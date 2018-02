Chyba se týká poslední verze operačního systému iOS s pořadovým číslem 11. IPhony se zhroutí poté, co je na nich zobrazena zpráva obsahující jeden konkrétní znak v telugštině, tedy v třetím nejpoužívanějším indickém jazyce po hindštině a bengálštině.

Situace je o to, závažnější, že přístroj s logem nakousnutého jablka přestane pracovat prakticky okamžitě, co přijme zprávu z jakéhokoliv zdroje. Nejde tedy pouze o SMS zprávy, ale například také o texty zasílané přes WhatsApp, Twitter, Skype či přes e-mail.

