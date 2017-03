Aplikace pomáhá nálezci zraněného či handicapovaného zvířete zkontaktovat odborníky ze záchranných stanic a další postup s nimi zkonzultovat. Aplikace umí i přesně lokalizovat místo nálezu, vysvětlí základní pravidla, jak zacházet s nalezeným zvířetem, nebo odešle darovací DMS ve prospěch konkrétní záchranné stanice.

Systém fungoval už od loňského léta, ale pouze pro uživatele platformy iOS, tedy Apple a iPhony. Do zařízení si aplikaci stáhly řádově stovky lidí. Aby ji mohli používat také majitelé telefonů se systémem Android, spojil se Miroslav Poživil s hradeckou fakultou informatiky a managementu. A její dva studenti 5. ročníku aplikaci upravili i pro tento systém.

Samozřejmostí je také možnost zaslat do stanice fotografii zvířete pro snadnější identifikaci. David Bárta, spoluautor aplikace

„Najdete-li v přírodě volně žijící zvíře, u kterého se domníváte, že není něco v pořádku, aplikace díky vaší GPS pozici vyhledá záchrannou stanici, v jejíž působnosti se nacházíte, a nabídne vám možnost rovnou do stanice zavolat. Umožní i zaslání GPS souřadnice místa nálezu, nebo naopak vás naviguje do stanice, pokud se domluvíte na předání zvířete tam. Samozřejmostí je také možnost zaslat do stanice fotografii zvířete pro snadnější identifikaci,“ vysvětil princip fungování aplikace její spolutvůrce student David Bárta.

Společně s Martinem Hromádkem na jejím vývoji pracovali tři měsíce. „Co není obvyklé, je, že za práci odmítli odměnu a zdarma aplikaci poskytli k užívání,“ upozornil jejich pedagog Ondřej Krejcar.

Zvíře v nouzi

Jak prozradila koordinátorka Národní sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody Zdeňka Nezmeškalová, už po pár dnech provozu aplikace pro iPhony se ukázalo, že bude využívána. „Ozvali se kolegové z Třeboně, že je pomocí aplikace kontaktoval člověk s tím, že v polích našel zraněného dravce. Ale že u něho nemůže zůstat. Kolegové díky GPS vyrazili na místo, i když moc nevěřili, že nějaké zvíře najdou. Skutečně tam ale byl zraněný moták,“ připomněla Nezmeškalová.

„Každoročně ve stanicích ošetříme kolem 20 tisíc zvířat. Ročně přijímáme statisíce telefonátů. Proto je důležité vědět, kam se obrátit, a je dobré zbytečně neobvolávat například hasiče, útulky nebo příliš vzdálené stanice,“ upozornila Nezmeškalová s tím, že aplikace má dosah po celém Česku a propojuje všech 33 záchranných stanic.

„Věříme, že ubyde zbytečně donesených mláďat, neboť díky telefonátům bude možné přesvědčit nálezce, že některé případy nevyžadují převzetí zvířete do péče. Tři čtvrtiny zvířat, která řešíme, jsou ptáci, často mláďata. A právě ty většinou stačí dát na vyvýšené místo a rodiče se jich zase ujmou,“ dodala. Ještě důležitější je nevšímat si mladých zajíčků nebo srnčat, ta téměř vždy opuštěná nejsou.