Zažil to někdy snad každý řidič. Při jízdě v autě hraje rádio a ozve se nějaká chytlavá melodie, u které si však nikdo z celé osádky nemůže vzpomenout na to, jak se daná písnička jmenuje. A to byl patrně hlavní impuls k tomu, aby Seat navázal partnerství se Shazamem.

Nově tak tuto populární aplikaci, kterou si do svých mobilních telefonů stáhlo již více než 300 miliónů uživatelů, budou mít v sobě nainstalovanou vozy značky Seat.

Pro větší bezpečí při řízení



Podle zástupců automobilky má být použití aplikace přímo v autech bezpečnější, než kdyby lidé brali během jízdy do ruky své mobilní telefony a hledali názvy skladeb na nich.

„Všichni milovníci hudby budou moci vyhledávat skladby dotykem prstu. Integrace aplikace Shazam představuje další pokrok v realizaci našeho cíle poskytovat našim zákazníkům maximální bezpečnost a uskutečnit vizi silničního provozu bez nehod,“ prohlásil na MWC Luca de Meo, předseda představenstva společnosti Seat.

Stánek automobilky Seat na MWC 2018

FOTO: archív výrobce

Aplikaci přitom nebudou nabízet pouze nově prodané vozy, ale půjde ji stáhnout od dubna prostřednictvím utility Seat DriveApp pro Android Auto i do starších automobilů. Samozřejmě jen do těch, které podporují zmiňovanou technologii.

Aplikace Shazam je pro uživatele nabízena zadarmo, dokáže prostřednictvím mikrofonu chytrého telefonu identifikovat hudbu hrající v okolí a uvést její přesný název. Nabídnut je v programu i odkaz na přehrání dané sklady on-line. A nově by to měly umět i vozy od Seatu.

Pod taktovkou Applu?

Spojení Seatu a Shazamu je zajímavé ještě v jednom ohledu. Na konci loňského roku totiž oznámila společnost Apple své plány na koupi aplikace pro rozpoznávání hudby Shazam. To jinými slovy znamená, že by v budoucnu mohl Seat spolupracovat přímo s americkým počítačovým gigantem.

Pro podnik s logem nakousnutého jablka by to zase byl přímý vstup do automobilového světa.

Detaily akvizice Shazamu společností Apple zatím drží zástupci společnosti Apple pod pokličkou. Podle technologického serveru TechCrunch má nicméně celý obchod cenu 400 miliónů dolarů, tedy v přepočtu zhruba osm miliard korun.

Zájem Applu o Shazam nicméně může ještě zhatit Evropská komise, která nyní bude záměry amerického počítačového gigantu přezkoumávat. Na komisi se totiž obrátilo několik zemí s obavami, že by akvizice mohla mít negativní dopad na hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru. [celá zpráva]