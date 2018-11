rim, Novinky

Podpora společnosti Microsoft pro operační systém Windows XP skončila už před čtyřmi roky. A od loňského roku platí to samé také pro Visty – ani pro ty totiž Microsoft již nevydává žádné aktualizace.

Vývojáři softwaru se přesto snažili tyto svého času populární platformy držet při životě ještě po ukončení oficiální podpory, a mezi nimi byl také Avast. To se ale letos v lednu změní, podpora bude ukončena nejen pro Windows XP, ale také pro Visty.

To znamená, že pro majitele antivirů již nebudou vycházet žádné aktualizace, systém tedy zůstane nechráněný proti nově objeveným hrozbám.

Avast navíc není jediným programem, který se s Windows XP v novém roce rozloučí. Ukončení podpory již dříve ohlásila také společnost Mozilla, konkrétně přestane podporovat webový prohlížeč Firefox.

Podpora skončila, systém nikoli

Ukončení podpory ze strany Microsoftu neznamená, že by tento populární operační systém přestal ze dne na den fungovat. S trochou nadsázky se dá říci, že Windows XP jsou nesmrtelná. Pokud o to uživatelé budou stát, mohou na počítačích fungovat klidně další desítky let.

Microsoft samotnou funkčnost nijak neomezil, vše funguje jako před ukončením podpory. Problém však představuje absence bezpečnostních záplat. Riziko nákazy počítačovým virem je u XP až šestkrát vyšší než u osmiček, což dokládá zpráva Security Intelligence Report 15, která analyzuje informace o počítačových hrozbách z více než miliardy počítačů po celém světě.

Vhodným řešením je tak z bezpečnostního hlediska přechod na novější systém. Vybírat uživatelé přitom nemusejí pouze ze stáje Windows – k dispozici mají i řadu bezplatných alternativ.