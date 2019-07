Problémy řešil jihokorejský elektronický gigant ještě předtím, než se Galaxy Fold začal oficiálně prodávat. Nejprve tento futuristický telefon dostali recenzenti z různých světových médií, kteří takřka okamžitě informovali o problémech.

Ty se týkaly obrazovky a její nefunkčnosti. Buď se obraz přestal v určitých částech displeje úplně zobrazovat, nebo dotyková vrstva nereagovala korektně na přítlaky prstů. Ukázalo se, že obrazovka je velmi náchylná na poškození i při šetrném zacházení. Právě proto jihokorejský elektronický gigant uvedení modelu Galaxy Fold také odložil.

Změna nastala nyní, kdy jsou údajně všechny mouchy vychytány. V září by se měla novinka od jihokorejského elektronického gigantu prodávat zhruba za 50 000 Kč.

Samsung's new £1,500 Galaxy Fold is breaking after just a day https://t.co/WE2wSIomgOpic.twitter.com/wED2i23HhL