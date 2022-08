Češi platí operátorům o 150 procent víc, než je průměr EU. ČTÚ chce zasáhnout

V nejnovějším návrhu ČTÚ podle svého vyjádření zohlednil připomínky Komise včetně jejího nedávného rozhodnutí ohledně sdílení sítí mezi O2, Cetinem a T-Mobilem. Regulátor opět navrhuje uložit O2, T-Mobilu a Vodafonu povinnost pustit do svých sítí virtuální operátory, a to za regulované ceny, jejichž strop stanoví. Opatření by mělo platit do konce roku 2024, protože do té doby úřad nepředpokládá příchod dalšího celoplošného operátora, který by mohl fungovat na základě národního roamingu v sítích stávajících hráčů.