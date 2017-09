Novinka funguje v praxi velmi jednoduše. Stačí kliknout na ikonku s knihovnami, která se zobrazuje v levém horním rohu v adresním řádku browseru, načež se článek uloží k pozdějšímu přečtení. Zajímavé je to, že článek přitom není potřeba ani otevírat – například na hlavní stránce Seznamu na něj stačí kliknout pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vybrat možnost „Přečíst později na Seznamu“.

Všechny takto uložené články se objeví jako inspirace mezi dalšími články z internetu, které jsou nyní na domovské stránce Seznam.cz nekonečné. To je hlavní výhoda proti tradičním záložkám, uživatel totiž nemusí myslet na to, kde a co uložil – články se mu zobrazí automaticky.

„Lidé si často ukládají zajímavé odkazy do oblíbených a pak se k nim už nikdy nevrátí, protože na to jednoduše zapomenou. Jelikož si mnozí čtou Seznam.cz, když mají čas, připomínáme jim přímo na domovské stránce, že toto jsou články, které si chtěli přečíst později. Funguje to také pro videa, která si chtějí zkouknout,“ prohlásil Lukáš Kovač, produktový manažer prohlížeče Seznam.cz.

Důraz na bezpečnost



Zároveň připomněl, jak důležitá je pro Seznam.cz bezpečnost. „Jeden ze základních ochranných prvků je nemožnost do prohlížeče instalovat doplňky třetích stran. Společnost do svého prohlížeče naopak přidává prvky, díky kterým je vše potřebné zakomponováno v prohlížeči samotném. Kromě toho Seznam.cz spolupracuje s bankami na ochraně uživatelů před podvodnými stránkami. Jakmile banka takovouto stránku nahlásí, v řádu minut je v Seznam.cz prohlížeči zablokována na všech platformách,“ uzavřel Kovač.

Funkce „Přečíst později na Seznamu“ je k dispozici na všech zařízeních pro Windows, macOS, Android a iOS. Stahovat Prohlížeč Seznam.cz je možné zde.