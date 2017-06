„Nové aktualizace Windows opravují chybu v zabezpečení umožňující vzdálenému útočníkovi spustit na cílovém počítači libovolný kód,“ varoval Pavel Bašta, analytik Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.

To jinými slovy znamená, že na napadený stroj mohou kyberzločinci propašovat prakticky jakýkoli virus. Uživatel o tom nemusí vůbec vědět.

Právě závažnost nově objevených trhlin je patrně jedním z hlavních důvodů, proč se americký softwarový gigant rozhodl vydat aktualizace i pro již nepodporované systémy. Vedle Windows XP je řeč také o Vistách, pro které podpora skončila už letos v dubnu.

Windows XP

FOTO: archív tvůrců

Pro Windows XP vydal Microsoft mimochodem aktualizaci už letos v květnu. Tehdy kvůli škodlivému kódu WannaCry, jež se začal internetem šířit doslova jako lavina. Za pouhých pár dní napadl přes 300 000 počítačů ve více než 150 zemích světa. [celá zpráva]

S ohledem na možná rizika by uživatelé neměli s instalací aktualizací otálet. Stahovat opravy je možné prostřednictvím služby Windows Update, která je součástí operačního systému Windows.

Podpora skončila, systém nikoliv



Ukončení podpory ze strany Microsoftu neznamená, že by operační systém přestal ze dne na den fungovat. S trochou nadsázky se dá říci, že Windows XP i Visty jsou nesmrtelné. Pokud o to uživatelé budou stát, mohou na počítačích fungovat klidně další desítky let.

Microsoft samotnou funkčnost nijak neomezil, vše funguje jako před ukončením podpory. Problém však představuje absence bezpečnostních záplat. Riziko nákazy počítačovým virem je ale například u xpéček až šestkrát vyšší než u osmiček a ještě mnohonásobně vyšší než u aktuálně nabízených desítek.

Vhodným řešením je tak z bezpečnostního hlediska přechod na novější systém. Vybírat uživatelé přitom nemusejí pouze ze stáje Windows – k dispozici mají i řadu bezplatných alternativ. [celá zpráva]