Snímky zveřejnil uživatel, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Ice universe. Ten evidentně pochází z nějaké asijské země a má velmi blízko k výrobě přístrojů od Samsungu. Historicky totiž již několikrát zveřejnil fotografie telefonů jihokorejského elektronického gigantu ještě předtím, než byly oficiálně představeny.

A stejná situace patrně nyní nastala v případě phabletu Note 10, který by si měl premiéru odbýt až 7. srpna. Sluší se nicméně podotknout, že zástupci Samsungu oficiálně nepotvrdili, že na uniklých snímcích je skutečně nová desítka. Na definitivní potvrzení si tak budeme muset počkat ještě pár týdnů.

I think Note10 is better with a simple wallpaper, just like its official wallpaper.

Which of these colors do you like? pic.twitter.com/rhfrDGnQku