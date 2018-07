mif, Novinky

Některé chyby objevené v produktech od Microsoftu jsou kritické. To jinými slovy znamená, že je kyberzločinci mohou zneužít k převzetí kontroly nad napadeným systémem. Teoreticky by tak do napadeného stroje mohli kyberzločinci propašovat další škodlivé kódy, případně přistupovat k uloženým datům uživatele.

To platí také u chyb objevených v aplikací od společnosti Apple. Ty se týkají operačního systému pro klasické počítače macOS, mobilní platformy iOS, kterou využívají chytré telefony iPhone a počítačové tablety iPad, ale například také multimediálního programu iTunes, který může běžet i v prostředí Windows.

Opravy jsou již k dispozici

Společnosti Apple i Microsoft nicméně pro všechny objevené trhliny již vydaly opravy. S ohledem na možná bezpečnostní rizika by uživatelé s jejich instalací neměli otálet. V opačném případě nechávají pro počítačové piráty otevřená zadní vrátka do svých počítačů.

„Doporučujeme zkontrolovat stav aktualizací na všech systémech a v případě potřeby provést restart,“ uvedl Pavel Bašta, bezpečnostní analytik českého Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.

Stahovat všechny záplaty pro objevené trhliny u produktů Microsoftu je možné prostřednictvím služby Windows Update. Stroje s logem nakousnutého jablka by měly nabídnout instalaci aktualizací automaticky.