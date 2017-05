V půlmiliardové cifře jsou započítána různá zařízení. Vedle klasických počítačů a notebooků totiž desítky fungují také například na tabletech, mobilech, televizních konzolích Xbox a řadě dalších zařízení.

Lze předpokládat, že dominantní budou v počtu instalací právě počítače, přesný podíl instalací mezi jednotlivými kategoriemi však americký softwarový gigant neprozradil.

Většina uživatelů používá desítky každý den



Je nicméně zřejmé, že zařízení s Windows 10 používá celá řada uživatelů každý den. „Můžeme se pochlubit, že Windows 10 používá více než 300 miliónů lidí každý den,“ uvedl již dříve marketingový ředitel amerického softwarového gigantu Yusuf Mehdi.

Sluší se nicméně připomenout, že podle původních plánů Microsoft počítal s tím, že operační systém Windows 10 bude ještě úspěšnější. Zástupci softwarového gigantu se totiž během premiéry před dvěma lety nechali slyšet, že desítky poběží do tří let na miliardě zařízení.

S ohledem na to, že se aktuálně blíží již druhé výročí, je velmi nepravděpodobné, že by se podařilo tuto prognózu naplnit. To už koneckonců přiznali i loni zástupci Microsoftu.

200 miliónů instalací za rok



Tehdy se pochlubili, že desítky používá alespoň jednou měsíčně 300 miliónů lidí. Za poslední rok tak přibylo na 200 miliónů nových instalací.

Tak vysokému zájmu se desítky těší především proto, že je Microsoft nabízel majitelům starších verzí operačního systému jako aktualizaci zadarmo. Nárok na něj měli lidé, kteří vlastnili licenci posledních dvou generací Windows – konkrétně tedy sedmiček nebo Windows 8.1.