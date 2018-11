rim, Novinky

Celá řada novinek klade důraz na uživatelský komfort. Vylepšení se dočkaly například nástroje pro pohodlnější čtení článků a dalších dokumentů v prostředí internetového prohlížeče. Microsoft sice věnoval integrované čtečce v prohlížeči Edge velkou pozornost už při minulé aktualizaci, nyní ale ve vylepšeních pokračuje.

Přibyl například slovník, který vysvětluje významy některých pojmů. Při čtení dovede Edge zvýraznit jeden nebo více řádků, což může přijít v praxi vhod, pokud se potřebujete na nějakou konkrétní pasáž textu více soustředit – například během učení.

Zamezí rušivému přehrávání multimédií



S novou verzí prohlížeče odpadá také problém s rušivým automatickým přehráváním multimédií na různých webech. Obzvláště to může být pro uživatele nepříjemné, pokud otevřou více oken a na jednom nebo několika z nich se začne automaticky přehrávat video.

Edge tomu dokáže zamezit – automatické přehrávání může uživatel v nastavení prohlížeče omezit nebo zcela zakázat.

Vývojáři amerického softwarového gigantu zapracovali také na jádře systému. To by mělo být díky tomu o něco rychlejší, ale zároveň přibyla i podpora standardu API Web Authentication. Přihlašovat se k jednotlivým webům je v tomto webovém browseru možné pouhým rozeznáním obličeje v rámci služby Windows Hello. Samozřejmě to platí pouze u internetových stránek, u kterých máte uložené heslo.

Kosmetické změny



Další změny jsou spíše kosmetické, ale také zvyšují uživatelský komfort. Například se změnila nabídka nastavení. Místo neuspořádaných předvoleb, které se v nabídce vršily jedna na druhou, je nově vše pečlivě rozřazeno do smysluplných sekcí tak, aby se uživatelé snáze zorientovali. Pro ještě větší přehlednost jsou k popiskům připojeny také ikony jednotlivých kategorií.

Vylepšena byla také centrální nabídka s uživatelským obsahem, ve které se ukrývají kromě oblíbených položek také on-line články či elektronické knihy ke čtení. Svým designem se tato nabídka více přiblížila přepracovanému nastavení.