Trumpova nová cla by mohla snížit prodej iPhonů o miliony kusů

Plánovaná nová cla na čínské zboží, která nedávno ohlásil americký prezident Donald Trump, by mohla příští rok způsobit pokles prodeje telefonů iPhone ve Spojených státech o šest až osm milionů kusů. To by mohlo snížit zisk americké společnosti Apple o zhruba čtyři procenta. Uvedl to podle serveru CNN analytik technologického sektoru Dan Ives z makléřské společnosti Wedbush Securities.