějaká chyba Windows, špatný ovladač grafické karty nebo například vadná operační paměť. Možností je zkrátka nesčetně.