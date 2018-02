Informace o tom, že je možné snadno vyřadit iPhone z provozu, začala internetem kolovat na konci minulého týdne. [celá zpráva]

Ukázalo se, že iPhony se zhroutí poté, co je na nich zobrazena zpráva obsahující jeden konkrétní znak v telugštině, tedy v třetím nejpoužívanějším indickém jazyce po hindštině a bengálštině. Roli přitom nehrálo, zda se jednalo o SMS zprávu nebo zda byl text zaslán prostřednictvím Twitteru, Skypu či přes e-mail.

