mif, Novinky

Ukončení podpory pro Skype Classic oznámili zástupci Microsoftu již v červenci. Od té doby jsou také uživatelé pravidelně vyzýváni, aby přešli na novější verzi programu.

Skype Classic

FOTO: archív tvůrců

Celá řada lidí to však odkládala, jak jen mohla. Nový Skype totiž přináší kromě atraktivnějšího vzhledu také řadu nových funkcionalit, které jsou však spíše k neprospěchu. Nová aplikace například nedovoluje zobrazit text ve více oknech, neumí pracovat s více účty najednou, automaticky přepisuje text na smajlíky, a to i v případech, kdy uživatelé o to nestojí, či například neumožňuje přizpůsobit zvuková upozornění.

Od prvního listopadu se však uživatelé se všemi změnami – těmi k lepšímu, i těmi k horšímu – budou muset smířit. Starý Skype Classic totiž přestane zcela fungovat. Jedinou další možností je používat k telefonování a posílání zpráv přes internet nějaký konkurenční program.

Aktualizovat na novější verzi

Uživatelé, kteří tedy chtějí Skype i nadále používat, by měli ještě během tohoto měsíce přejít na novější verzi, kterou je možné stáhnout přímo ze stránek amerického počítačového gigantu.

Microsoft koupil Skype v roce 2011. Za akvizici tohoto komunikačního nástroje zaplatil americký softwarový gigant 8,5 miliardy dolarů. Přitom ještě tři roky předtím bylo 70 procent společnosti prodáno za dvě miliardy dolarů.