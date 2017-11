Vývojáři Mozilly pracují na propojení Firefoxu s internetovou službou haveibeenpwned.com. Ta pravidelně sbírá data z velkých hackerských útoků.

Na zmiňovaném webu tak zpravidla stačí vyplnit pouze svůj e-mail, který se následně porovnává s databází ukradených hesel. Pokud se v nich uživatelský e-mail objeven, je uživatel vyzván ke změně hesla. Databáze se neustále aktualizuje a obsahuje údaje i z jiných hackerských útoků.

A právě tuto funkcionalitu chtějí vývojáři implementovat přímo do Firefoxu. V praxi by to mělo fungovat automaticky a velmi intuitivně. Pokud se na seznamu haveibeenpwned.com objeví služba, ke které bude mít uživatel ve Firefoxu uložené přihlašovací údaje, prohlížeč jej vyzve ke změně hesla.

Tím by se mělo dramaticky snížit riziko, že bude daný uživatelský účet napaden a zneužit hackery. Kdy bude nová funkce nedílnou součástí prohlížeče s logem ohnivé lišky, bohužel není v tuto chvíli jasné.

Řada nových funkcí

V listopadu se nicméně Firefox dočkal aktualizace zvané Quantum, která celou řadu dalších funkcí přidala. Má totiž zcela nový vzhled, nové jádro a je výrazně rychlejší než předchůdce. [celá zpráva]

Firefox Quantum

FOTO: archív tvůrců

V první řadě je třeba zmínit nové uživatelské rozhraní zvané Photon. To místo zaoblených panelů sází na ostře řezané linie, působí modernějším dojmem a je přehlednější. Nová domovská stránka nabízí zajímavý obsah pro opětovné navštívení a průvodce, který uživateli ukáže zajímavé funkce Firefoxu.

„Mnoho akcí v prohlížeči probíhá asynchronně, takže jsou rychlejší, plynulejší a neblokují zbytek Firefoxu. Například posouvání stránek (scrollování - pozn. red.), přepínání panelů nebo animace tlačítek použité ve Photonu,“ konstatoval Michal Stanke ze serveru Mozilla.cz.

Celá řada změn se ale dotkla i technické stránky prohlížeče. „Nová CSS knihovna Stylo zrychluje vykreslování stránek. Do Firefoxu se dostala v rámci projektu Quantum, odtud název verze,“ přiblížil Stanke jednu z předností.