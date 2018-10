Volby do senátu - 2. kolo

Microsoft zdražil Windows 10 pro domácnosti

Společnost Microsoft zvedla cenu licence svého operačního systému Windows 10 Home. Nárůst to přitom není vůbec zanedbatelný, neboť v amerických cenách jde o skok o 40 procent. Upozornil na to server Tech Power Up.