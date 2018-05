rim, Novinky

Co se webových prohlížečů týče, zaměřili se totiž vývojáři výhradně na Microsoft Edge. Internet Explorer žádné zásadní novinky nepřinesl a nic nenasvědčuje tomu, že by se to v příštích měsících mělo změnit.

Vydávány jsou v podstatě již jen bezpečnostní aktualizace. Ta poslední, která opravovala kritickou bezpečnostní chybu, vyšla v první polovině května. [celá zpráva]

Odsunutí Internet Exploreru na druhou kolej perfektně zapadá do strategie amerického softwarového gigantu, který se snažil v posledních letech uživatele nalákat na nejnovější operační systém Windows 10.

Edge je totiž výsadou právě jen zmiňovaných desítek. Majitelům starších systémů tak dříve či později nezbyde nic jiného než skutečně na desítky přejít, případně začít používat konkurenční webové prohlížeče.

Co umí Edge nového?

Novinek přináší prohlížeč Edge po velké aktualizace Windows 10 hned několik. V první řadě se tvůrci při návrhu změn snažili myslet na vyšší bezpečnost. Edge tak nově nabízí funkci zvanou Application Guard, která je přímým doplněním anonymního prohlížení InPrivate.

Webový prohlížeč Edge

FOTO: Novinky

Ve srovnání s ním otevře Application Guard virtualizované okno prohlížeče, skrze které se skutečně do počítače nedostane ani bajt škodlivého kódu. Vhodné je to ve chvílích, kdy například chcete otestovat, zda je nějaká stránka skutečně bezpečná.

Další vylepšení souvisí s uživatelským komfortem. Například jednotlivá otevřená okna a záložky mají nově ikonu pro ztlumení. Pokud tedy z více oken začne nějaké zvesela vyhrávat, okamžitě víte, o které jde, a můžete jej jedním kliknutím vypnout.

Bližší informace o nových vylepšeních týkajících se prohlížeče Edge a operačního systému Windows 10 naleznete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]