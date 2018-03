rim, Novinky

Microsoft existenci velké jarní aktualizace zatím oficiálně nepotvrdil, přesto je již takřka jisté, že ji tento softwarový gigant skutečně chystá. Technologický novinář Richard Hay ze serveru Windows Observer si již zkraje roku všiml, že v testovací verzi „desítek” je zmiňovaný „Spring Creators Update“, tedy jarní aktualizace pro kreativce.

Otazník visí zatím nad tím, kdy konkrétně bude velký update skutečně vydán. Redaktorům serveru Thurrott se podařilo zjistit, že přímo v Microsoftu se již testuje finální verze celého balíku. To jinými slovy znamená, že vydání je opravdu již na spadnutí.

Za dva týdny?



To tvrdí také portál Windows Central, který připomíná, že americká softwarová firma pravidelně vydává velké aktualizace během úterý ve druhém týdnu v měsíci. Pokud by chtělo vedení Microsoftu uvést update už v dubnu, mohli by uživatelé balík stahovat už za méně než dva týdny.

Datum vydání však zástupci amerického podniku ještě oficiálně nepotvrdili.

Z názvu aktualizace lze usuzovat, že update nabídne nové funkce, které budou cílit právě na kreativce. Podobný název totiž americký softwarový gigant použil také u loňských dvou aktualizací, které přinášely do „desítek” řadu vylepšení a nových programů.

Co přinesla podzimní aktualizace

Naposledy se uživatelé dočkali loni na podzim velké aktualizace, která přinesla řadu vylepšení. Takřka k nepoznání se změnila aplikace Fotky. Ta nyní slouží nejen k prohlížení a úpravám fotografií, ale je v ní možné zároveň stříhat videa. K dispozici jsou přitom 3D efekty, digitální písma, přechody apod. Například ve 3D je možné objekty rozpohybovat jako fotbalový míč, který brankáři proklouzne do sítě.

Vylepšení se dočkal také zabudovaný antivirový program Windows Defender. Ten si nově dovede poradit i s vyděračskými viry, které jsou označovány souhrnným názvem ransomware. Antivir by na ně měl nyní upozornit ještě dříve, než se tyto škodlivé kódy stihnou zabydlet v počítači.

Přibyla také podpora pro systémy smíšené reality. Ta kombinuje prvky rozšířené a virtuální reality. Speciální headset je vybaven 360° kamerami, které dovedou zachytit skutečné předměty a prostor, ve kterém se uživatel nachází, a následně je zakreslit do virtuálního světa. Uživatel je tak s pomocí smíšené reality schopen vnímat například stůl či židli, pouze tyto reálné objekty vidí vykreslené digitálně přímo v helmě.

Více se o aktualizaci Fall Creators Update dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]