mif, Novinky

Zpráva o chybě ve FaceTimu, která je právem označovaná jako „štěnice“, obletěla svět přesně před týdnem. [celá zpráva]

Zástupci amerického počítačového gigantu tehdy přislíbili, že nápravu zjednají do neděle, tedy do konce minulého týdne. Tak se ale nestalo, podnik místo toho vydání záplaty odložil. Údajně by měla vyjít v průběhu tohoto týdne.

Až do vydání updatu operačního systému iOS budou tedy uživatelé nechráněni. Chyba dělá v podstatě z iPhonů a iPadů „štěnici“, volajícímu umožňuje poslouchat zvuk z telefonů, na něž zrovna volá. Jejich majitelé přitom ani nemusí videohovor přijmout, neboť software si sám zapne mikrofon.

Chybu odhalil 14letý mladík

Sluší se připomenout, že na zjednání nápravy přitom měl Apple daleko delší dobu. Grant Thompson, 14letý student z Arizony, podle serveru New York Times upozornil společnost Apple na chybu ve FaceTimu již v sobotu 19. ledna. Popsal ji přitom tak detailně, aby mohli pracovníci neprodleně začít pracovat na nápravě.

Na to ale pracovníci podniku vůbec nereagovali. Nepomohla ani intervence jeho matky. Teprve v pátek 25. ledna – tedy téměř po týdnu – se pracovníci Applu s rodinou spojili. Informovali je však pouze o tom, že pokud chtějí nahlásit nějakou chybu, musí si nejprve založit účet vývojáře. Samotnou trhlinu tedy evidentně nikdo neřešil.

Právě proto se po víkendu rozhodla Thompsonová dát tip médiím. Rozpoutala se celá mediální kauza a americký podnik začal konečně jednat. [celá zpráva]