„Ať už se jedná o živé televizní vysílání, předplacenou video službu nebo lokálně uložené filmy a pořady, nalézá pro ně nové uživatelské prostředí vhodné místo bez nutnosti otevřít složku aplikací,“ vyzdvihli jednu z hlavních předností zástupci výrobce.

Nová domovská obrazovka je nyní plně přizpůsobitelná. Uživatelé tak na ní naleznou vždy přesně takový obsah, jaký skutečně využijí.

Prostředí operačního systému konzole Shield

FOTO: archív výrobce

Mezi další nové funkce patří například nabídka Oblíbené aplikace. „Uživatelé mají možnost vybrat si aplikace i jejich pořadí. Snadným podržením tlačítka ‚Select‘ na příslušné aplikaci ji přesunou, nebo podrží tlačítko ‚Home‘ a zvolí ji z celého seznamu, případně pro tento výběr využijí červenou ikonu ‚Apps‘,“ popsali funkčnost novinky tvůrci.

Po instalaci aktualizace přibude v systému také funkce Přehrát další. Jde o sekci, která je určena k pokračování právě tam, kde uživatelé přerušili sledování televizního pořadu či filmu. Zároveň ale upozorňuje, u které hry skončili uživatelé naposledy. Zároveň umožňuje manuálně přidat obsah, kterým chtějí lidé pokračovat, a to jednoduše podržením tlačítka ‚Select‘ na vybraném obsahu.

Zajímavě vypadá také funkce Kanály. Prostřednictvím ní uživatelé určují aplikace a jejich pořadí dle vlastních preferencí, případně je snadno mohou vymazat.

Vysoký výkon nepotřebuje

Shield se s nejlepšími herními přístroji prakticky nemůže měřit. Srdcem konzole je čip Tegra X1, který by měl podle výrobce poskytovat stejný výkon jako superpočítače v roce 2000, i když na současné televizní konzole to bohužel nestačí. Dále jsou k dispozici 3 GB operační paměti.

Relativně nízký výkon, který víceméně odpovídá nějakému chytrému telefonu nebo počítačovému tabletu, ale překvapivě žádným problémem není. Celý koncept staví na tom, že hráči budou využívat placenou službu GeForce Now. Díky ní bude používán výpočetní výkon serverů Nvidie a oni tak nebudou muset mít výkonnou konzoli doma.

V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje. Konzole by tak měla majitelům sloužit klidně i několik dlouhých let. Jedinou podmínkou je dostatečně rychlé internetové připojení.

Dále je možné na tomto systému hrát prakticky jakoukoli hru, která je k dispozici pro operační systém Android.