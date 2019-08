Kdy pořídit dítěti první mobil a po kterém sáhnout

Jednoduše stanovit věk, kdy je dítě dostatečně zralé na mobilní telefon, příliš nejde. Záleží totiž i na povaze a osobnosti dítěte – na jeho dovednostech a schopnostech. Jistě, v dnešní době umí i pětileté děti často ovládat mobil mnohem lépe než jejich rodiče či prarodiče, ale to ještě neznamená, že jsou schopné jej bez potíží použít i v případě potřeby, nikoli jen pro zábavu.

Pokud máte odrostlejší potomky, nejspíš přijde ke slovu dotykový mobilní telefon pro děti. Nejen proto, že s ním již vaše ratolest bude umět zacházet, ale navíc je bohužel realitou (nejen českých) škol, že smartphone patří k jakési povinné výbavě školáka, který nechce být za outsidera (především to platí pro děti, které jsou na prahu puberty či starší). Ačkoli se děti moc dobře orientují ve značkách a cenách telefonů, přece jen se nedoporučuje kupovat hned nejdražší modely – mobily se totiž snadno ztrácejí a bohužel i kradou.

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím chytrého telefonu umožníte dítěti prakticky neomezený přístup k internetu, je velmi důležité poučit ho o možných nebezpečích, která může on-line svět skrývat (co a s kým sdílet, co je kyberšikana, jaké stránky prohlížet, co stahovat, jak reagovat při kontaktování neznámým člověkem apod.). Riziko pak může představovat i závislost na mobilním telefonu, kterou dnes trpí i velmi malé děti. Vyplatí se proto dítěti čas strávený s telefonem rozumně regulovat.