Mapy.cz nabízí šikovnou vychytávku. Stopař pozná, co uživatelé dělají

Šikovná vychytávka přibyla do turistické aplikace Mapy.cz. Funkce Stopař totiž nově nabízí volbu Autopauza, která rozpozná v reálném čase, co daný uživatel právě dělá za aktivitu, a je schopná okamžitě reagovat na změnu jeho pohybu. Vhod to přijde například v momentě, kdy člověk zastaví.